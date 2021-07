Diana oli rento äiti, joka kosketti spitaalisia ja pukeutui kostomekkoon – näistä kuvista 60 vuotta sitten syntynyt prinsessa muistetaan

Ihailijat eivät ole unohtaneet prinsessa Dianaa. Kuva on otettu prinsessan Lontoon-kodin Kensingtonin palatsin edustalla 31.8.2017. Dianan kuolemasta oli tuolloin kulunut 20 vuotta. Kuva: Will Oliver / EPA

Tasan 60 vuotta sitten, 1. heinäkuuta 1961, syntyi Englannissa vauva, jonka elämästä tuli yksi nykyhistorian seuratuimmista.

Diana Spencer syntyi kuningatar Elisabetin Sandringhamin kartanon tiluksilla, ja hänen elämänsä kietoutui muutenkin alusta lähtien kuninkaalliseen perheeseen.

19-vuotiaana hänestä tuli prinssi Charlesin kihlattu ja 20-vuotiaana tämän vaimo, Walesin prinsessa Diana.

Avioituminen kruununperillisen kanssa teki Dianasta jatkuvan kiinnostuksen kohteen, ja hänestä tuli aikansa tunnetuin julkisuuden henkilö.

Dianalle ehdittiin sovitella julkisuudessa monia eri rooleja ennen hänen kuolemaansa auto-onnettomuudessa vuonna 1997. Listasimme seitsemän tunnetuinta puolta Dianasta.

Prinsessa Diana Lady Diana Frances Spencer

Avioliiton myötä Walesin prinsessa Diana

Syntyi Sandringhamissa 1.7.1961

Kuoli auto-onnettomuuden jälkeen Pariisissa 31.8.1997

Puoliso: Walesin prinssi Charles 1981–1996

Lapset: prinssi William (1982) ja prinssi Harry (1984)

William on nimennyt tyttärensä Charlotte Elizabeth Dianaksi

Harry on nimennyt tyttärensä Lilibet Dianaksi

Kuusivuotias Andrew Harrison päätyi prinsessa Dianan syliin tämän tavatessa kehitysvammaisia lapsia Gloucestershiressa 13.5.1983. Kuva: James Gray / AOP

Uudistaja

Diana mullisti kuninkaallisen perheen julkisuuskuvan täydellisesti. Ennen häntä perhettä ei tunnettu erityisen lämminhenkisenä ja helposti lähestyttävänä.

Aiemmin lastenhoitajana työskennellyt Diana nosteli lapsia syliinsä, halaili ihailijoitaan ja vitsaili vapautuneesti. Prinsessa näytti tunteensa julkisesti.

– Haluaisin monarkian olevan enemmän kosketuksissa kansaan, Diana sanoi vuonna 1995 BBC:n Panorama-ohjelmassa.

Prinsessa Diana ja herttuatar Sarah pelleilivät valokuvaajien edessä Sveitsin Klostersissa 24.2.1987. Kuva: Mike Forster / AOP

Jäykät kuninkaalliset käyttäytymiskoodit päätyivät nurkkaan, kun huumorintajuinen Diana pelleili julkisesti. Mukana vitsailussa oli usein toinen tuore kuninkaallinen vaimo, Yorkin herttuatar Sarah.

Kaksikko ikuistettiin muun muassa tökkimässä sateenvarjoillaan tuttavansa takapuolta Ascotin laukkakisoissa ja "painimassa" laskettelurinteessä.

Näyttelijä John Travoltan ja prinsessa Dianan vauhdikas tanssi keräsi huomiota Valkoisessa talossa 9. marraskuuta 1985. Kuva: AOP

Pop-musiikkia ja elokuvia rakastanut ja viihdejulkkisten seurassa viihtynyt prinsessa yhdisti kuninkaalliset uudenlaiseen maailmaan. Diana antautui kameroiden edessä tanssin pyörteisiin – esimerkiksi Hollywood-tähti John Travoltan kanssa.

Tyyli-ikoni

Heti Charlesin kihlaamisen jälkeen sekä kansa että media alkoivat kiinnittää huomiota Dianan tyyliin. Alun kömpelö ja vanhemmalle naiselle sopinut pukeutumistyyli vaihtui muotiluomuksiin.

Dianasta kehittyi tarkasti seurattu tyyli-ikoni. Hänen asujaan Kensingtonin palatsissa vuonna 2017 esitelleen näyttelyn kuratoija Eleri Lynn on todennut, että Diana lukeutuu historian parhaiten pukeutuneiden naisten joukkoon.

Monet morsiamet hakivat inspiraatiota omiin hääpukuihinsa Dianan puvusta. Hääpuvun suunnittelivat David ja Elizabeth Emanuel. Kuva: AOP

Dianan muuttaminen satuprinsessaksi alkoi häistä vuonna 1981. Dianan hääpuvun toinen suunnittelija Elizabeth Emanuel on kuvaillut prosessia perhosen kuoriutumiseksi kotelosta.

– Ajattelimme, että tehdään suurin ja dramaattisin mekko, todellinen satumekko. Tehdään siitä iso. Suuret hihat, röyhelöitä, Emanuel on kertonut myöhemmin.

Prinsessa Diana kuvattiin vierailulla Hongkongissa marraskuussa 1989. Catherine Walkerin suunnittelema helmikirjailtu asu sai lisänimen Elvis-asu. Kuva: David Levenson / AOP

Prinsessa osasi hyödyntää taitavasti asujaan sanattomassa viestinnässä.

– On hyvin yllättävää, kuinka vähän materiaalia on siitä, mitä prinsessa oikeasti sanoi. Meillä kaikilla on käsitys siitä, millainen luulemme hänen olleen. Suuri osa tästä on tullut valokuvista ja välittynyt hänen käyttämistään vaatteista, kuratoija Eleri Lynn on arvioinut Vanity Fair -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Kesäkuussa 1995 Diana kuvattiin Venetsiassa yllään Jacques Azaguryn suunnittelema asu. Kuva: AOP

Ulkomaanmatkoilla Dianan vaatteista löytyi usein viittauksia kohdemaihin. Lynnin mukaan tässä asiassa Dianan vaikutus näkyy esimerkiksi herttuatar Catherinen pukeutumisessa.

Uhri

Diana koki nopeasti julkisuuden varjopuolet. Häneen kohdistunut kiinnostus oli valtavaa siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäiset tiedot hänen ja Charlesin suhteesta tulivat julki.

Brittilehdistö on tunnetusti armoton, eikä kaihda keinoja saadakseen haluamansa uutiset ja kuvat. Nuori ja kokematon Diana huijattiin esimerkiksi poseeraamaan siten, että takaa tullut valo teki hänen hameestaan läpinäkyvän.

Kun tieto Charlesin ja Dianan mahdollisesta suhteesta tuli julkisuuteen, valokuvaajat huijasivat lastenhoitajana työskennelleen Dianan poseeraamaan paljastavasti kuvissa. Kuva: AOP

Paparazzi-kuvaajat seurasivat Dianaa kaikkialle niin kotimaassa kuin ulkomailla. Dianan pojat ovat myöhemmin muistelleet kuvaajien aggressiivista käytöstä ja sitä, kuinka Diana yritettiin saada reagoimaan kameroiden edessä muun muassa solvausten avulla.

Prinsessa eli lähes puolet elämästään valokuvaajien jatkuvan huomion kohteena. Tämä kuvaaja jahtasi Dianaa kadulla Lontoossa vuonna 1994. Kuva: Brendan Beirne / AOP

Kun Diana joutui vuonna 1997 kohtalokkaaseen auto-onnettomuuteen Pariisissa, autoa jahdanneita paparazzeja syytettiin ensin turman aiheuttamisesta. Osa paikalla olleista valokuvaajista myös kuvasi romuttuneessa autossa lojunutta, vakavasti loukkaantunutta Dianaa.

– On ollut vaikeaa sulattaa sitä tosiasiaa, että samat ihmiset, jotka jahtasivat häntä turmatunneliin, kuvasivat häntä tekemässä kuolemaa takapenkillä. Auttamisen sijaan he kuvasivat häntä kuolemassa, sanoi prinssi Harry vuonna 2017 esitetyssä Äitimme prinsessa Diana -dokumentissa.

Diana oli jälleen brittilehtien otsikoissa 21.5.2021 prinssi Harryn ja prinssi Williamin syytettyä mediaa äitinsä huonosta kohtelusta. Kuva: Hasan Esen / AOP

Tänä keväänä Britanniassa nousi skandaali tiedoista, joiden mukaan Dianan vuonna 1995 tehty tv-haastattelu oli seurausta huijauksesta. BBC:n toimittaja Martin Bashir sai prinsessan suostumaan kohuttuun Panorama-haastatteluun näyttämällä väärennettyjä tiliotteita. Niiden mukaan jotkin mediat olisivat maksaneet Dianan lähellä olleille tämän tarkkailusta.

Dianan poikien mukaan huijaus sai Dianan epäilemään lähipiiriään jopa vainoharhaisesti ja eristäytymään yhä enemmän. Poikien mielestä media tuhosi heidän äitinsä.

Manipuloija

Media hyötyi monin tavoin Dianasta, mutta myös prinsessa oppi nopeasti hyödyntämään mediaa. Diana osasi varastaa huomion itselleen sopivalla hetkellä ja vaikutti taitavasti siihen, millainen kuva tapahtumista julkisuudessa syntyi.

– Diana ymmärsi kuvien voiman. Hän tiesi yhden kuvan vastaavan satoja sanoja, arvioi Majesty-lehden päätoimittaja Ingrid Seward uutistoimisto AP:lle.

Useita kuninkaallisten elämäkertoja kirjoittaneet Penny Junor ja Hugo Vickers ovat arvostelleet esimerkiksi suosittua The Crown -sarjaa siitä, että se kertaa Dianan julkisuuteen kertoman version, vaikka muiden asianosaisten käsitykset ovat aivan erilaisia.

Diana varasti kostomekoksi kutsutulla asullaan huomion saapuessaan hyväntekeväisyystapahtumaan Lontoossa 29.6.1994. Samana iltana tv:ssä esitettiin prinssi Charlesin haastattelu, jossa tämä tunnusti pettäneensä vaimoaan. Kuva: Nils Jorgensen / AOP

Tunnettuja esimerkkejä Dianan manipuloimasta julkisuudesta ovat esimerkiksi "kostomekko" ja Taj Mahal -kuvat. Samana iltana, kun televisio kesäkuussa 1994 esitti odotetun ohjelman prinssi Charlesista, Diana asteli hyväntekeväisyystapahtumaan asussa, joka keräsi valtavan mediahuomion ja sai nopeasti nimen kostomekko.

Diana poseerasi vuonna 1992 yksin Taj Mahalin edustalla. Prinssi Charles oli ennen avioitumistaan luvannut viedä tulevan vaimonsa ikuisen rakkauden monumenttina tunnettuun kohteeseen. Kuva: AOP

Dianan ja Charlesin avioliiton rakoileminen tuli koko maailmalle selväksi pariskunnan Intian-matkan aikana helmikuussa 1992. Charles oli ennen avioitumistaan luvannut julkisesti viedä tulevan vaimonsa ikuisen rakkauden muistomerkkinä tunnettun Taj Mahaliin.

Charles keskittyi matkallaan kuitenkin muun muassa viennin edistämiseen, ja Diana päätyi Taj Mahaliin yksin. Siellä hän poseerasi valokuvaajille istuen yksinäisen ja surullisen näköisenä penkillä rakennus taustallaan.

Andrew Morton julkaisi vuonna 1992 Dianasta paljastuskirjan. Myöhemmin Morton paljasti Dianan itse kertoneen tietoja kirjaa varten. Kuva: AOP

Samana vuonna ilmestyi Andrew Mortonin kirjoittama valtavan mediahuomion saanut paljastuskirja Diana: Hänen tarinansa. Kirja muun muassa paljasti Dianan vuosia jatkuneen kärsimyksen hovissa ja tämän useat itsemurhayritykset.

Dianan kuoleman jälkeen Morton paljasti, että prinsessa itse oli ollut hänen tietolähteensä ja oli nauhoittanut kokemuksiaan kirjaa varten.

Syrjittyjen puolustaja

Kuninkaallisten naisten rooliin on kauan kuulunut vieraileminen sairaaloissa. Diana vei tämän kuitenkin täysin uudelle tasolle.

1980-luvun aids-epidemian aikana ennakkoluulot ja väärät käsitykset taudin leviämisestä kukoistivat. Prinsessa mursi omalla käytöksellään perusteettomia pelkoja ja halaili ja kosketteli aidsia sairastavia.

Diana hälvensi pelkoja ja epäluuloja tapaamalla aidsia sairastavia ihmisiä. Kuva on otettu Middlesexin sairaalan aids-osastolla heinäkuussa 1991. Kuva: AOP

Huhtikuussa 1987 prinsessa avasi (siirryt toiseen palveluun) Britannian ensimmäisen aids-potilaille omistetun hoito-osaston Lontoon Middlesexin sairaalassa. Huomio kiinnittyi siihen, että prinsessa kätteli sairaita ilman hansikkaita.

Suuren kansainvälisen huomion sai myös prinsessan ja aidsia sairastavien lasten tapaaminen vierailulla New Yorkin Harlemissa sijainneessa sairaalassa vuonna 1989. Dianan on arvioitu olleen aikansa tärkein aidsiin liittyneiden ennakkoluulojen hälventäjä maailmassa.

Nepalilaisessa spitaalisairaalassa maaliskuussa 1993 vieraillut Diana kosketti tautia sairastavan naispotilaan jalkaa. Kuva: Mike Forster / AOP

Samalla tavalla prinsessa toimi spitaalia sairastavien ihmisten kanssa. Hän tapasi ja kosketti epämuodostumia aiheuttavasta sairaudesta kärsiviä Nepalissa, Intiassa ja Zimbabwessa.

– Yritän yksinkertaisella eleellä, koskettamisella, osoittaa, ettei heitä pidä halveksia tai torjua, prinsessa perusteli toimintaansa.

Dianan pojat ovat jatkaneet tämän työtä kodittomien auttamiseksi. Prinssi Harry ja prinsessa Diana vierailivat tammikuussa 1996 kodittomien hostellissa Lontoon Sohossa. Kuva: AOP

Kodittomien haavoittuvan aseman parantaminen oli Dianan jatkuvan kampanjoinnin kohteena. Prinsessa vei poikansa jo lapsina asunnottomien luo Lontoon kaduille ja asuntoloihin.

Kensingtonin palatsin työntekijät ovat myöhemmin kertoneet prinsessan usein livahtaneen pimeällä toimittamaan salaa apua asunnottomille. Hän esimerkiksi jätti vaatteita paikkoihin, joissa kodittomat penkoivat roska-astioita.

Äiti Teresa, joka tunnettiin Intian köyhien auttajana, tapasi prinsessa Dianan New Yorkissa kesäkuussa 1997. Äiti Teresa julistettiin pyhimykseksi vuonna 2016. Kuva: Charles Sykes / AOP

Poliittinen vaikuttaja

Prinsessa Diana otti toiminnallaan kantaa myös poliittisina pidettyihin kysymyksiin, kuten henkilömiinojen kieltämiseen.

Tammikuussa 1997 maailma havahtui aiempaa laajemmin maamiinojen aiheuttamiin ongelmiin Dianan vierailtua miinakentällä Angolassa.

Kuvat suojavarusteisiin pukeutuneesta ja räjähdyksissä jalkansa menettäneitä ihmisiä tapaavasta Dianasta levisivät mediassa.

Diana otti näyttävästi kantaa maamiinoja vastaan tutustuessaan miinojen raivaukseen Angolassa vuonna 1997. Kuva: Mike Forster / AOP

– Jos vierailuni on millään tavalla edistänyt tämän kauhean asian nostamista esiin, niin syvin toiveeni on täyttynyt, Diana kommentoi Angolan-vierailunsa saamaa huomiota.

Neuvottelut henkilömiinojen valmistamisen, käytön ja varastoinnin kieltävän kansainvälisen sopimuksen solmimisesta olivat Dianan vierailun aikana käynnissä. Dianan saaman suuren huomion on arvioitu osaltaan olleen lisäämässä painetta Ottawan sopimuksen (siirryt toiseen palveluun) syntymiseksi.

Se solmittiin muutama kuukausi Dianan kuoleman jälkeen.

Jalkansa miinaräjähdyksessä menettäneen 13-vuotiaan angolalaisen Sandra Tigican kohtalo sai paljon huomiota Dianan tapaamisen jälkeen vuonna 1997. Kuva: Tim Rooke / AOP

Äiti

Äitiys oli Dianan itsensä mukaan hänen tärkein roolinsa. Hän varmisti, ettei hänen kahta poikaansa kasvatettu jäykkien kuninkaallisten kaavojen mukaan, vaan että he saivat viettää mahdollisimman normaalin lapsuuden.

Diana, Harry ja William kastuivat huhtikuussa 1993 huvipuisto Thorpe Parkin laitteessa. Kuva: AOP

Pojat ovat muistelleet äitiään rentona ja hauskana kasvattajana.

– Hän piti todella paljon nauramisesta ja hassuttelusta, prinssi William on sanonut.

Myös Harry on muistellut äitiään rakastavana, huolehtivana ja todella hassuna tyyppinä.

– Hän oli yksi ilkikurisimmista vanhemmista, Harry on kertonut.

Vuonna 1991 Diana kuvattiin halaamassa poikiaan Williamia ja Harrya kuninkaallisen Britannia-laivan kannella. Kuva: AOP

Prinssi Harry sanoi Äitimme prinsessa Diana -dokumentissa vuonna 2017 muistavansa äidistään erityisesti tämän antamat pitkät ja lämpimät halaukset.

– Pystyn edelleen tuntemaan halaukset, joita hän antoi meille.

Prinssi William puhui äidistään lämpimästi samassa dokumentissa.

– Kun koet jotain niin dramaattista kuin äitisi kuoleman 15-vuotiaana, se joko muokkaa sinua tai murtaa sinut. Enkä antanut sen murtaa minua. En halunnut hänen perintönsä olevan, että minä tai Harry murtuisimme täysin, ja kaikki hänen kova työnsä ja rakkautensa menisi hukkaan, hän sanoi.

Dianan 60-vuotispäivänä Lontoon Kensingtonin palatsin puistossa paljastetaan Ian Rank-Broadleyn veistämä prinsessan muistopatsas. Paikalla ovat Dianan molemmat lapset, William ja Harry.

