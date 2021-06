Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa Viking Sallyn murhajutussa – tanskalaisen miehen syytteet hylättiin

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vapauttanut tanskalaisen miehen syytteistä, jotka koskivat Viking Sally -laivalla heinäkuussa 1987 tapahtunutta murhaa ja murhan yritystä.

Henkirikoksen uhrina kuoli 20-vuotias saksalainen opiskelija Klaus Schelkle ja loukkaantui vakavasti 22-vuotias Bettina Taxis.

Syyttäjä vaati miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynnissä tanskalaismies kiisti syyllistyneensä tekoon.

Käräjäoikeuden mukaan syyttäjien esittämä teoria siitä, että vastaaja on rikosten tekijä perustuu siihen, että vastaajalla on ainoana henkilönä ollut tekohetkellä tekopaikalla, että hänellä yksin on ollut tekovälineestä tietoa ja että hän on eri yhteyksissä kertonut tehneensä kyseessä olevat rikokset.

Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä on jäänyt, että vastaaja olisi ollut ainoa henkilö, jolla oli tilaisuus ja mahdollisuus tehdä syytteessä kuvatut teot. Käräjäoikeuden mukaan vastaajalla ei ole ollut myöskään mitään sellaista tietoa tekovälineestä, jota ei ole voinut olla muulla henkilöllä kuin tekijällä. Tekovälinettä ei ole löydetty.

Vastaaja ei ole tunnustanut rikoksia sellaisella tavalla, että hänen syyllisyytensä tunnustamisella olisi tullut toteen näytetyksi tai edes todennäköiseksi.

Valtio velvoitetaan maksamaan hyvityksenä oikeudenkäynnin viivästymisestä vastaajan vaatimuksen mukaisesti 3.000 euroa.

Tanskalaismies oli tapahtuma-aikaan 18-vuotias partiolainen, jota pidettiin uhrien löytäjänä ja auttajana sekä poliisin todistajana.

Syyttäjän näyttö koki kolauksen jo ennen syytteiden lukemista, kun tuomioistuin määräsi vastaajan vuonna 2016 tekemän tunnustuksen hyödyntämiskieltoon.

Tuomiosta kertoi ensin tanskalainen Ekstrabladet-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Juttu päivittyy.

