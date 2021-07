Eloapina-aktiivi jätti opintonsa ja päätyi putkaan: "Kapinoimme avoimesti Suomen hallitusta vastaan"

Mannerheimintien valtaus ja liikenteen pysäyttäminen ovat keinoja, joilla viesti saadaan perille, sanoo Anton Keskinen. Hän on Elokapina-aktiivi ja perustelee nyt keskiluokalle, miksi väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta tarvitaan.

Torstaina 17.6. Anton Keskinen asteli muiden elokapinalaisten mukana keskelle Mannerheimintietä.

Hän nosti megafonin suulleen ja ryhtyi pitämään puhetta autoilijoille. Keskinen pahoitteli häiriötä ja kertoi, miksi katu vallataan.

Puheen jälkeen hän ja muut koputtelivat autojen ikkunaan.

He jakoivat kukkia, lupiineja, autoilijoille.

– Tunnelma oli hyvä. Se oli vähän sellaista pyörimistä paikasta toiseen, Keskinen sanoo kaksi viikkoa myöhemmin.

Torstaista perjantaihin Keskinen yöpyi teltassa keskellä Mannerheimintiellä, sitten Unioninkadulla perjantaista sunnuntaihin. Hän piti puheita, organisoi asioita ja keskusteli ohikulkijoiden kanssa.

Anton Keskinen kertoo lukevansa pääsääntöisesti tietokirjallisuutta. Henry David Thoreaun Civil Disobedience -teos on hänen lempikirjansa. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Esimerkiksi Sebastian Tynkkynen (ps.) kiitteli hyvästä keskustelusta, Keskinen sanoo.

Samaan aikaan keskiluokka vihastui.

Sedät ja tädit ohjeistivat Twitterissä: Väärin mielenosoitettu. Ei saa pilata tunnelmaa ja tukkia ratikoiden ja autojen reittejä.

– Ymmärrän ja kuulen keskiluokan huolen. Mikä sitten olisi oikea tapa? Anton Keskinen kysyy ja vastaa.

– Ei ole täydellistä tapaa osoittaa mieltään. Mutta aika harvoin kukaan osaa sanoa, mikä olisi oikeasti parempi tapa.

Torstaina alkanut kadunvaltaus päättyi sunnuntaina, kun poliisi kertoi ottaneensa kiinni 117 mielenosoittajaa.

Myös Keskinen päätyi viettämään yön putkassa Espoossa.

Elokapinallinen Anton Keskinen haastattelussa.

Kansalaistottelemattomuus on tehokasta

Elokapinan toiminnan ytimessä on kansalaistottelemattomuus.

Tuohtuneet somelaiset ovat syyttäneet Elokapinaa jopa väkivaltaiseksi ääriliikkeeksi.

Ääriliike-syytöstä Anton Keskinen ei allekirjoita. Mutta kun ilmastokriisi on äärimmäinen, tarvitaan äärimmäisiä toimia.

Yksiössä on yllättävä elementti, fläppitaulu. Keskinen kertoo käyttävänsä taulua muistiinpanovälineenä. Fläppitaulu auttaa Keskistä hahmottamaan isompia kokonaisuuksia ja mahdollistaa työskentelyn myös seisten. Kuva: Silja Viitala / Yle

Keskinen ja muut Elokapina-liikkeen jäsenet ovat nimensä mukaisesti kapinallisia.

– Kapinoimme Suomen hallitusta vastaan, Keskinen sanoo. Hallitus ei toteuta Pariisin sopimusta eikä tee riittävästi estääkseen ilmastonmuutosta ja lajikatoa.

Väkivalta sen sijaan ei kuulu Elokapinan kapinaan. Tätä Keskinen alleviivaa.

Hän arvelee, että Suomessa kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa ei ymmärretä. Väkivallattomalla kansalaistottelemattomuudella on kuitenkin pitkä historia. Ja se on todettu moneen kertaan tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa.

– Siksi keskiluokka neuvoo, että tehkää jotain muuta, hän toteaa.

– En minäkään peruskoulussa oppinut mitään väkivallattomien kansanliikkeiden perustamisesta, Keskinen sanoo.

Tätäkään haastattelua ei olisi tehty ilman Mannerheimintien valtaamista, Keskinen perustelee.

Keskisen kodin katosta roikkuvat kuivuneet kasvit ovat kertyneet eri paikoista, kadulta, metsästä ja juhannusjuhlista. Kuva: Silja Viitala / Yle

“Putkassa hyvä tunnelma”

Kun Keskinen otettiin sunnuntainan muiden mukana kiinni Mannerheimintiellä, hänet saatettiin bussiin ja vietiin Espoon Nihtisiltaan, Länsi-Uudenmaan poliisiasemalle putkaan yöksi. Siellä hän vietti yötä aamukuuteen saakka.

Putkaan joutumiseen oltiin varauduttu, eikä se siksi tuntunut pahalta.

– Jos pääsee putkaan jonkun toisen kanssa, voi käydä hyviä keskusteluja. Siellä ei voi tehdä muuta kuin puhua. En sano, että se olisi mukavaa ja parasta ajanvietettä, mutta paljon siitä löytyy iloa ja huumoria, Keskinen toteaa.

– Putkan lattialla miettiessä koko maailmantilanteen absurditeetti tulee esiin. Kun harjoittaa vastarintaa väkivaltaista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa kohtaan, se vie putkaan.

– Tämän hallituksen pitäisi pystyä vähemmän huonoon ilmastopolitiikkaan. Jotkut sanovat, että tämä on historian paras ilmastohallitus, mutta se tarkoittaa vain sitä, että se on vähän vähemmän huono. Ei siitä voi riemuita, Keskinen sanoo.

Kesäkapinan symbolissa on leijona, jolla ei ole miekkaa ja jonka päässä on kukkaseppele. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hän sanoo, että Elokapinan pohjalla oleva idea on länsimainen ja universaali, jopa kristillispohjainen. Se perustuu kaikkien yhtäläisiin oikeuksiin saada elää hyvin.

Vaikka hallitusta kritisoidaan, Keskinen sanoo, että puoluepoliittisesti ei olla sitoutuneita mihinkään suuntaan.

Siis, Elokapina ei sitoudu puolueisiin. Keskinen arvioi, että Elokapinallaon universaali viesti, jota pystyy kannattamaan mistä puolueesta tahansa.

– Kukaan ihminen ei halua maailmaa, jota kohti me olemme menossa.

Puoluepoliittinen selkkaus syntyi, kun Jussi Halla-aho poseerasi hymyillen Senaatintorilla Elokapinan leirissä ja kävi keskusteluja.

Anton Keskisen oman isän matkanteko viivästyi kesäkuisen mielenosoituksen vuoksi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pian Elokapinan edustajat irtisanoutuivat julkisesti Halla-ahosta.

– Se että Elokapina irtisanoutui Jussi Halla-ahosta tuli tietooni median kautta, Keskinen sanoo.

– Kyse oli siitä, että Halla-aho on kirjoittanut Skripta-blogiinsa rasistisia ja väkivaltaa ihannoivia tekstejä, eikä hän ole siitä irtisanoutunut. Ymmärrän, että osa liikkeen jäsenistä koki, että tästä pitää irtisanoutua. Ei tästä kuitenkaan ole yksimielisyyttä millään suunnalla, Keskinen sanoo.

Halla-aho itse puolusti Elokapinan mielenosoitusoikeutta videolla, jonka oli kuvannut “kansallismielisten” mielenosoitusjoukon jäsen, joka haastatteli Halla-ahoa ja yritti saada tämän tuomitsemaan Elokapinan.

Äärioikeisto on ottanut Elokapinan vihollisekseen.

Julkisuudessa esiintynyt Anton Keskinen saa uhkauksia.

– Itse koen, että jaksan käydä keskusteluja myös erilaisten ihmisten kanssa, niidenkin jotka vastustavat toimintaamme, Keskinen sanoo.

Ei johtajia, ei jäsenyyttä

Elokapinassa on kyse joukosta, jolla ei ole keskusjohtoa.

Elokapina ei pidä jäsenistään kirjaa. Jäsenyyttä ei voi hakea, eikä mitään jäsenrekisteriä ole.

Liikkeen ympärillä on löyhästi väkeä.

– Meillä on chat-alustalla yli 700 ihmistä, Keskinen arvioi.

Aktiivisia “organisaattoreita” ja “koordinaattoreita” on hänen mukaansa 30-40. Suorassa toiminnassa on mukana Keskisen arvion mukaan 250 ihmistä, niitä “jotka ovat valmiita menemään putkaan.”

Anton Keskinen ja Julia Noschis halasivat kohdatessaan. Parivaljakko suuntasi Tervasaareen puhumaan ja suunnittelemaan tulevia kuvioita. Kuva: Silja Viitala / Yle

Anton Keskinen “liittyi” Elokapinaan syksyllä 2019.

Syynä oli Elokapinan mielenosoitus, joka sai hänet pysähtymään.

Filosofian opiskelija päätyi lukemaan ilmastotieteeseen liittyviä artikkeleita.

Hänelle selvisi, että tilanne on pahempi kuin mitä hän oli edes ajatellut, sekä fysikaalisessa maailmassa että politiikassa.

– Minulle paljastui, miten umpikujassa politiikka ja perinteinen järjestövaikuttaminen ovat. Ymmärsin, että nyt tarvitaan jonkinlaista kansanliikettä, suoraa klassista kansalaistottelemattomuutta, Keskinen sanoo.

Elokapina oli hänestä uskottava vaihtoehto.

Anton Keskinen ja Julia Noschis ovat ystäviä vuosien takaa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hän päätyi pohtimaan, voisiko jatkaa opintojaan myöhemmin ja keskittyä nyt vaikuttamaan tähän tilanteeseen. Vastaus oli: voisi.

– Päätin jättää opinnot kesken ja keskittyä ympäristökapinan edistämiseen.

Keskinen, 26, esitteleekin itsensä entiseksi opiskelijaksi Helsingistä.

Hän opiskeli yliopistolla uskontotieteitä, filosofiaa ja kulttuurintutkimusta.

Elokapinasta ei tule palkkaa, mutta Keskinen elättää itsensä säästöillään ja videoiden editoinnilla, jota hän tekee joitakin tunteja viikossa.

Kivihiiltä käyttävä Hanasaaren voimalaitos suljetaan pysyvästi huhtikuussa 2023. Kuva: Silja Viitala / Yle

Radikaali yhteiskunnallinen muutos

Mikä Elokapinassa sitten vetosi nuoreen mieheen?

– Elokapinalla on konkreettinen suunnitelma ja idea, jolla saadaan aikaan radikaali yhteiskunnallinen muutos, Keskinen sanoo.

Hänen mukaansa pieni asteittainen muutos ei riitä, koko tapa ajatella yhteiskuntaa ja ympäristöä pitää muuttaa.

Julia Noschis sai kahvia Anton Keskisen mukanaan tuomasta termospullosta. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Jos pienet askeleet, kuten diesel-autojen kieltäminen, riittäisi, voisin ajaa sellaisia muutoksia. Mutta tiedän, että ne eivät riitä, Keskinen sanoo.

Muutos on vaikea, mutta hän kokee sen moraalisesti oikeaksi.

Suomalaisten pitää ymmärtää, että ilmastonmuutos pitää ottaa vakavasti, Keskinen sanoo. Jos mikään maa ei ole valmis vähentämään materiaalista kulutusta, mikään maa ei sitä tee.

Ihmisten pitää ymmärtää, että voi olla, että meidän täytyy luopua jostain. Muuten seuraukset voivat olla niin suuria, että niitä ei kestetä.

Keskinen ja Noschis keskustelivat muun muassa poliisikontaktin roolista mielenosoituksessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Tarvitaan aikuismaista, realistista suhtautumista yhteiskunnalta, hän sanoo.

Elokapina vaatii hiilineutraalia yhteiskuntaa vuodelle 2025.

– Tiedän, että se on poliittisesti mahdotonta, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi konkreettisesti mahdotonta.

Elokapina on yhteisöllinen liike, joka ei tahdo syyllistää yksilöä. Keskinen ja Noschis ovat osa isompaa kokonaisuutta. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Globaalia taloutta ei voi kasvattaa niin, että se olisi hiilineutraalia ja irti luonnonvarojen kuluttamisesta. Kun elinympäristöjen tuhoaminen pysäytetään, se saattaa vaikuttaa talouskasvuun.

Talouskasvun pysähtyminen ei ole Keskisen mukaan tavoiteltava asia, mutta siihenkin pitää varautua.