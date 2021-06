Hallitus on myöntänyt Kemi-Tornion rakennemuutoksen hoitoon kaksi miljoonaa euroa – kokonaisrahoitus lähes 13 miljoonaa euroa

Kemin elinkeinojohtaja Mervi Nikander korostaa, että alueen yritysten on oltava nyt hereillä. Rakennemuutos ja siihen myönnettävät tuet tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Hallitus on myöntänyt tiistaina kaksi miljoonaa euroa Kemi-Tornion alueen kehittämiseen. Rahan käytöstä vastaa Lapin liitto.

– Tästä on oltava iloinen. Aluekehittämisrahoituksen tasoon on oltava tyytyväinen. Se on käyttökelpoista erityisesti tehdasalueen uuden käytön pohdintaan, kommentoi Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi.

Kaikkiaan Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta aiheutuvaan äkilliseen rakennemuutostilanteeseen on myönnetty alueelle 12,75 miljoonaa euroa.

– Tämä on tähän hetkeen eli ensimmäiseen vaiheeseen hyvä ja riittävä alku, kommentoi Kemin elinkeinojohtaja Mervi Nikander.

Nikander korostaa, että laajentumista suunnittelevien yritysten on toimittava nopeasti.

– Haasteena on, että olemassa olevalla tiedolla raha täytyy pystyä laittamaan liikkeelle syksyn aikana. Yritysten on oltava hereillä, hän sanoo.

Tukea tarvitaan tulevaisuudessa lisää

Nikander iloitsee myös opetusministeriön lupauksesta lisätä tarvittaessa alueen ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Myös työministeri Tuula Haataisen mukaan lisäresursseja katsotaan tarvittaessa uudestaan.

Nikander toteaa, että Veitsiluodon tehdasalueen uuden käytön suhteen tähän mennessä myönnetty rahoitus on käynnistysvaihe, jossa tehdään suunnitelmia.

– Suunnitelmista syntyneet lisäaskeleet vaativat taas erilaista rahoitusta. Tehdasalueen uusiokäyttö tarkoittaa varmasti sen mittaluokan investointeja, että myös silloin ministeriön suorat rahoitukset ovat tarpeen, Nikander arvelee.

Meri-Lappiin myönnetty summa koostuu tiistaina myönnetyn aluekehittämisrahan lisäksi työllisyysmäärärahoista (2,55 miljoonaa euroa) sekä kansallisesta yritystukivaltuudesta (4,2 miljoonaa euroa) ja Euroopan aluekehittämisrahaston yritystuesta (4 miljoonaa euroa).

Valtiolta saatua tukea suunnataan yritysten uudistumisen, innovaatioiden ja osaamisen tueksi. Lisäksi tukea suunnataan vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja teknologian hyödyntämiseen liittyvien valmiuksien parantamiseen.

Myös julkinen sektori voi hakea tukea

Pohjois-Pohjan ELY-keskuksen mukaan yristystukia voidaan myöntää pk-yritysten merkittäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin, joilla luodaan uutta yritystoimintaa, merkittävää kasvua ja uusia työpaikkoja Kemi-Tornion seudulle.

Rahoitusta voidaan myöntää myös yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeisiin, joiden hakijoina voivat olla muun muassa kunnat, kuntien elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset sekä muut julkiset voittoa tavoittelemattomat toimijat.

