Sateenkaariliput liehuvat Pride-viikolla myös taloyhtiöiden tangoissa – Helsingin Koskelassa asiasta päätti yhtiökokous: "Kaikilta tuli peukkua"

Vajaan 70:n asukkaan taloyhtiö Koskelassa tekee omassa yhtiössään historiaa, kun se nostaa sateenkaarilipun salkoon Priden-viikon kunniaksi.

Projektille siunauksen antoi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Johannes Laakio. Laakio oli selvittänyt etukäteen, pitäisikö tällainen asia päättää yhtiökokouksessa, mutta ei löytänyt asiaan yksiselitteistä vastausta.

– Käsiteltiin yhtiökokouksen virallisen osuuden jälkeen tämä ja kaikilta tuli peukkua, Laakio kertoo nostaessaan lippua salkoon tiistaiaamuna.

Johannes Laakion mukaan myös Arabianrannassa ja Kruununhaassa on liputettu Prideä.

Kuva: Matti Myller / Yle

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius kertoo Kotitalolehden jutussa (siirryt toiseen palveluun), että taloyhtiön hallitus voi halutessaan päättää Priden liputtamisesta. Litheniuksen mukaan asiasta kannattaa kuitenkin päättää yhtiökokouksessa. Taloyhtiön rahoilla voi kattaa ylimääräiset hankinnat vain, jos jokainen osakas siihen suostuu.

Taloyhtiössä voidaan myös sopia, että ne osakkaat, jotka haluavat liputtaa, maksavat siitä koituvat kulut.

Koskela asukkaat hoitavat lipun nostamisen ja laskemisen vapaaehtoisvoimin.

Liputusidean takana on samaisessa taloyhtiössä asuva Jenni Oinonen. Oinonen oli haaveillut Priden liputtamisesta jo pidempään, mutta aikaisemmissa taloyhtiöissä asialle oltiin lähinnä naureskeltu.

– Nyt kun muutin tänne, niin täällä on ollut aika yhteisöllinen ja mukava meininki.

Myös Kruununhaassa liputettiin eilen maanantaina ja lipuista jaettiin kuvia alueen Facebook-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun). Helsingin Sanomat kertoi kesäkuun alussa, että sateenkaariliputuksesta oli päätetty myös suuressa taloyhtiössä Helsingin Arabianrannassa (siirryt toiseen palveluun).

Johannes Laakion mukaan Pride-liputus on otettu naapurustossa hyvin vastaan.

Laakion mukaan lipunnostojen yhteyteen ei ole suunniteltu sen suurempaa juhlaa. Hän on kuitenkin kuullut huhuja, että osa lipunnostajista aikoisi noston yhteydessä lausua runoja.

– Itselläni on jo tarpeaksi työstämistä siinä, etten seiso asennossa, kun lippua nostetaan ja lasketaan, mikä on armeijasta tuttua, Laakio naurahtaa.