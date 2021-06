Eläketurvakeskus otti kantaa ruokalähetin tapaukseen – työsuhteen määritelmä täyttyi, työnantajan järjestettävä työeläketurva

Kiistassa oli kyse siitä, vastaako lähetti vai alustayhtiö työeläketurvasta. Asianosaisilla on vielä mahdollisuus hakea Eläketurvakeskuksen päätökseen muutosta.

Polkupyörälähettinä työskennellyt oli pyytänyt päätöstä siitä, mitä työeläkelakia hänen työhönsä on sovellettava. Päätös on ensimmäinen Eläketurvakeskuksen antama ruokalähetin työeläkevakuuttamista koskeva ratkaisu.

Eläketurvakeskus (ETK) on tehnyt päätöksen älypuhelinsovelluksen avulla työskentelevän ruokalähetin asemasta. Päätöksen mukaan ruokalähettiyhtiölle kuljetuksia tehneen ihmisen työskentely täyttää työsuhteen tunnusmerkit.

Päätöksessä nimettömäksi jäävän lähetin ei osoitettu työskennelleen nimettä jätetylle yhtiölle yrittäjän eläkelaissa tarkoitettuna yrittäjänä. Päätöksen vuoksi työnantajan tulee järjestää lähetille eläkelain mukainen työeläketurva.

Asianosaisilla on vielä mahdollisuus hakea päätökseen muutosta.

ETK teki asiassa ratkaisun, kun polkupyörälähettinä työskennellyt pyysi päätöstä siitä, mitä työeläkelakia hänen työhönsä on sovellettava.

– Päätös on sikäli merkityksellinen, että kyseessä on ensimmäinen ETK:n antama ruokalähetin työeläkevakuuttamista koskeva päätös. Päätös on tehty kyseisessä tapauksessa käytettävissä olevien tietojen perusteella ja koskee kyseisiä asianosaisia, ETK:n lakilinjan johtaja Karoliina Kiuru sanoo tiedotteessa.

ETK:n tuore päätös ei tarkoita sitä, että alustavälitteistä ruoankuljetustyötä tekeviä ruokalähettejä pidettäisiin kaikissa tapauksissa työsuhteessa olevina työntekijöinä työeläkelakeja sovellettaessa.

Lähetti ja yhtiö erimielisiä

Kiistassa oli kyse siitä, onko kyseinen lähetti toiminut yrittäjänä, jolloin hän vastaa itse yrittäjän eläkelain mukaisesta työeläketurvastaan, vai onko hän työskennellyt työsuhteessa alustayhtiöön, jolloin yhtiön tulee järjestää hänelle työntekijän eläkelain mukainen työeläketurva.

Lähetti itse katsoi olleensa työsuhteessa, mutta yhtiö katsoi hänen toimineen itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä. ETK:n mukaan osapuolten antamat tiedot työskentelyn ehdoista ja olosuhteista olivat osin ristiriitaiset.

Älypuhelinsovellusten kautta toimivat alustayritykset ovat Suomessa ja maailmalla puolustaneet kantaansa, jonka mukaan yhtiöiden sovellusten kautta työskentelevät lähetit ja kuljettajat ovat verrattavissa yksityisyrittäjiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Näin ollen yhtiöille ei kuuluisi työnantajien lakisääteisiä velvoitteita.

Avi on puuttunut Woltin ja Foodoran lähettimalliin

Työsuhdekysymys on esillä myös Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Viime vuoden loppupuolella Avi pyysi työ- ja elinkeinoministeriön alaiselta, riippumattomalta työneuvostolta (siirryt toiseen palveluun) kannanottoa ruokalähettien asemaan.

Sen jälkeen Avi on edellyttänyt ruokalähettifirmoja Woltia ja Foodoraa laittamaan yritystensä työaikakirjanpidon kuntoon. Asiaa selvittäneen avin tarkastajan näkemyksen mukaan lähetit ovat työntekijöitä, joita koskee työaikalaki.

Wolt on kertonut, ettei se aio noudattaa avin kehotusta, vaan aikoo jatkossakin pitää lähettinsä yrittäjäasemassa aluehallintoviraston näkemyksen vastaisesti.

Ratkaisua saatetaan hakea vielä oikeudesta.

