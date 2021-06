Herätys: Kymmeniä tuhansia ihmisiä ulosotossa sote-maksuista, 34 vuotta vanha henkirikos saattaa selvitä, kulttuurikohteilla kohtalon kesä

85 000 suomalaista on ulosotossa ambulanssikyytien, sairaalalaskujen ja muiden sote-maksujen takia

Kymmenessä vuodessa ulosottoon päätyneiden sote-maksujen määrä on moninkertaistunut. Viime vuonna niitä oli yhteensä 663 000 kappaletta.

Laskuja saavat eniten eläkeläiset, joidet taloutta rasittavat myös suuret lääkekulut ja kallis asuminen.

Selviääkö 34 vuotta vanha henkirikos? Viking Sallyn murhajutusta annetaan tuomio tänään

Surmansa saanut Klaus Schelkle (vas.) ja pariskunnan kanssa matkalla ollut Thomas Schmid muutamaa tuntia ennen veritekoa. Kuva: Poliisi

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään iltapäivällä ratkaisunsa poikkeuksellisesta murhaoikeudenkäynnistä. Vuonna 1969 syntynyt tanskalaismies on syytteessä Viking Sally -matkustajalaivalla heinäkuussa 1987 tapahtuneesta veriteosta.

Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta ja murhan yrityksestä. Mies on kiistänyt syyllisyytensä.

Kulttuurinähtävyydet sinnittelevät kuiville koronavuodesta

Taiteilija Laila Pullisen poika Jean Ramsay kertoo, että koronavuosi oli Pullisen teoksia esittelevälle veistospuistolle erityisen vaikea. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kulttuurikohteilla on parhaillaan kohtalon kesä, kun vaikean koronavuoden jälkeen talous on saatava jälleen jaloilleen. Pelkät pääsylipputulot eivät riitä kustannuksia kattamaan.

Vantaalla ilkivallan ja koronapandemian moukaroima kuvanveistäjä Laila Pullisen veistospuisto keksi paikata talousahdinkoa joukkorahoituksen avulla.

Metsästäjien tekemää luonnonhoitotyötä rahoitetaan kymmenillä miljoonilla

Metsästäjä ja linturengastaja Marko Palomaa (oik.) on seurannut, kuinka linnut ja lintulajit ovat runsastuneet Seinäjoen Kurjennevalla. Vasemmalla riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi Suomen Riistakeskuksesta. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Riistaväen tekemään luonnonhoitotyöhön ja tutkimustoimintaan on tulossa seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä noin 40 miljoonan euron rahoitus maa- ja metsätalousministeriöltä.

Helmi-hankkeissa ennallistetaan ja kunnostetaan muun muassa soita ja kosteikoita. Olennainen osa on myös vieraspetopyynti, johon on palkattu työvoimaa.

Etelässä aurinkoista, idässä sadekuuroja

Kuva: Anniina Valtonen / Yle Sää

Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen poutainen. Etelässä aurinko paistaa. Itä-Suomessa on on paikoin luvassa vähäisiä sadekuuroja. Lämpötila nousee etelässä ja idässä hellelukemiin, muualla on selvästi viileämpää.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.