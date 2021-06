Kreikassa löytyi liki vuosikymmen sitten varastettu Picasson työ – ”vuosisadan ryöstöstä” epäillään intohimoista taideharrastajaa

Pablo Picasson ja Piet Mondrianin maalaukset anastettiin Kreikan Kansallisgalleriasta Ateenasta vuonna 2012. Tähän mennessä on ajateltu, että kylmäpäisen ryöstän takana olisi ollut ammattimainen rikollisjengi.

Kreikassa on löydetty yhdeksän vuotta sitten varastetut Pablo Picasson ja Piet Mondrianin maalaukset.

Poliisi ilmoittaa palauttaneensa maalaukset Kansallisgalleriaan Ateenaan, mistä ne katosivat vuonna 2012. Maalaukset löytyivät maaseudulta, noin 45 kilometriä Ateenasta kaakkoon Keratean alueelta.

Teokset löytyivät muoviin käärittynä kuivuneelta joenpenkalta.

Viranomaiset kertoivat samalla pidättäneensä varkaudesta epäillyn.

Naisen pää -teoksen takana lukee omistuskirjoitus: "Kreikkalaisille, kunnianosoitus Picassolta." Kuva: Pantelis Saitas / EPA

Kansallisgalleriaan tunkeutunut varas sai vuonsa 2012 saaliikseen Picasson öljymaalauksen, naisen muotokuvan vuodelta 1939. Picasso lahjoitti Naisen pää -teoksen Kreikan valtiolle vuonna 1949 kiitoksena taistelusta natsi-Saksaa vastaan.

– Maalauksella on erityinen merkitys ja sen tunnearvo on suuri, sillä taidemaalari omisti sen Kreikan kansalle taistelusta fasisteja ja natseja vastaan. Maalauksessa on myös hänen omistuskirjoituksensa, sanoi kulttuuriministeri Lina Mendoni uutistoimisto AP:n mukaan.

Mendonin mukaan maalausta olisi ollut mahdotonta myydä eteenpäin, sillä se olisi heti tunnistettu.

Voron matkaan lähti myös hollantilaisen Mondrianin vuonna 1905 maalaama teos tuulimyllystä.

Piet Mondrianin tuulimyllyä kuvaava teos. Se ja Picasson maalaus anastettiin Kreikan talouskriisin huipulla. Gallerian heikkoja turvatoimia ja vartijoiden puutetta on selitetty säästötoimenpiteillä, joihin Kreikka sitoutui vastineeksi kansainvälisille lainoille. Kuva: EPA

”Vuosisadan ryöstö”

Poliisin mukaan epäilty on kreikkalainen mies, jonka uskotaan toimineen yksin.

Tapausta on kutsuttu vuosisadan ryöstöksi. Viranomaiset uskoivat vuosien ajan, että ryöstön takana oli kokenut rikollisryhmä. Tiistaina monet yllättyivät, kun paljastui, että sen teki ”taiderakastaja”, joka vain ”halusi omistaa teoksia”, kertoo paikallinen televisiokanava The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Epäilty kertoo paikallismedialle suunnitelleensa ryöstöä puoli vuotta.

Varkaalta kesti vain seitsemän minuuttia taulujen kehysten riisumiseen ja poistumiseen galleriasta parvekkeen oven kautta. Samalla gallerian ainoa vartija oli houkuteltu toisaalle manipuloimalla hälytysjärjestelmää. Epäilty kertoo matkustaneensa galleriaan ja sieltä pois julkisella liikenteellä.

– Olen intohimoinen taideharrastaja, sanoi epäilty poliiseille sen jälkeen kun hänet tuotiin kuulusteluihin Guardianin mukaan.

Epäillyn mukaan hänellä ei olisi ollut aikomustakaan myydä teoksia.

Poliisi tutkii myös epäillyn väitettä siitä, että samalla anastettu italialaisen Guglielmo Caccian eli Moncalvon piirros 1500-luvulta olisi vahingoittunut ryöstön yhteydessä.

The Guardianin mukaan epäilty kertoo vetäneensä taulun vessasta.

