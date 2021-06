Kim Jong-un varoitti Pohjois-Koreaa uhkaavasta terveyskriisistä – asiantuntijan mukaan maa ei enää pärjää taistelussa pandemiaa vastaan

Pohjois-Korean koronatilanteesta tiedetään hyvin vähän. Maan johtajan viimeaikaiset ulostulot viittaavat kuitenkin siihen, että korovirustilanne voi olla eristäytyneessä maassa huomattavasti huonompi kuin on tiedetty.

Kun koronaviruspandemia levisi maailmalla alkuvuodesta 2020, eristäytyneessä Pohjois-Koreassa raportoitiin, että maassa ei ole koronavirustartuntoja.

Nyt Pohjois-Koreasta kuuluu kuitenkin toisenlaisia ääniä.

Tiistaina Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un antoi potkut useille korkea-arvoisille virkamiehille. Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan syynä oli virkamiesten aiheuttama vakava vahinko koronaviruksen torjunnassa, jonka vuoksi kansalaisten turvallisuus on altistunut uhkalle.

KCNA:n mukaan Kim Jong-un sanoi, että puolueen virkamiehet olivat osoittaneet kyvykkyyden puutetta sekä toimineet oman edun mukaisesti ja passiivisesti.

Kim Jong-unin puheet ovat ruokkineet spekulaatioita siitä, että koronavirus on ehkä päässyt leviämään myös Pohjois-Koreassa, raportoi brittiläinen The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Korean Soulissa toimivan Pohjois-Korean tutkimuslaitoksen asiantuntija Ahn Chan-il sanoi lausunnon olevan pohjimmiltaan Pohjois-Korean vahvistus sille, että maassa on koronavirustartuntoja.

– Se tosiasia, että puolueen johdossa on käyty keskustelua ja KCNA on raportoinut siitä, kertoo, että Pohjois-Korea on todennäköisesti kansainvälisen avun tarpeessa, Ahn Chan-il sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Pohjois-Korean ilmoitus vielä kesäkuussa: nolla tartuntaa

Koronaviruksen alettua levitä maailmalla Pohjois-Korea sulki Kiinan ja Venäjän vastaiset rajansa, keskeytti kansainvälisen lentoliikenteen ja kertoi laittavansa maan sisällä voimaan tiukat rajoitukset.

Pohjois-Korea ilmoitti Maailman terveysjärjestölle vielä kesäkuun toisella viikolla, että maa ei ole löytänyt yli 30 000 testatun ihmisen joukosta yhtään tartuntaa.

Kansainvälinen yhteisö on ottanut Pohjois-Korean väitteet vastaan epäillen. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että maan terveydenhuolto on varautunut huonosti mahdollisen epidemian torjumiseen.

Aiemmin kesäkuussa Kim Jong-un pyysi virkamiehiä varautumaan liikkumisrajoitusten jatkumiseen. Ilmoitus viittaa siihen, että Pohjois-Korean johtajalla ei ole aikomusta lieventää matkustusrajoituksia lähiaikoina.

Pohjois-Korea odottaa tällä hetkellä rokotteita COVAX-ohjelman kautta. Rokoteyhteistyöjärjestö lupasi helmikuussa, että Pohjois-Korea saisi 1,9 miljoonaa annosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta rokotteiden toimittamista lykättiin maailmanlaajuisen rokotepulan vuoksi.

Edessä voi olla jopa humanitäärinen katastrofi

Vaikka virallisten ilmoitusten mukaan maassa ei ole toistaiseksi terveyskriisiä, maailmanlaajuisen pandemian oheisilmiöt näkyvät myös Pohjois-Koreassa.

Rajojen sulkeminen on merkinnyt Pohjois-Korealle ulkomaisten rahavirtojen hiipumista. Samaan aikaan kun kauppa Kiinan kanssa on tyrehtynyt, kansainväliset avustustyöntekijät ja diplomaatit ovat lähteneet maasta.

Lisäksi viimeaikaiset luonnonkatastrofit ja kansainväliset pakotteet ovat heikentäneet maan tilannetta entisestään.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Koreassa eletään tällä hetkellä maan 73-vuotisen historian pahinta talouskriisiä, joka näkyy maassa elintarvike- ja lääkepulana, kasvavana työttömyytenä ja asunnottomuutena. Aiemmin tänä vuonna Pohjois-Korea myönsi kärsivänsä ruokapulasta.

