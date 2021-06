Hyviä uutisia: Australialainen hiirilaji ei kuollutkaan sukupuuttoon – viimeinen havainto jyrsijästä oli yli 150 vuoden takaa

Australiassa eläinlajeja kuolee sukupuuttoon huolestuttavalla vauhdilla. Äskettäin saarelta löytyi pieni hiiripopulaatio, jonka oli uskottu hävinneen jo 1800-luvulla.

DNA-analyysi on paljastanut, että sukupuuttoon kuollut hiirilaji onkin elossa. Tähän asti Shark Bay -hiirenä tunnettu eläin on itse asiassa samaa lajia, jota on aiemmin esiintynyt laajalti eteläisessä Australiassa. Kuva: Wayne Lawler / Australian Wildlife Conservancy