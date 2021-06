Poliisi ajaa täyssähköautolla Lahdessa: pilotissa testataan, pärjääkö kulkupeli valvonta- ja hälytystehtävissä

Poliisin tarkoituksena on pienentää hiilijalanjälkeään sähköautojen avulla. Jos kokemukset pilotista ovat hyvät, poliisi haluaa lisätä sähköllä kulkevien autojen määrää. Ongelmana on, ettei latausasemien rakentamiseen ole ollut riittävästi rahaa.

Poliisi ottaa käyttöön ensimmäisen täysin sähköisen partioauton. Auton käyttöä pilotoi Euroopan ympäristökaupunkivuoteen sopivasti Hämeen poliisilaitos Lahdessa.

Pilotissa on tarkoitus kokeilla, miten sähköauto sopii poliisin valvonta- ja hälytystehtäviin. Kokeilun aikana sillä ajavat ennalta estävän toiminnon poliisit, joille annetaan auton käytöstä koulutusta. Tarkoituksena on vähentää sähköistämisen avulla ajojen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

– Ennalta estävän toiminnon ryhmässä ajamme kaupunkia ympäri valvoen turvallisuutta. Lisäksi teemme koulukäyntejä ja esittelyjä. Sellaiseen tällainen on oikein soveltuva, arvioi auton Iisalmesta Lahteen ajanut vanhempi konstaapeli Joonas Salo.

Pakettiauto on malliltaan Mercedes Benz eVito, mutta autoon on tehty muutoksia Iisalmessa yhteistyössä maahantuojan kanssa. Siellä autoon on teipattu poliisitunnukset, siihen on lisätty hälytyslaitteet ja valvontavälineet ja esimerkiksi takaosaan on rakennettu tila poliisin asiakkaita varten.

Ainakin toistaiseksi autoa voi ladata vain poliisilaitoksella, koska poliisilla ei ole sopimusta muiden latausasemien kanssa. Salo kertoo, että poliisin täytyy ottaa huomioon, että sähköllä pääsee noin puolet siitä matkasta, mitä vastaavalla dieselautolla pääsisi.

– Auton toimintamatka on noin 300–350 kilometriä. Poliisi ei aina aja nopeusrajoitusten mukaisesti. Jos ajaa reippaammin esimerkiksi kiireisissä hälytystehtävissä, akun kulutuskin on silloin suurempaa. Se täytyy opetella ottamaan huomioon.

Jos kokemukset auton käytöstä ovat hyviä, täyssähköisten partioautojen osuutta on tarkoitus kasvattaa. Sähköautojen laajempi käyttö vaatii kuitenkin, että poliisilla olisi laaja latausasemaverkosto. Toistaiseksi poliisi on jäänyt jälkeen tavoitteistaan rahan puutteen vuoksi.

Poliisikoira Jekku tarkasti uuden auton. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Tavoitteena on ollut rakentaa yli 700 omaa latausasemaa vuoteen 2025 mennessä. Viime vuonna niitä rakennettiin erillisrahoituksena 174. Tänä vuonna rahoitusta ei ollut, eikä latausverkkoa ole laajennettu.

Poliisilla on käytössä yhteensä noin 1 500 autoa, joista hieman yli 170 toimii muulla kuin bensiinillä tai dieselillä. Parin vuoden aikana poliisi on hankkinut yhä enemmän hybridiautoja, ja osa siviiliajoneuvoista on jo täyssähköautoja.