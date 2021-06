Musta Leijona oli pilkkanimi, jonka Suldaan Said Ahmed käänsi voitokseen – nyt hänestä tulee kansanedustaja, mikä on uutinen myös maailmalla

Suldaan Said Ahmed on ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja Suomessa. Hänen nousunsa eduskuntaan on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Suldaan Said Ahmedin (vas.) viimeiset pari päivää ovat olleet yhtä hullunmyllyä. Maanantaina selvisi, että hän nousee varasijalta kansanedustajaksi.

Helsingin kaupunginvaltuutettuna toista kautta toimivalle Said Ahmedille uusi työ on myös suuri muutos.

– Siinä astuu ihan eri maailmaan. Ensimmäinen päivä jännittää, se on kuin ensimmäinen koulupäivä.

Said Ahmed kertoo, että hänet on kuitenkin jo toivotettu tervetulleeksi yli puoluerajojen. Eduskuntaan hän astelee kiitollisuutta täynnä.

– Tämä on suuri kunnia ja unelmieni täyttymys.

Samalla hänestä tulee Suomen ensimmäinen somalialaissyntyinen kansan­edustaja. Said Ahmed saapui Suomeen vuonna 2008 perheenyhdistämisen myötä.

– Sillä on äärimmäisen iso merkitys, että kaikki suomalaiset nuoret voisivat nähdä itsensä näköisiä ihmisiä päättävissä elimissä ja samaistua heihin, hän sanoo.

Suldaan Said Ahmedille sataa haastattelupyyntöjä, sillä hänestä tulee ensimmäinen somalilaissyntyinen kansan­edustaja. Kuvassa häntä haastattelee Ylen toimittaja Miika Koskela. Kuva: Sara Salmi / Yle

Said Ahmedin historiallinen nousu eduskuntaan kiinnostaa kansainvälisestikin.

Hän kertoo, että keskiviikkona on tiedossa haastattelu brittiläisen yleisradioyhtiö BBC:n kanssa.

– Olen huomannut, että tämä on monille iso juttu niin Suomessa kuin maailmalla. Ihmiset ovat kertoneet minulle, kuinka iloiseksi tämä on heidät tehnyt. Ymmärrän, että esimerkillä on suuri vaikutus, ja uskon, että parempia päätöksiä syntyy, kun kaikkien suomalaisten kirjo on edustettuna.

Ihmisläheinen itähelsinkiläinen

Suldaan Said Ahmedin ensimmäinen kotikaupunki Suomessa oli Kontiolahti Pohjois-Karjalassa. Helsinkiin hän muutti vuonna 2011.

Yle tapasi hänet Herttoniemen rannassa, joka kuuluu hänen suosikkipaikkoihinsa rentoutua ja viettää aikaa.

– Otan mukaan vesipullon ja hedelmiä ja tulen tänne kuuntelemaan podcasteja ja musiikkia, hän kuvailee.

Itä-Helsingissä on hänen mielestään kaikkea: lähiluontoa, ravintoloita ja kulttuuria. Said Ahmed kertoo olevansa mielellään ihmisten parissa ja viettävänsä vapaa-aikaansa myös Itäkeskuksessa ja Puotinharjun ostoskeskuksessa.

– Tämä on monikulttuurinen kaupunginosa. Helsinki muuttuu koko ajan kansainvälisemmäksi, ja on hienoa olla muutoksessa mukana.

Suldaan Said Ahmed haluaa kertoa työstään kansanedustajana esimerkiksi Instagram-stooreissa. Kuva: Sara Salmi / Yle

Suldaan Said Ahmed haluaa olla ihmisiä lähellä myös työnsä puolesta. Hän suunnittelee jakavansa arkeaan kansanedustajana sosiaalisen median kanaviinsa samaan tyyliin, kuin on jo nyt tehnyt kaupunginvaltuutettuna.

– Haluan tuoda politiikkaa lähelle nuoria. Äänestysaktiivisuus huolettaa, mutta se ei parane syyllistämällä, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Tämä on siihen yksi hyvä keino.

"Nyt on minun vuoroni antaa takaisin"

Kansanedustajan työn Suldaan Said Ahmed kokee ihmisten arjen ja asioiden parantamisena.

Hänen sydäntään lähellä ovat etenkin ihmisoikeudet, luonto, ilmasto, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi ja mielenterveyspalveluiden parantaminen.

– Haluan rakentaa parempaa Suomea kaikille. Minä ja perheemme olemme aikanaan saaneet todella paljon tukea, kun olemme tänne tulleet. Ajattelen, että nyt on minun vuoroni antaa takaisin yhteiskunnalle, hän sanoo.

Suldaan Said Ahmed käänsi vihapuheen voimavaraksi ja haluaa nyt auttaa syrjäytyneitä suomalaisia. Kuva: Sara Salmi / Yle

Vihreän Langan mukaan Said Ahmed tunnetaan myös Ei väkivallalle -liikkeestä (siirryt toiseen palveluun), joka partioi aikanaan viikonloppuisin Helsingin rautatieasemalla rasismia ja väkivaltaa vastaan. Said Ahmed kertoo saavansa yhä kymmeniä vihaviestejä päivittäin.

Maaliskuussa 2019 hänen kimppuunsa käytiin Itäkeskuksen metroasemalla.

Hän on kuitenkin pyrkinyt kääntämään itseensä kohdistuvan vihan voimavaraksi. Osa saattaa tuntea Said Ahmedin nimellä Musta Leijona, joksi hän on itseään tituleerannut vaalikampanjoissaan.

– Musta Leijona -nimi sai alkunsa vihasivustoilta. Minulla oli Leijonien pelipaita päällä ja minusta otettiin kuvia, joita jaettiin netissä. Siellä haukuttiin ja sanottiin, että hän ei ole suomalainen, vaan joku Musta Leijona.

Said Ahmed tukiryhmineen kuitenkin ajatteli, että pilkaksi tarkoitettu nimi oli mainio.

– Otimme haukkumanimen haltuun ja teimme siitä brändin.

Hän ei kuitenkaan halua tulla tunnetuksi vain Mustana Leijonana.

– Kaikkein eniten haluan profiloitua omana itsenäni eli Suldaanina, helsinkiläisenä kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana.