Leppoisaa lomailua vai vankina paratiisisaarella? Thaimaa toivottaa turistit jälleen tervetulleiksi Phuketiin, mutta sääntöjä piisaa

Thaimaa yrittää saada turismin jälleen käyntiin sallimalla ulkomaisten matkailijoiden verraten vapaan oleskelun Phuketin saarella heinäkuun alusta lähtien.

Matkailu ei ole kuitenkaan aivan entisenlaista, vaikka turistit voivat golfata, uida, sukeltaa, oleilla rannalla ja luonnossa ja syödä ravintoloissa.

Saarelle otetaan vain täysin rokotettuja ulkomaalaisia valikoiduista maista, ja heidän tulolleen on monenlaisia ehtoja.

Phuketin avaaminen on pilottiprojekti. "Phuketin hiekkalaatikossa" kokeillaan turvallista keinoa avata maata turisteille ja saada Thaimaalle jälleen turismituloja – ilman suurta riskiä koronaepidemian ryöpsähtämisestä.

Tulijoiden on läpäistävä seula

Phuketiin päästetään ihmisiä vain 66 maasta ja alueelta, joiden joukossa on Suomi. (siirryt toiseen palveluun) Maat on valikoitu koronatilanteen perusteella, ja listaa päivitetään kahden kuukauden välein.

Phuketin Patong Beachilla oli maaliskuussa varsin hiljaista. Kuva: Grigory Zimenkov / AOP

Turisteilla on oltava todistus koronarokotuksista, ja heidät testataan maahan saavuttuaan. Kahden viikon karanteenia ei enää vaadita, mutta hotellista pääsee vasta, kun on saanut negatiivisen testituloksen.

Kaikkiaan kahden viikon aikana otetaan kolme testiä, jotka pitää maksaa itse. Jos testissä todetaan tartunta, turisti haetaan hotellista ja hän maksaa itse hoitonsa. Siksi turisteilta vaaditaan kattava vakuutus (siirryt toiseen palveluun).

Turistin on myös ladattava Thaimaan versio koronavilkusta, ThailandPlus (siirryt toiseen palveluun).

Phuketin-lomalle voi ottaa mukaan rokottamattomia lapsia, mutta yli 6-vuotiailla on oltava todistus negatiivisesta koronatestistä.

Turistit eivät saa yöpyä muualla kuin samassa, ennakkoon varatussa hotellissa. Baarit ja yökerhot pysyvät kiinni.

Eikä tässä kaikki: Turistin on pysyteltävä omassa kotimaassaan kolme viikkoa ennen Phuketiin matkustamista, ja hänen on ainakin toistaiseksi lennettävä sieltä suoraan Phuketiin.

Phuketissa turisteja koskevat vielä normaalit koronavarotoimet: maskia on käytettävä, turvavälit pidettävä ja käsiä desinfioitava.

"Saarikaranteeni"

Turistit ovat tavallaan karanteenissa Phuketissa. Kun he ovat oleskelleet siellä kaksi viikkoa, he saavat halutessaan matkustaa muualle Thaimaahan.

Phuket kantaa itsekin kortensa kekoon: tiistaihin mennessä 80 prosenttia phuketilaisista oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen, kertoo The Phuket News -nettilehti. (siirryt toiseen palveluun) Phuketissa on runsaat 460 000 asukasta.

Edeltäneellä viikolla Phuketissa todettiin 14 koronatartuntaa. Turismin salliva "hiekkalaatikkoprojekti" on tarkoitus perua tai sääntöjä tiukentaa, jos viikoittaisia tartuntoja tulee yli 90.

Koronapandemia on hiljentänyt Phuketin rannat. Tammi-toukokuussa ulkomaalaisia kävi saarella vain noin 5 000. Kuvassa Patong Beach huhtikuussa. Kuva: Balazs Sebok / AOP

Ravintolat ja muut liikeyritykset, joiden henkilökunnasta vähintään 70 prosenttia on täysin rokotettu, on merkitty erilllisellä SHA Plus -todistuksella.

Lue tarkemmin Phuketin matkustussäännöistä maan turismihallinnon sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

"Tervetuloa vankilalomalle?"

Thaimaalta on jäänyt saamatta kymmenien miljardien eurojen turismitulot koronapandemian puhjettua. Ennen pandemiaa turismi toi noin viidenneksen maan bruttokansantulosta. Yli kaksi miljoonaa matkailualan työntekijää on menettänyt työnsä.

Thaimaa toivoo, että heinä–syyskuussa Phuketiin saapuisi 129 000 ulkomaalaista matkailijaa.

Paluuta entiseen turismivilinään tämä ei vielä merkitse. Ennen pandemiaa Phuketissa kävi yli yhdeksän miljoonaa turistia vuodessa eli keskimäärin yli 25 000 henkilöä päivää kohden, kertoo The Bangkok Post -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Aivan tällaista vilskettä Phuketissa ei tultane lähikuukausina näkemään. Kuva Patong Beachilta helmikuulta 2019. Kuva: AOP

Osa matkailurityksistä on turisminäkymistä innoissaan, mutta osa suhtautuu niihin varauksellisesti.

Kaikki yritykset eivät aio avata oviaan, vaan ne haluavat odottaa ja katsoa, miten turismi lähtee liikkeelle. Kaikilla, etenkään pienillä yrityksillä ei ole varaa kunnostaa paikkoja avaamiskuntoon.

Yksi epäilijä on The Bangkok Post -sanomalehti, joka otsikoi pääkirjoituksensa (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina: Tervetuloa vankilalomalle?

Lehti pohtii, miten innokkaita turistit ovat tulemaan lomalle, jossa heidän toimintaansa rajoitetaan ja heitä valvotaan koko ajan, ja monet liikkeet ovat kiinni. Lehti pitää absurdina sitä, että täysin rokotettujen on käytävä kahden viikon aikana kolmesti koronatestissä, jonka he maksavat itse.

– Ei ole vaikea ymmärtää, että lomaa Phuketissa voidaan erehtyä luulemaan vankilatuomioksi paratiisissa, lehti kirjoittaa.

Yksi turistikarkotin voi lehden mukaan olla se, että rajoitukset tiukkenevat, jos Phuketissa todetaan viikon aikana yli 90 tartuntaa. Haluaisitko loman, jonka aikana eläisit jatkuvassa pelossa, lehti kysyy.

Lehti muistuttaa, että matkailja haluaa kokea olevansa tervetullut eikä häkkiin suljettu eläin.

Samalla lehti toteaa, että elvyttäminen pitää aloittaa jostain, eikä ole parempaa aikaa kuin nyt.

Phuketin hotelliyhdistyksen johtaja Anthony Lark sen sijaan huomauttaa, että turistit voivat nyt nähdä Phuketin, jollaista ei ole ollut vuosikymmeniin. Saarella voi nähdä aiempaa enemmän lintu- ja eläinlajeja, eikä koralliriutoilla ole juuri käynyt matkailijoita vuoteen, Lark toteaa uutistoimisto AFP:lle.

– Saari ei ole koskaan näyttänyt paremmalta. Huoneiden hinnat ovat puolet vuoden 2019 tasosta, eikä ravintoloihin tarvitse varata pöytää, Lark suitsuttaa.

Thaimaa toivoo, että koko maa voitaisiin avata turisteille neljässä kuukaudessa. Kolme neljästä thaimaalaisesta pitää kuitenkin tavoitetta liian kunnianhimoisena.

