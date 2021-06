Tuleeko tästä tämän kesän hitti Japanissa? Eliel Saarisen suurnäyttely avautuu lauantaina Tokiossa

Kiertonäyttelyyn on lähtenyt Designmuseosta muun muassa tämä vesivärein tehty huonekalupiirustus Koti-kalustolle vuodelta 1897, suunnittelijat Gesellius, Saarinen. Lindgren.

Kiertonäyttelyyn on lähtenyt Designmuseosta muun muassa tämä vesivärein tehty huonekalupiirustus Koti-kalustolle vuodelta 1897, suunnittelijat Gesellius, Saarinen. Lindgren. Kuva: Designmuseo

Suomen tunnetuimpien arkkitehtien joukkoon kuuluvan Eliel Saarisen (1873-1950) tuotantoa ja elämäntyötä monipuolisesti esittelevä Eliel Saarinen and His Beautiful Architecture in Finland _-_näyttely lienee Japanissa lajissaan kaikkien aikojen laajin – ei siis ihme, että sitä suunniteltiin viisi vuotta.

Tokiossa näyttely on esillä vuonna 2003 avatussa Panasonic Shiodome -taidemuseossa, ja se keskittyy (siirryt toiseen palveluun) nimenomaan Saarisen uraan Suomessa – arkkitehtihän muutti vuonna 1923 Yhdysvaltoihin toteuttamaan suurisuuntaisia suunnitelmiaan.

Eliel Saarisen luonnos tyynyliinaksi Suomen Käsityön Ystäville, n. 1906 (vesiväri, paperi) on osa Japanin kiertonäyttelyä. Kuva: Designmuseo

Näyttely tekee Saarista tunnetuksi

Japanissa tiedetään kylläkin hyvin etenkin Tove Jansson muumeineen, mutta Eliel Saarisen kohdalla näin ei välttämättä ole.

– Akseli Gallen-Kallelan tuotantoa on aiemmin ollut Japanissa paljonkin esillä, Saarisesta japanilaiset tietävät lähinnä Helsingin päärautatieaseman ja Hvitträskin. Tämän näyttelyn kautta on haluttu monipuolistaa kuvaa Eliel Saarisesta ja kertoa, että hän on tehnyt kattavasti kaikenlaista suunnittelua, intendentti Susanna Thiel Designmuseosta toteaa.

Thielin mukaan japanilaista yleisöä kiehtoo suomalaisen luonnon yhteys suunnitteluun, mikä tulee hyvin esille jugend-tyylissä ja Saarisen 1900-luvun alun tuotannossa.

– Saarinen on ollut merkittävä nimi, joka on tehnyt tunnetuksi paitsi suomalaista kansallisromanttista, ehkä myös nuoren kansakunnan arkkitehtuuria ja käyttöesineistöä.

Designmuseosta näyttelyyn on viety muun muassa tekstiilejä, tekstiililuonnoksia ja huonekaluja. Muuta esineistöä Japaniin on saatu Akseli Gallen-Kallela -museosta, Helsingin kaupunginmuseosta ja Kansallismuseosta.

Japaniin on lähtenyt myös Museoviraston Kuvakokoelmista tämä Eliel Saarisen piirustus Kansallismuseon kaakkoisfasadista vuodelta 1904. Kuva: Museovirasto

Hvitträsk Japanissa hyvin esillä

Näyttelyn japanilaiset puuhamiehet vierailivat pari vuotta sitten myös Hvitträskissä, joka on hyvin esillä Eliel Saarinen and His Beautiful Architecture in Finland -näyttelyssä.

– Luulen, että koska he olivat ammattilaisia, heillä oli jo etukäteen hyvä käsitys Hvitträskistä, ja paikan päällä tämä ennakkokäsitys vain vahvistui. Eliel Saarinen ja hänen aikalaistaiteilijansa olivat moniosaajia ja Hvitträskin kohdalla puhutaan kokonaisvaltaisesta taideteoksestaa, intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta kertoo.

Japaniin lainaksi lähtevätn esineistön pakkaamista Suomen kansallismuseossa. Kuva: Lea Värtinen / Museovirasto

Niinpä näyttelyyn on rekostuoitu museona toimivan Hvitträskin sisätiloja, ja sinne on viety Saarisen suunnittelemia tuoleja, ryijyjä, lasiesineitä sekä kynttilänjalkoja. Ikonisimmat esineet tosin näytetään Japanissa valokuvina, koska Hvitträsk on auki yleisölle tänäkin kesänä.

Mikko Teräsvirran mukaan Suomi ja suomalaisuus kiinnostavat japanilaisia monestakin syystä.

– Moderni suomalainen suunnittelu on Japanissa isossa roolissa, ja esimerkiksi Kioton kaltaisessa kaupungissa Suomi näkyy erittäin hyvin. Tämä voi johtua siitä, että suomalainen ja japanilainen maku ja design kommunikoivat jollakin tavalla keskenään.