Lasivalmistaja Lumon investoi jälleen Kouvolassa – käyttää tehtaisiinsa 2 miljoonaa euroa

Parveke- ja terassilaseja valmistava Lumon investoi toimintaansa Kouvolassa.

Yhtiö käyttää reilut kaksi miljoonaa euroa profiilityöstökeskukseen, sahausautomaattiin ja pakkauslinjaan Kouvolan profiili- ja kokoonpanotehtaillaan.

Lumon on investoinut Kouvolaan myös aiemmin tänä vuonna. Huhtikuussa kerrottiin, että yhtiö laajentaa Kouvolan lasinjalostustehdastaan noin kahdella miljoonalla eurolla.

Lisäksi yhtiö on päättänyt alkukesästä uudistaa kokoonpanolinjaansa Kouvolassa noin 820 000 eurolla.

Lue myös: Lasinvalmistaja Lumon on kasvattanut myyntiään 20 prosenttia alkuvuoden aikana – laajentaa tehdastaan Kouvolassa 2 miljoonalla eurolla

"On haluttu kasvaa"

Lumon on kouvolalainen perheyhtiö, jolla on tytäryhtiöt seitsemässä maassa ja toimintaa parissakymmenessä maassa. Konsernilla on kausityöntekijät mukaan lukien 1450 työtekijää, joista yli 400 on palkattu tänä vuonna.

Lumon myös rakentaa parhaillaan kokonaan uutta tehdasta Espanjaan noin 30 miljoonalla eurolla. Uuden tehtaan rakentaminen on alkanut keväällä, ja sen on määrä valmistua elokuussa 2022.

Konsernin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen katsoo, että Lumonin viimeaikaisten investointien ja työntekijämäärän kasvun taustalla on sekä sisäisiä että ulkoisia syitä.

– On haluttu kasvaa ja investoitu siihen. Lisäksi markkinatilanne vaikuttaa, kun ihmiset viettävät aikaa kotona, Kinnunen kertoo.

Lue myös: Kouvolalainen lasiyhtiö Lumon teki jälleen isot kaupat – toimittaa parveke- ja kaidelasit Saksan korkeimpaan puukerrostaloon