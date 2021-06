Sateenkaarisuojatien maalaajaa uhkailtiin Hankasalmella – "Pelottavaa, tämä on nouseva trendi", kommentoi paikallisen Setan puheenjohtaja

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on kohdistunut viime vuosina hyökkäyksiä pienillä paikkakunnilla ympäri Keski-Suomea. Jyväskylän Setan puheenjohtajan mukaan trendi on yleinen pikkukunnissa.

Nuoriso-ohjaajaa uhkailtiin Ylen tietojen mukaan Hankasalmella Keski-Suomessa tiistaina, kun hän maalasi sateenkaarisuojatietä kunnantalon edessä nuorten kanssa.

Kunnan Facebook-sivuilla kerrotaan, että yksittäinen, aikuinen henkilö käyttäytyi asiaankuulumattomasti ja ajattelemattomasti suojatien lähellä. Asiaa hoidetaan nuorisotoimessa.

– Väkivallalle tai edes sen uhkalle pitää olla nollatoleranssi, ja väkivaltaa on jo selkeä vihapuhekin, kommentoi kunnanjohtaja Matti Mäkinen asiaa Facebook-päivityksessä (siirryt toiseen palveluun).

Kunnanjohtaja toivoo, että ajattelemattomasti nuorten edessä käyttäytynyt aikuinen pyytäisi tapahtunutta anteeksi.

– Uhkaava käyttäytyminen ei koskaan ole hyväksyttävää, ei etenkään nuorten edessä, hän kirjoittaa.

Mäkinen toivoo myös, että pride-teema ja yhdenvertaisuuden korostaminen ei jäisi selkkauksen varjoon. Hänen mukaansa tapaus osoittaa, että pride-tapahtumille on edelleen tarve Suomessakin.

Somepäivityksen mukaan uhkaava tilanne raukesi ja suojatie valmistui.

Väkivallan uhka kasvaa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat viharikokset ja väkivalta lisääntyvät, sanoo Jyväskylän Setan puheenjohtaja Petri Janhunen.

– Tämä on nouseva trendi. On tosi pelottavaa, kun uhkailut muuttuvat fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseksi. Huolestuttaa, mihin yhteiskunta on menossa.

Janhusella on uhkailusta omakohtaista kokemusta. Hän sai uhkailusähköpostin ollessaan ehdokkaana kuntavaaleissa.

Sähköpostin kirjoittaja harmitteli, että Hitlerin kaltainen puhdistaja ei ole elossa, koska tämä laittaisi pommin jokaiseen Setan toimistoon.

– Kuinka se vaikuttaa nuoriin, jotka pohtivat omaa seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan, kun väkivalta ja sen uhka tulee näkyväksi, Janhunen pohtii.

Janhunen arvelee, että korona-aika on lisännyt väkivallan uhkaa, koska yhteiskunnan kriiseissä etsitään helposti kohdetta vihan ja pahan olon purkamiseen.

Hän kannustaa uhkailujen ja väkivallan kohteeksi joutuvia ottamaan yhteyttä poliisiin. Silloin tapauksiin voidaan puuttua ja tekijöitä ojentaa. Lisäksi viranomaiset saavat dataa tapausten määrästä.

– Tekijät kokevat olevansa oikeutettuja väkivaltaan, jos siihen ei puututa.

Hankasalmen tapaus osoittaa myös Janhusen mielestä, että pride-tapahtumia tarvitaan edelleen.

– Yhteiskunta ei ole vielä valmis. Meillä on paljon tehtävää, jotta voimme olla ja toimia tuvallisesti ja näkyvästi.

Jyväskylässä järjestetään pride-tapahtuma 16.–22. elokuuta koronarajoitusten puitteissa. Kaupungissa on rarkoitus pitää kulkue ja puistojuhla, jos rajoitukset vapautuvat.

Terveydenhoitajalta asiaton kommentti

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on kohdistunut viime vuosinakin hyökkäyksiä pienillä paikkakunnilla ympäri Keski-Suomea, Janhunen kertoo.

– Trendi on aika yleinen pienillä paikkakunnilla. Siellä on pienemmät piirit, vaikuttaisikohtan se. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki hankasalmelaiset ovat tällaisia.

Esimerkiksi Keuruulla kiellettiin kahden tytön leikkihäät (siirryt toiseen palveluun) ylökoulussa tänä keväänä.

Neljä-viisi vuotta sitten pienen keskisuomalaisen kunnan terveydenhoitaja oli todennut nuorelle, että on olemassa tyttöjä, poikia ja vammaisia.

– On aika hurjaa, jos nuori avautuu esimerkiksi transsukupuolisuudestaan terveydenhoitajalle, jonka pitäisi olla turvallinen aikuinen, ja asenne on tällainen.

Vanhemmat ottivat yhteyttä Janhuseen, joka selvitteli tapausta terveydenhoitajan esimiehen kanssa. Enää terveydenhoitaja ei toimi kyseisessä tehtävässä.

Koulutusta ja keskustelua nuorten kanssa

Hankasalmella tarvittaisiin Janhusen mielestä nyt koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevista asioista.

– Asenneilmapiiri on usein tietämättömyyttä, ja tietämättömyys on vaarallista. Asia, jota ei tunneta, koetaan helposti uhkana. Oikea tieto avaa silmät näkemään, että tällainen tuo kuntaan rikkautta.

Tilannetta pitäisi Janhusen mukaan käsitellä myös paikalla olleiden nuorten kanssa, koska tapaus voi herkästi jättää pelkotiloja heille.

– Saattaa jäädä kokemus, että ei voi enää koskaan ilmaista seksuaalisuuttaan tai sukupuoltaan. Kyse on tavallaan myös demokratian loukkaamisesta. Ilmaisunvapaus on perusoikeus, johon tässä on puututtu.

