Rajalla ilman koronatestiä jääneiden EM-turistien asuinkunnissa epäselvyyksiä – tiedot kerättiin paperilapuille, eikä kaikkien käsialasta saanut selvää

Venäjän rajalla testaamatta jääneiden EM-kisaturistien kotipaikkakunnissa on ilmennyt epäselvyyksiä.

Pietarista palanneiden jalkapallofanien koronatestaamisesta Vaalimaan raja-asemalla vastannut Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote kertoi tiistaina Ylelle tiedot kunnista, joihin se on lähettänyt rajalla keräämänsä noin 800 henkilön yhteystiedot.

Nämä henkilöt jäivät ilman koronatestiä viime viikon tiistai-iltana, kun Vaalimaan raja-asema ruuhkautui pahoin.

Nyt ainakin pääkaupunkiseudun lukemissa on ilmennyt ongelmia.

Ylen saaman kuntalistan mukaan Helsinkiin olisi toimitettu 296 testaamattoman turistin yhteystiedot. Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kuitenkin kertoo, että Helsinki sai Kymsotesta vain 133 nimen listan.

Kävi ilmi, että Kymsoten Ylelle toimittamasta kuntalistasta uupuivat kokonaan Espoon tiedot, jotka olivat lipsahtaneet Helsingin lukuihin. Helsingin oikea lukema on 133 ja Espoon 89.

Kymsote selvittää parhaillaan, mihin ovat päätyneet Ylelle annetussa listassa alun perin Helsinkiin paikannetut 71 kisaturistia. Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikön palveluesimies Oili Strömin mukaan epäselvyyksiin on useita mahdollisia syitä.

– Lomakkeita on Kotkan päässä ja Kouvolan päässä. Siinä on nyt jotakin häiriötä, kertoo Ström.

Joistakin lomakkeista on ollut Strömin mukaan käsialasta riippuen vaikea saada selville kotikuntaa. Joillakin kotikunta taas voi olla ulkomailla.

– Jos kotikunta on ulkomailla ja oleskelukunta on Suomessa vaikka Helsinki, silloin kotikunta ei näy, sanoo Ström.

Helsingissä kaikkiin testaamattomiin on saatu yhteys

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan jokaiseen ilman testiä jääneeseen helsinkiläiseen 133 henkilöön on saatu yhteys. Hän muistuttaa, että testaamisen ohella kisaturistien on tärkeää pysyä karanteenissa.

– Suuri osa rajan ylittäneistä testaamattomista on hakeutunut itsenäisesti Finentryn tai Helsingin koronavirusneuvonnan kautta testeihin. Vaikka meiltä kaikkia ei olisi tavoitettukaan, tiedetään, että moni on hakeutunut itsenäisesti testeihin, kuten on ohjeistettukin, kertoo Lukkarinen.

"Haastava palapeli"

Vaalimaalla paperilapuille kerätyt yksittäisten matkustajien henkilötietolomakkeet ovat Lukkarisen mukaan haastava kokonaisuus. Näistä tiedoista ei ilmene, missä bussissa matkustaja on ollut.

Toisaalta on olemassa myös lista siitä, mitkä bussit on päästetty Vaalimaalla rajan yli Suomeen. Bussilistoissa taas ei ole kotipaikkakuntatietoja, eivätkä listat ole osoittautuneet Lukkarisen mukaan luotettaviksi.

– On vähän haastava palapeli ollut kasata tätä kokonaiskuvaa. Jo ylipäänsä näiden vieminen sähköiseen muotoon on ollut oma sarjansa, sanoo Lukkarinen.

Vaasassa kisaturistit karanteenissa

Kuntien karanteenikäytännöt EM-kisaturistien suhteen vaihtelevat.

Vaasassa on päätetty asettaa karanteeniin kaikki testaamattomat vaasalaiset kisaturistit, jotka ovat olleet Pietarissa kisoja katsomassa. Tartuntatautilääkäri asetti nämä 12 henkilöä 14 vuorokauden karanteeniin. Kymsoten kaupungille ilmoittamien 11 henkilön lisäksi yksi tuli omalla autolla.

Vaasassa karanteenissa ovat myös ne, jotka ovat saaneet koronatestistä kaksi negatiivista tulosta.

Karanteeni tuli voimaan siitä päivästä lähtien, kun kisaturistit tulivat Suomeen. Suurimmalla osalla heistä maahantulopäivä oli 23.6., joillakin päivää aikaisemmin tai myöhemmin.

– Kymsote teki hyvän työn ja antoi meille listan henkilöistä, kertoo Vaasan terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Pietarin kisamatkalta tuli Vaasaan kuusi koronatartuntaa

Rajalla testaamattomille vaasalaisille tehtiin Vaasaan saapumisen jälkeen yksi testi. Toinen testi tehtiin aikaisintaan 72 tuntia maahan palaamisen jälkeen. Kaukorannan mukaan kaikki määrättiin karanteeniin heti, koska joukossa oli todennäköisesti koronalle altistuneita.

– Näistä neljä matkailijaa on antanut tähän mennessä positiivisen pcr-testituloksen. Tiistaina on varmistunut kaksi jatkotartuntaa perheenjäseniltä, eli aikamoiset prosentit, sanoo Kaukoranta.

Tavoitteena mahdollisimman normaali loppukesä

Vaasassa on myös suositettu Himoksen juhannusjuhlilla käyneitä vaasalaisia testauttamaan itsensä tämän viikon loppupuolella ja pitämään perheen ulkopuoliset kontaktit minimissä.

– Ihan siis oli oireita tai ei, koska alueella on taatusti tapahtunut altistuksia EM-kisoista palanneilta, kertoo Kaukoranta.

Kaukorannan mukaan Himoksella oli kovasti kansaa koolla, turvaväleistä ei tietoakaan ja joukossa takuulla muutama koronatartuttaja.

– Nyt on hirveän hyvä hetki tehdä tällainen ryhmätestaus. Tällä hetkellä näyttää siltä, että testeihin hakeutuminen on ainakin meillä täällä ollut vähäisempää kuin mitä se on ollut keväällä, sanoo Kaukoranta.

Tavoitteena on turvata mahdollisimman normaali loppukesä.

– Nyt kun kesä on aika uniikkia aikaa, toivoisin, että ihmiset pyrkisivät varmistamaan niitä sukujuhlia, häitä ja rippijuhlia niin pitkälle kuin mahdollista sillä, että eivät tietämättään kantaisi tarttuvaa tautia. Silloin kesä voisi olla meillä kaikilla paljon mukavampi.