Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen 4 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1992 syntyneen miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä neljän vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen.

Tekijä hyökkäsi yleisellä paikalla uhriensa kimppuun käyttäen heihin väkivaltaa ja teki heille nöyryyttäviä seksuaalisia tekoja. Toinen seksuaalirikoksista on tapahtunut elokuussa 2019, toinen elokuussa 2020. Teot ovat tapahtuneet Tampereen Tesomalla ja Haukiluomassa.

Uhrit olivat tekohetkellä 7- ja 9-vuotiaita.

Mies ilmoittautui itse poliisille syyskuun loppupuolella 2020 ja on ollut siitä lähtien vangittuna. Hän ilmoittautui poliisille, kun poliisi julkaisi kuvan miehestä. Tuomion mukaan mies on siten edesauttanut rikosten selvittämistä ja on pyrkinyt selvittämään tapahtumien kulkua oman näkemyksensä kertomalla. Nämä seikat on otettu huomioon rangaistusta noin puoli vuotta lieventävinä.

Mielentilatutkimuksen mukaan mies on ollut tekojen aikana syyntakeinen.

Lue myös: Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytetty mies määrättiin mielentilatutkimukseen Tampereella

Törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi mies tuomittiin myös raiskauksesta, raiskauksen yrityksestä ja törkeästä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä.

Oikeudenkäyntiaineisto sekä asianomistajien ja heidän huoltajiensa henkilötiedot on määrätty pidettäväksi salassa 60 vuotta.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.