Antaisitko metsäsi vuokralle? Uuden metsänhoitotavan rantautumista hidastavat varoittavat esimerkit ulkomailta

Suomessa on toistaiseksi vain yksi toimija, Tornator, joka harjoittaa metsänvuokrausta. Vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi, mutta sen voi tietyissä tilanteissa purkaa jo sitä ennen.

Raivaussaha soi juankoskelaisessa metsässä Pohjois-Savossa. Taimikonhoitotyössä huhkii metsuri, jonka työnantaja on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja Tornator.

Taimikon omistaja ei ole kuitenkaan Tornator, vaan kuopiolainen Olli Kärkkäinen, joka on vuokrannut yhtiölle 30 hehtaaria metsää.

Kärkkäisen mukaan vuokraaminen oli viisihenkisen perheen kannalta helppo ratkaisu.

– Ajateltiin, että saataisiin säännöllistä tuloa joka kuukausi.

Kärkkäiset olivat aiemmin itse tehneet metsänhoitotöitä ja istuttaneet puita. Pian yliopistotutkija kuitenkin huomasi, ettei se ollut hänen kannaltaan järkevää.

– Se ei ollut oma intohimo. Myös työn ja perheen kanssa on kiireitä.

Ratkaisu löytyi metsänvuokrauksesta, jota Tornator markkinoi metsänomistajille. Yhtiö lupaa hoitaa metsää kahdenkymmenen vuoden ajan ja palauttaa sen vuokra-ajan jälkeen vähintään samanarvoisena takaisin.

Olli Kärkkäisen mukaan perhe joutui miettimään asiaa useamman kuukauden ajan, ennen kuin päätös metsien antamisesta vuokralle syntyi.

– Että kaadetaanko siellä kaikki puut kerralla pois, ja sitten on jäljellä tyhjä tontti, vai millainen puuston tilanne tulee olemaan, Kärkkäinen pohtii.

Olli Kärkkäinen on tyytyväinen metsästä saatavaan säännölliseen vuokratuloon. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Vuokralla vasta alle 1000 hehtaaria

Samanlaista pohdintaa ovat tehneet myös muut metsänomistajat.

Tornator lanseerasi metsänvuokrauksen Suomeen jo yli vuosi sitten, mutta toistaiseksi vuokrasopimuksia on tehty verkkaiseen tahtiin.

Tornatorin maankäyttöasiantuntija Aleksi Vanninen tunnustaa, että asiat etenevät pikkuhiljaa.

– Kun kyseessä on uusi vaihtoehto, niin meidän mielestämme tämä on kuitenkin lähtenyt hyvin käyntiin. Meillä on jo jonkin verran näitä sopimuksia.

Vanninen puhuu sopimuksen tehneiden metsänomistajien sijasta mieluummin vuokralle saaduista hehtaareista.

– Niitä on viidensadan ja tuhannen hehtaarin välillä.

Tornator on toistaiseksi ainoa suomalainen toimija, jonka valikoimaan kuuluu metsänvuokraus. Konserni omistaa yhteensä noin 715 000 hehtaaria metsää, joista pääosa eli 637 000 hehtaaria on Suomessa.

Vanninen myöntää, että metsään liittyy paljon tunteita. Uusi vuokrausvaihtoehto saattaa sen vuoksi olla osalle metsänomistajia korkean kynnyksen takana.

– Metsänomistajille pitää antaa aikaa pohtia. Uskon, että kun eri sukupolvet keskustelevat keskenään, niin sopimuksia alkaa tulla lisääntyvissä määrin.

Aleksi Vannisen mielestä metsänomistajille on annettava aikaa pohtia uutta vaihtoehtoa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Ikäviä esimerkkejä maailmalta

Suomalaisten metsänomistajien vuokrausintoa saattavat hidastaa maailmalta vuokraukseen liittyvät kielteiset ilmiöt.

Puheissa toistuu erityisesti Venäjä, jossa vuokralaiset ovat saattaneet joskus parturoida koko puuston.

Itä-Suomen yliopiston metsäekonomian ja -politiikan professorin Jouni Pykäläisen mielestä ikävät esimerkit muovaavat käsityksiä myös Suomessa.

– Ihmisillä on mielikuva, jonka mukaan vuokraaminen tarkoittaa niin sanotusti metsien puhdistamista, hän sanoo.

Pykäläinen oli mukana Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsävuo-hankkeen (siirryt toiseen palveluun) työryhmässä, joka vuonna 2017 visioi metsänvuokraustoiminnan aloittamista Suomessa.

Professorin mukaan ulkomailla tapahtuneita väärinkäytöksiä ei voi verrata metsänvuokraukseen Suomessa.

– Kyse on vastuullisesta omaisuudenhoidosta.

Jouni Pykäläisen mielestä metsänvuokraukseen liittyviä ulkomaisia ikäviä esimerkkejä ei pidä verrata suomalaiseen toimintatapaan. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

"Metsänvuokraus vaatii luottamusta"

Tornator tekee metsänvuokrasopimuksen 20 vuodeksi, mutta sen voi tietyissä tilanteissa purkaa jo sitä ennen. Maankäyttöasiantuntijan Aleksi Vannisen mukaan yhtiö on halukas jatkamaan erääntyvää sopimusta vielä toiset 20 vuotta.

– Metsänomistajalla on mahdollisuus 20 vuoden jälkeen tarkastella tilannetta ja katsoa, ovatko omat olosuhteet muuttuneet.

Vuokrametsän puuston arvo määritetään Luken kolmen vuoden toteutuneiden puunhintojen avulla. Tornator lupaa, että puun vuokra-aikana tapahtunut hintakehitys otetaan huomioon vuokrassa.

– Jos puun hinta kehittyy positiivisesti, niin vuokraa korjataan ylöspäin. Jos puunhinta taas laskee, sitä korjataan alaspäin. Myös metsänomistaja pääsee hyötymään puun hinnannoususta, Vanninen selittää.

Professori Jouni Pykäläinen pitää metsänvuokrausta järkevänä vaihtoehtona. Hän uskoo, että 10–20 vuoden kuluttua vuokraus voi olla jo nykyistä huomattavasti yleisempää.

– Metsänvuokraus vaatii luottamusta, joka rakentuu positiivisen tekemisen kautta.