Tuhannet omakotiasujat hakeneet avustusta öljylämmityksestä luopumiseksi – ruuhkat jatkuvat, EU:n elvytyspaketista odotetaan lisärahoitusta

Pientalojen lämmitysjärjestelmien uusimiseen haettavia energia-avustuksia on haettu runsaasti. Pirkanmaan ely-keskukseen on tullut jo 15 000 hakemusta, josta vajaa puolet on käsitelty.

Suomi pyrkii eroon fossiilisesta öljylämmityksestä vuoteen 2030 mennessä. Arkistokuva. Kuva: Ville Viitamäki / Yle