Kansalaisaktivistit kiertävät laskemassa kuntavaalien ääniä uudelleen – kunnat suhtautuvat eri tavoin tietopyyntöihin

Lain mukaan kansalaisilla on oikeus tarkistaa vaaleissa annetut äänet, mutta kunnissa tietopyynnöt ja niistä aiheutuvat kulut hämmentävät. Esimerkiksi Porissa laskennan aiheuttamia kustannuksia ei ole peritty, Raumalla maksun perimistä pohditaan.

Yhdysvaltojen presidentinvaaleista tuttu ilmiö vaalituloksen kyseenalaistamisesta on rantautunut myös Suomeen.

Joukko kansalaisaktivisteja on marssinut kesäkuun kuntavaalien jälkeen eri kaupunkien arkistoihin vaatien päästä tarkastamaan kuntavaaleissa annettuja ääniä.

Heillä on tähän Suomen lain tarjoama oikeus. Ääniä on laskettu useissa Suomen kunnissa, muun muassa Porissa ja Raumalla.

Porilainen kansalaisaktivisti Mette Jalomäki on yksi heistä, jotka ovat halunneet tarkastaa kuntavaalien vaalilippuja. Jalomäki on huolissaan siitä, voiko kuntavaalien tulosta pitää luotettavana alhaisen äänestysprosentin vuoksi.

Jalomäki on ollut yhteyksissä muun muassa perussuomalaisten uusimaalaiseen poliitikkoon Ossi Tiihoseen, joka ilmoitti jo aikaisin keväällä keränneensä partioita eri puolilta Suomea laskemaan kuntavaalien tuloksia.

Mette Jalomäki perustelee toimintaansa epäluottamuksella.

– Vaikka meillä on somekampanjoita, että on luotettavat vaalit, niin se ei yksinään riitä nostamaan ihmisten romuttunutta luottamusta.

Mette Jalomäki ei luota vaalitulokseen. Siksi hän on käynyt itse laskemassa ääniä Porissa ja Raumalla. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kuka maksaa kustannukset?

Jalomäki marssi kesäkuun viimeisenä päivänä Rauman kaupungintalolle muutaman muun aktivistin kanssa.

Rauman keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eeva Kurki (sd.) pitää Jalomäen esittämää tietopyyntöä harvinaisena.

– Olen ollut kahdeksan vuotta keskusvaalilautakunnassa. En ole kuullut, että Raumalla olisi aiemmin tällaista tapahtunut, Kurki hämmästelee.

Kurjen mukaan tietopyyntö aiheuttaa paljon työtä kaupungin hallinnossa. Virkamiehet ovat joutuneet kyselemään oikeusministeriöstä menettelytapaohjeita harvinaiseen tietopyyntöön.

– Nämä vaalit ovat teettäneet muutenkin niin valtavasti työtä. On tehty kaikki kahteen kertaan, kun ne siirtyivät. Kun tämä tuli vielä tähän, tuntuu että on aika raskasta. En voi sanoa, että kohtuutonta. Heillä on se oikeus, en voi siihen puuttua. Laki ja asetus sanoo näin, toteaa Eeva Kurki.

Esimerkisi tietopyynnöstä aiheutuvat kustannukset ovat yksi asia, jota Raumalla joudutaan pohtimaan.

Kaikkien vaalilippujen tarkastamiseen menee aikaa useita päiviä. Pahimmillaan kustannukset voivat nousta useisiin tuhansiin euroihin.

Oikeusministeriön erityisasiantuntijan Laura Nurmisen Ylelle lähettämä vastaus antaa varaa tulkinnalle.

– Oikeusministeriö ei ole ohjeistanut kuntia erikseen, miten vaalilippujen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista veloitetaan. Kunnan tulee kuitenkin järjestää valvonta vaalilippujen tarkastukseen, ja mikäli tästä syntyy kuluja kunnalle, on kunnan mahdollista veloittaa tarkastusta pyytävältä taholta.

Rauman kaupungin lakimies Katri Ranta-Eskola otti vastaan aktivistit turvamiesten läsnäollessa. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Rauma pohtii vielä maksua

Rauman kaupungin lakimiehen Katri Ranta-Eskolan mukaan vaalilippujen tarkastuksesta saatetaan periä maksu, mikä myös ilmoitettiin tietopyytäjille.

Toisissa kunnissa taas kustannuksista ei ole puhuttu lainkaan. Esimerkiksi Porissa Mette Jalomäki laski ääniä neljä päivää. Porin kaupungin vaaliasiantuntijan Ali El Tobgyn mukaan korvauksen periminen ei tullut kaupungin edustajien mieleenkään.

El Tobgyn mukaan vaalilippujen tarkastuksen valvonta sitoi kaupungilta kolme henkilöä neljänä päivänä virka-ajaksi.

Kansalaisaktivisti Mette Jalomäki pitää erikoisena, että kansalaisen perusoikeudesta tarkastaa vaalilippu pitäisi maksaa suuria kulukorvauksia.

– Enhän minä vaadi sinne ketään paikalle. Minulla ei ole tarvetta väärentää sinne mitään, koska olen menossa tarkastamaan, onko siellä kaikki kunnossa. Se on heidän oma mielipiteensä, kuinka monta valvojaa siellä tarvitaan. Eikä siellä tarvita lakimiehiä, tuomareita tai puheenjohtajia valvomaan.

Raumalla vaalilippuja säilytetään kaupunginarkistossa sinetöidyissä pahvilaatikoissa. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Ei suuria virheitä Porissa – silti vaalivalitus vireille

Ainakaan Porista Mette Jalomäki ei kertomansa mukaan löytänyt suuria virheitä vaalilautakunnan vahvistamasta, kahteen kertaan lasketusta vaalituloksesta.

Löytämistään pienistä virheistä hän teki vaalivalituksen.

– Viiden äänen heitto oli isoin. Muut oli sellaisia yksittäisiä. Vaadin niihin tarkastusta ja mahdollisesti sitten korjausta.

