Priden kampanjan kasvo skeittari Jarkko Poropudas arvostaa nuorten asennetta, jossa homotteluun puututaan: "Nyt mennään hienoon suuntaan"

Lippispäisen miehen katse kaukaisuuteen on tuttu heille, jotka ovat tällä viikolla kulkeneet Helsingin ydinkeskustassa.

Jarkko “Jake” Poroputaan kasvot on ikuistettu 18 metriä korkeaan mainoslakanaan kauppakeskus Forumin seinään. Katse suuntautuu pohjoiseen, missä on hänen menneisyytensä.

"Homoseksuaalisuus luokiteltiin rikokseksi vielä 1971", lukee kuvan alla.

Jos Poropudas olisi syntynyt viisi vuotta aiemmin, hän olisi syntynyt rikollisena.

"Edistys käynnissä", teksti jatkuu vapaasti suomennettuna.

12-vuotiaana Jarkko Poropudas näki Suosikki-lehdestä kuvan Anthrax-yhtyeestä rullalautojen kanssa.

– Se näytti hurjalta. Ajattelin, että tuota voisin alkaa itsekin harrastaa.

Hän osti ensimmäisen skeittilautansa Oulusta vuonna 1987 – rahoilla, jotka hän oli alunperin säästänyt Anthraxin keikkaa varten. Hän rakensi kavereidensa kanssa ensimmäisen rampin uimahallin pihalle kotikaupunkiinsa Kemijärvelle.

Lukion jälkeen Poropudas muutti ensin Rovaniemelle, missä saattoi skeitata hallissa talvellakin, ja lopulta Helsinkiin isompiin ympyröihin vuonna 2001.

Hän työskenteli Kontulan skeittihallissa nuorten parissa ja kuvasi vapaa-ajallaan temppuvideoita ja osallistui silloin tällöin kisoihin. Poropudas myös perusti kavereidensa kanssa skeitti- ja vaatemerkin Happy Hour Skateboards.

Skeittipiireissä hän oli tunnettu, mutta yksi asia pysyi suurelta yleisöltä piilossa. Hänen homoseksuaalisuudestaan tiesivät vain hänen lähimmäisensä ja parhaimmat kaverinsa.

Poropudas päätti ottaa asian avoimesti esille suomalaisen skeittilehden Hai Jump Magazinen haastattelussa lokakuussa 2013. Hän järkeili:

– Se olisi fiksua ja helpottaisi kaikkia, itseänikin.

Toki tilanne myös jännitti.

– Ensimmäisenä sitä mietti, mitä sponsorit tulevat sanomaan.

Pelko osoittautui lopulta turhaksi.

– Se oli hyvä juttu. Palaute oli älyttömän hyvää. Kaikki ottivat asian hiton hyvin. Se helpotti. Onhan tästä jo aikaa, mutta nyt kun asiaa muistelee, se on ehkä paras teko elämässäni.

Syksyllä 2016 myös amerikkalainen skeittilegenda Brian Anderson ilmoitti olevansa “gay”. Se oli iso juttu Amerikassa, jonka piirejä kuvailtiin jopa homofobisiksi.

Ilmapiiri avautui lisää. Pian tämän jälkeen Poroputaan skeittimerkki toi markkinoille ensimmäiset homoeroottisilla kuvilla maalatut Tom of Finland -skeittilaudat. Ne kiinnostivat paitsi Suomessa myös Yhdysvalloissa ja myytiin nopeasti loppuun.

Poroputaan viimeisin teko edistää suvaitsevaisuutta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia oli suostua Meeri Koutaniemen kuvattavaksi ja ryhtyä Pride-viikon kasvoksi.

– Aika oli vihdoin oikea, vielä pari vuotta sitten en olisi tähän suostunut. Tiedän jo nyt, että tämä kannatti tehdä. Olen saanut kiitosviestejä, joissa skeittarit kertovat esimerkkini rohkaisseen heitä.

Viimeiset 15 vuotta Jarkko Poropudas on tehnyt töitä nuorisotyöntekijänä. Työ skeittihallissa oli pakko jättää, sillä häntä uhkasi yliannostus rakkaasta lajista.

Nuorten parissa hän kuitenkin viihtyi ja kouluttautui alalle oppisopimuksella avoimessa nuorisotalossa.

– En ole päivääkään katunut. Ihan mahtavia hommia. Olen pystynyt tekemään avointa nuorisotyötä ja työskentelemään sateenkaarinuorten kanssa, hän iloitsee.

Koronapandemian vuoksi osa tapahtumista on tänä vuonna toteutettu virtuaalisena. Esimerkiksi Pride-kulkuetta ei tänä vuonna järjestetä.

Kyseessä on juhlavuosi, koska tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta, 40 vuotta homoseksuaalisuuden poistumisesta mielenterveysluokituksesta ja 30 vuotta Helsinki Pride -yhteisön eli Helsingin seudun Setan perustamisesta.

Helsinki Pride 2021 -tapahtumaa vietetään 28.6.-4.7. Prideä on juhlittu tällä viikolla myös muualla Suomessa.

Poroputaan mielestä kehitys menee hyvään suuntaan. Nuoret suhtautuvat koko ajan suvaitsevaisemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Vanhemmat sukupolvet joutuivat hankkimaan tietoa Suomen Kuvalehden kansien taakse piilotetuista Seta-lehdistä kirjaston lukusaleissa. Nyt tietoa saa vaikka puhelimella.

Nuorisotyöntekijät ovat paremmin koulutettuja. Helsingissä nuorisotilat ovat syrjinnästä vapaita alueita, ja Vallilaan avataan pian jopa oma sateenkaarinuorille tarkoitettu nuorisotila Iris Helsinki.

Lisäksi monella alalla ja monessa urheilulajissa on omat poroputaansa ja brianandersoninsa, jotka lisäävät avoimuutta.

