Lääkäreiltä jäi syöpä huomaamatta kahdesti, ja sen vuoksi Netta Brandt on vaarassa kuolla alle nelikymppisenä – "Elämäni on pysähtynyt"

Netta Brandtin mukaan monien on vaikea suhtautua hänen sairauteensa, sillä se ei näy ulospäin. Kaljun pään tai lyhyiden hiusten on luultu kuuluvan hänen tyyliinsä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Netta Brandt kävi papakokeissa ja gynekologilla, mutta ne eivät pelastaneet häntä kohdunkaulan syövältä. Hoitovirheiden vuoksi syöpä jäi löytymättä ja ehti levitä. Nyt hänen elämänsä on kokeellisen lääkkeen varassa.

Netta Brandt on 60 prosentin todennäköisyydellä elossa tämän vuoden lopussa. Vuonna 2025 hengissä pysymisen todennäköisyys on pudonnut 20 prosenttiin ja vuonna 2030 se on 10 prosenttia.

Luvut Brandt poimi netin Terveyskirjastosta. Hän löysi ne etsiessään tietoa levinneestä kohdunkaulan syövästä. Sen jälkeen hän lopetti googlaamisen.

– Ymmärsin, että tästä en välttämättä selviä hengissä.

Lääkärit eivät ole antaneet Brandtille ennustetta elossa pysymisestä, eikä hän toisaalta halua sitä tietääkään.

– Yritän elää mielekästä elämää päivä kerrallaan.

Virhe, jota ei olisi saanut tehdä

Netta Brandt, 36, sai tietää sairastavansa kohdunkaulan syöpää keväällä 2020. Syöpäkasvain oli tuolloin jo iso, eikä se ollut kehittynyt hetkessä.

– Olen sairastanut syöpää tietoisesti 14 kuukautta, mutta kukaan ei tiedä, kuinka monta vuotta kasvain on kasvanut.

Häneltä oli otettu papakoe edellisen kerran 30-vuotiaana ja se oli ollut puhdas.

Brandt meni gynekologille vuotohäiriöiden vuoksi elokuussa 2019. Tuolloin papakokeen tuloksen kerrottiin olevan normaali, eikä gynekologi löytänyt mitään poikkeavaa.

Vuotohäiriöt jatkuivat ja hän meni uudelleen samalle gynekologille keväällä 2020. Papakoe näytti jälleen normaalilta, eikä gynekologi huolestunut tilanteesta.

Kuukautta myöhemmin vuodot olivat jo niin runsaat, että Mehiläisestä hänen käskettiin hakeutua Oulun yliopistollisen sairaalan päivystykseen. Siellä syöpä todettiin välittömästi.

– Kysyin, onko kasvain voinut kehittyä kuukaudessa. He vastasivat, että ei.

Potilasvakuutuskeskuksen mukaan Brandtin syöpä olisi ollut löydettävissä jo elokuussa 2019. Mehiläisen gynekologi ja patologi olivat tehneet saman hoitovirheen kahdesti, ja sen vuoksi diagnoosin saaminen ja hoito olivat viivästyneet kahdeksan kuukautta.

– Kolme muuta patologia löysivät näytteestäni syövän, mutta Mehiläisen patologi ei. Ymmärrän, että vahinko voi sattua yhdesti, mutta ei kahdesti. Se on välinpitämättömyyttä, Brandt sanoo.

Patologin ammattia hän vertaa lentäjään. Kummallakaan ei ole varaa virheisiin, sillä silloin ihmisiä voi kuolla.

Videolla Netta Brandt kertoo, millaista on elää jatkuvan epävarmuuden kanssa.

Netta Brandt kertoo tilanteestaan julkisesti, jotta muille ei kävisi samalla tavalla kuin hänelle. Hän myös kirjoittaa aiheesta julkista blogia.

– Luotin terveysalan ihmisiin, enkä ymmärtänyt pitää puoliani ja vaatia lisätutkimuksia.

Syöpärekisterin tutkimusjohtajan Ahti Anttilan mukaan on todella harvinaista, että pitkällä olevaa kohdunkaulan syöpää ei löydetä näytteestä. Hänen mukaansa Suomessa ei pitäisi olla mahdollista, että saman henkilön näytteestä syöpä jää löytymättä kahdesti.

Vain huonoja uutisia

Kasvaimen löydyttyä Brandtille aloitettiin välittömästi sytostaatit ja sädehoito. Niistä huolimatta se levisi.

Ensimmäinen etäpesäke löytyi kylkiluusta. Se paljastui ultraäänessä. Kasvain oli haurastuttanut kylkiluun ja tehnyt siihen murtuman.

Vielä tuolloin Brandt oli toiveikas. Kyseessä oli vain yksi etäpesäke, jonka kanssa voisi elää. Tuossa vaiheessa syöpä oli kuitenkin muuttunut parantumattomaksi.

– Kun etäpesäke löytyi, lääkärit alkoivat puhua sairauden parantamisen sijaan sen hoitamisesta. Kysyttyäni asiasta he viimein tammikuussa myönsivät, että syöpä oli parantumaton.

Pian huonoja uutisia tuli lisää. Huhtikuussa etäpesäkkeitä löytyi jo kolmesta kylkiluusta, kuudesta nikamasta ja keuhkoista.

– Kun kuulin syövän levinneen keuhkoihin, alkoi pelottaa. Sen jälkeen en enää uskonut eläväni 40-vuotiaaksi.

Netta Brandt on hoitovirheen tehneille lääkärille ja patologille vihainen. Hoidettavissa ollut syöpä on heidän vuokseen parantumaton.

– Puhun heistä rumilla nimillä, sillä en pysty sanomaan heidän nimiään tai edes titteleitään. He pystyvät jatkamaan normaalia elämäänsä, mutta minun elämäni on pysähtynyt.

Brandt joutui jäämään syövän vuoksi pois töistä. Hän käy usein tutkimuksissa ja hoidoissa. Hoidot ja syöpä aiheuttavat esimerkiksi suolisto-ongelmia, virtsatietulehdusvaaraa, väsymystä, unettomuutta, pahoinvointia ja ruokahaluttomuutta.

– Koko loppuelämäni on tätä.

Toiseksi viimeinen oljenkorsi

Kun Brandt kuuli syövän levinneen, hän alkoi ottaa selvää hoitovaihtoehdoista myös itse. Joihinkin syöpiin annetaan vastustuskykyä vahvistavaa immunologista lääkettä, mutta gynekologisiin syöpiin sitä ei ole vielä hyväksytty hoitokeinoksi.

Yksi kerta immunologista hoitoa maksaa 8 700 euroa. Brandtin vanhemmat olisivat olleet valmiita kustantamaan hoidon niin pitkälle kuin olisi ollut mahdollista.

Onneksi samaa hoitoa tarjottiin hänelle myös Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Hän pääsi mukaan lääkekokeiluun ja sai ensimmäisen annoksen immunologista hoitoa toukokuussa.

– Se aiheutti minulle keuhkotulehduksen, ja hoito jouduttiin keskeyttämään.

Nyt Brandt on kuitenkin varovaisen toiveikas. Keuhkotulehdus on parantunut, ja immunologista hoitoa pystytään jatkamaan.

– Sain vihdoin pitkään kaipaamiani hyviä uutisia. Kuvien perusteella keuhkoissa olevat pesäkkeet olisivat pienentyneet yhdestä kahteen milliä. Olisiko tämä se ihme, jonka tarvitsen pysyäkseni hengissä, Brandt pohtii.

Hän toivoo, että syövän leviäminen saataisiin pysäytettyä ja hän saisi lisää elinaikaa. Jos immunologinen hoito ei tehoa, edessä ovat solunsalpaajat eli sytostaatit, joita hän saisi todennäköisesti koko loppuelämänsä ajan.

– Jos minut saataisiin pidettyä hengissä niin kauan, että uusi hoitokeino löytyisi.

Korvauksesta rahaa elämiseen

Potilasvakuutuskeskus on korvannut Brandtille hoitovirheen vuoksi 12 400 euroa tilapäisestä haitasta. Lisäksi hänelle korvataan lääkekulut ja hoidosta aiheutuvat maksut.

– Pienituloiselle summa tuntui ensin valtavan isolta, mutta se on korvaus kivusta koko loppuelämän ajalta. Olen laskenut rahan riittävän vuodeksi elämiseen, sillä saan nyt vain sairauspäivärahaa.

Ainoa asia, mihin hän kertoo tuhlanneensa, on sähköpotkulauta. Se helpottaa ja nopeuttaa hänen liikkumistaan ulkona. Kävellen pienikin ylämäki tuntuu raskaalta, eikä hän jaksa paria kilometriä enempää.

Brandt voi vielä saada korvauksia myös ansionmenetyksistä ja pysyvästä haitasta, mutta summia hän ei tiedä.

Mehiläselle maksamansa 840 euron poliklinikkamaksut hän sai takaisin vasta kuluttajariitalaukunnan kautta.

Brandt on ollut muutenkin tyytymätön Mehiläisen tapaan hoitaa asiaa. Hän olisi toivonut virheen tehneiltä lääkäreiltä selkeää anteeksipyyntöä ja selvitystä siitä, miten vastaavilta tapauksilta vältytään jatkossa.

Myös Yle kysyi asiasta. Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo vastasi sähköpostitse:

"Poikkeavissa tilanteissa tutkimus- ja hoitoprosessi käydään tarkasti läpi kaikkien vaiheiden osalta. Selvityksissä arvioidaan, mitä on tapahtunut ja mitkä ovat siihen johtaneet juurisyyt. Toimintaa korjataan niin että vastaavaa ei enää pääse tapahtumaan."

Toiveena tuhkaus

Netta Brandt kertoo tehneensä jo paljon luopumistyötä ja valmisteluja oman kuolemansa varalle. Hän arvelee, etteivät läheiset edes tiedä, kuinka tosissaan hän tekee ajatustyötä.

– Kankaat ja ompelukone menevät kuoltuani kaverilleni, joka saa auttaa myös perunkirjoituksen teossa. Asunto jää puolisolleni.

Salasanat hän on kirjoittanut ylös, jotta puoliso pääsee sulkemaan esimerkiksi hänen sosiaalisen median tilinsä.

Hautajaisiaankin hän on jo miettinyt.

– Olen sanonut miehelleni, etten halua joutua maan alle. Haluan, että minut tuhkataan ja tuhka pitää levittää johonkin.

Toisinaan Brandt toivoo vain heräävänsä painajaisesta.

– Ei näin voi käydä minulle. Eiväthän alle nelikymppiset kuole, paitsi elokuvissa ja lehdissä.

Kohdunkaulan syöpä Suomessa löytyy vuosittain 170-175 kohdunkaulan syöpää. Niistä iso osa löytyy sellaisilta naisilta, jotka eivät ole käyneet aiemmin papatutkimuksissa. Syöpärekisterin tilaston mukaan Suomessa kuolee vuosittain kohdunkaulan syöpään noin 10 alle 50 vuotiasta naista. 30-39-vuotialla kuolemia on 2-3 vuodessa. Kohdunkaulan syövän esiintyvyys on vähentynyt huomattavasti seulontojen ansiosta, mutta 30-35-vuotiailla syöpätapaukset ovat kasvussa.

