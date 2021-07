Mallikansalaisten, liikemiesten ja johtajien valtapesäke – Kiinan jättipuolue täyttää sata vuotta ja on suositumpi kuin koskaan

Kiinassa juhlitaan tänään hallitsevan kommunistipuolueen satavuotista taivalta.

Pekingissä presidentti Xi Jinpingin on määrä pitää kiinalaismedian mukaan ”tärkeä” puhe Taivaallisen rauhan aukiolla.

Muutoin juhlallisuuksia on valmistettu salassa.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä Mao Zedongin muotokuva tarkkailee Taivaallisen rauhan aukiota, jolla juhlitaan 1. heinäkuuta kommunistisen puolueen satavuotispäivää. Kuva: EPA

Satavuotiaan puolueen asema on vahva. Kiinan talous on elpynyt hyvin koronapandemiasta, ja sen vaikutusvalta kasvaa maailmalla.

Kommunistisen puolueen pääsihteerinä toimivan Xin aikana Kiina on kääntynyt jälleen aiempaa keskusjohtoisemmaksi, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen.

– Sisäinen keskustelu, jossa otettaisiin laajemmin erilaisia mielipiteitä huomioon, on vähentynyt, Sinkkonen sanoo.

Esimerkiksi Xin edeltäjän Hu Jintaon kaudella puhuttiin enemmän puolueen sisäisestä demokratiasta ja laajennettiin poliittista keskustelua sen ulkopuolelle. Nyt valtaa on taas keskitetty pienemmälle piirille.

Xi Jinping tilaisuudessa Pekingissä, jossa palkittiin erinomaisesti suoriutuneita puolueen jäseniä. Kuva: EPA / Xinhua handout

Jäsenyys irtoaa vain parhailla arvosanoilla

Maailman suurinta parlamenttia, Kiinan kansankongressia pidetään pelkkänä kommunistisen puolueen kumileimasimena. Siinä on mukana näennäisesti muita puolueita.

– Se on lähinnä temppu, jolla voidaan sanoa, ettei Kiina ole yksipuoluevaltio.

Kommunistisen puolueen jäsenkirja löytyy 95,15 miljoonalta kiinalaiselta. Heistä valtaosa on miehiä.

Etnisiä vähemmistöjä on noin 7,5 prosenttia jäsenistä, hieman vähemmän kuin suhteessa koko maan väkimäärään.

Monille puolueen jäsenyys on polku parempaan asemaan työelämässä. Jäseneksi liittyminen on hyvin työläs prosessi, ja puolueen jäseniltä odotetaan jatkuvaa aktiivisuutta.

Esimerkiksi koronapandemian alussa apuun hälytettiin ensimmäisinä terveydenhuollon puoluejäsenet.

– Heillä on velvollisuus olla mallikansalaisia, velvollisuus mennä auttamaan, Sinkkonen sanoo.

Oppilaita meikattiin kommunistisen puolueen ensimmäisen kansankongressin muistomerkin edessä Shanghaissa kesäkuussa.

30-vuotias Vivian kertoo isänsä olettavan, että hän uhraa elämänsä puolueelle, jos se niin vaatii.

Hänelle itselleen puolue on portti uusiin mahdollisuuksiin ja tae omien lapsien paremmalle tulevaisuudelle.

– Vain opiskelijat, joilla on parhaat arvosanat, saavat liittyä puolueeseen. Pidän sitä kunniana, kertoo puoluekirjan lukion jälkeen saanut Vivianuutistoimisto Reutersille.

Reutersin mukaan yli puolet jäsenistä on korkeasti koulutettuja.

– Se ei ole enää työläisten ja talonpoikien puolue. Se on johtajien ja liikemiesten puolue, sanoo puolueeseen erikoistunut kirjailija Richard McGregor Financial Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan vuonna 2018 reilusta kahdesta miljoonasta uudesta jäsenestä alle 5 700 oli siirtotyöläisiä, vaikka he edustavat noin kolmasosaa Kiinan työikäisestä väestöstä.

Jättimäinen puolue on jakautunut omaa etuaan ajaviin ryhmittymiin, jotka kilpailevat keskenään.

Vierailijat vannoivat uskollisuutta puolueelle Shanghaissa kommunistisen puolueen perustamista muistavan muistomerkin äärellä. Kuva: Alex Plavevski / EPA

Puolue ulottaa kontrollinsa liike-elämästä yliopistoihin

Puoluekoneisto on arvojärjestyksessä valtionhallinnon yläpuolella. Hallintojärjestelmä on hyvin monimutkainen, mutta jokaisella hallinnon tasolla on vastaava puolue-elin.

– Puolue käyttää myös nimitysoikeutta poliittisen koneiston ulkopuolella ja yritysmaailmassa laajemmin, Ulkopoliittisen instituutin Elina Sinkkonen sanoo.

Puolue kuittaa esimerkiksi yliopistojen rehtorien valinnat.

– Korkeisiin paikkoihin melkein millä tahansa elämän osa-alueella liittyy puoluekontrolli, hän kertoo.

Esimerkiksi uutistoimisto Xinhuan johto koostuu puolueen propagandaosaston vanhemmista virkamiehistä.

Sinkosen mukaan puolueen roolia on lisätty viime vuosina kaupallisella puolella.

– Pystytään varmistamaan se, että oppositio ei nouse.

Nuoret muistavat vain kukoistavan Kiinan

Kommunistisen puolueen epäonnistumisista, kuten Suuri harppaus eteenpäin -kampanjasta vaietaan Kiinassa. Se oli Maon yritys viedä maa kommunismiin muutamassa vuodessa.

Kokeilu päätyi taloudelliseen katastrofiin ja miljoonien nälkäkuolemaan. Myöhemmin maa kuohui jälleen kulttuurivallankumouksessa. Taivaallisen rauhan aukiolla mielenosoitukset päättyivät verisesti vuonna 1989.

Nuorempi sukupolvi muistaa ja tietää vain kukoistavan ja itsevarman Kiinan, sanovat Reutersin haastattelemat tutkijat.

Punaturismi on Kiinassa vilkkaampaa kuin koskaan – Intoa lisäävät kommunistipuolueen satavuotisjuhla ja kasvava kansallismielisyys

Tulevaisuudessa tikittää eläkepommi

Kommunistinen puolue oikeuttaa valtaansa vahvalla talouskasvulla ja köyhyyden vastaisella taistelulla.

– Ihmiset pidetään tyytyväisinä palkkatason nousulla, Sinkkonen sanoo.

Vaikka nyt Kiinan talous näyttää selviytyvän hyvin koronapandemiasta, sen on ratkottava suuria rakenteellisia ongelmia. Ikääntyvä väestö, pieni syntyvyys ja sitä kautta kutistuva työvoima haastavat puoluetta.

– Eläkepommi tikittää, Sinkkonen toteaa.

Lapsien teko ei houkuta, vaikka yhden lapsen politiikasta on luovuttu ja perheille sallitaan jo kolme lasta. Monella nuorella ei yksinkertaisesti ole varaa hankkia lapsia, sillä koulutuskustannukset ovat korkeat ja iäkkäiden hoito kasautuu heidän maksettavakseen.

Maailman tehtaana tunnettu suurvalta ei halua enää rakentaa talouttaan isojen kauppakumppaneiden varaan.

Nyt kasvua yritetään kirittää kotimaan kysynnän lisäämisellä.

Talousrintamalla Kiina on ollut pitkään kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Myös EU on ottanut viime vuosina tiukemman linjan Kiinaa kohtaan muun muassa uiguureiden kohtelun takia.

Juhlapäivän kunniaksi ei poikkeuksellisesti järjestetä sotilasparaatia.

– On spekuloitu, onko kyseessä kritiikki Xille puolueen sisällä. Sitä emme voi varmasti tietää. Voi olla muitakin syitä. Ei ehkä haluta nostaa sotilasprofiilia kun on tulehtuneet suhteet länsimaihin, sanoo Sinkkonen.

