Helsinkiin muuttanut fyysikko Deborah Berebichez: elämäntahti hurmaa, palkkataso ei – 5 300 huippuosaajaa halusi kokeilla elämää Suomessa

Olisitko valmis jättämään kaiken taaksesi tuttavasi Facebook-julkaisun perusteella?

Meksikolaissyntyinen Deborah Berebichez oli jo saavuttanut unelmansa: fysiikan tohtorin tutkinto Standfordin yliopistosta Kaliforniasta, työ johtavana datatieteilijänä New Yorkissa, puoliso ja kaksi lasta sekä tiedeohjelman juontamista Discovery Channel -tv-kanavalla.

Suomesta Berebichez sattui tietämään ainoastaan yhden ihmisen, tuttavansa Ullan.

Ja juuri Ullan Facebookissa jakama ilmoitus kiinnitti hänen huomionsa. Helsinki Business Hub tarjosi teknologiaosaajille mahdollisuutta asua Helsingissä kolmen kuukauden ajan.

Deborah Berebichez täytti hakulomakkeen verkossa. Aikaa kului, ja hän ehti jo unohtaa koko asian.

5 300 hakijaa halusi kokeilla elämää Helsingissä – omalla kustannuksellaan

Koronapandemia myllersi työelämää viime vuonna maailmanlaajuisesti.

Helsinki Business Hubin toimistossa kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka yksi toisensa jälkeen näytti saavan tarpeekseen elämästä Piilaaksossa, ja muutti muualle, kertoo liiketoimintajohtaja Johanna Huurre.

Helsingin kaupungin omistama, yrityksiä, huippuosaajia ja sijoituksia houkutteleva Helsinki Business Hub päätti tarjota tälle joukolle jotain erityistä. Syntyi 90 Day Finn (siirryt toiseen palveluun) -ohjelma.

– Emme halunneet ainoastaan perinteisesti mainostaa Helsinkiä. Ajattelimme, että annamme mahdollisuuden kokeilla elämää Suomessa, jotta ihmiset näkisivät omin silmin sopiiko tämä heille, Huurre sanoo.

Kampanja huippuosaajien houkuttelemiseksi Suomeen julkaistiin marraskuussa 2020 ja se kohdistettiin Yhdysvaltain länsirannikolle, josta viesti alkoi levitä ympäri maailman. Tarkoituksena oli muistuttaa, että pandemiankin aikaan Suomessa on vakaa toimintaympäristö niin yksilöille kuin yrityksille.

– Odotuksemme oli, että olisi hienoa saada muutamia hyviä hakemuksia, ehkä jopa tuhat. Hakemuksia tuli lopulta 5 300 ja niissä oli 110 eri kansallisuutta!

Jos hartiavoimin olemme saaneet yrityksen kiinnostumaan Helsingistä, mutta perustajat eivät saa oleskelulupaa, niin onhan se hukkaan heitettyä työtä, Helsinki Business Hubin liiketoimintajohtaja Johanna Huurre sanoo. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Hakemusten suuri määrä yllätti Helsinki Business Hubin, sillä kyseessä ei ole ilmainen lomamatka Suomeen.

90 Day Finn -ohjelmaan osallistuvat maksavat itse matkansa sekä asuin- ja elinkustannuksensa Helsingissä. Vastineeksi Helsinki Business Hub auttaa Suomeen saapuvia asettautumisessa, kuten asunnon tai lasten päivähoidon löytämisessä.

Kolmen kuukauden oleskelun aikana osallistujille on valittu heidän kiinnostuksensa mukaan vierailukohteita ja verkostoitumistapahtumia.

– Lisäksi jokaiselle tehdään myös henkilökohtainen ohjelma. Jos vaikka sijoittaja on kiinnostunut Suomen pelialasta ja sen mahdollisuuksista, niin hänelle räätälöidään alan esittelyt.

Ohjelmaan valittiin kaikkiaan 15 henkilöä Pohjois-Amerikasta, Chilestä, Singaporesta, Iso-Britannista ja Italiasta. Mukana on muun muassa pääomasijoittajia, start up -yrittäjiä ja yliopistojen edustajia. Yhteistä heille on kytkös teknologia-alaan.

Valittujen sitoutuneisuudesta kertoo se, että ainoastaan yksi joutui perumaan osallistumisensa perhesyistä, kun koronapandemian vuoksi ohjelman aloitusta lykättiin maaliskuusta tulevaan elokuuhun.

"Päätin luottaa kohtalooni ja irtisanoin itseni New Yorkissa"

Deborah Berebichezin elämä New Yorkissa pyöri työn ympärillä. Esikoinen oli vasta kolmeviikkoinen vastasyntynyt, kun tuoretta äitiä jo lennätettiin työkeikalle toiselle puolelle Yhdysvaltoja.

– Iltaisin tulin töistä kotiin puoli kahdeksan jälkeen ja ehdin viettää aikaa tyttäreni kanssa arki-iltana vain puolisen tuntia.

Berebichez sanoo nauttineensa työstään, mutta samalla hän kaipasi paremmin arvoihinsa sopivaa elämää, jossa perhe voisi keskittyä yhdessä olemiseen, vaalia terveyttä ja taata lapsille hyvän koulutuksen.

Kun Suomesta lopulta tuli soitto, että Berebichez pääsisi kokeilemaan elämää helsinkiläisenä, vatsassa muljahti.

– Päätin luottaa kohtalooni ja irtisanoin itseni! Luovuimme vuokra-asunnostamme New Yorkissa, samoin lastemme hoitopaikoista.

Nelihenkinen perhe saapui Suomeen jo toukokuussa, kun muut 90 Day Finn -ohjelmaan osallistuvat saapuvat vasta elokuussa.

Deborah Berebichezin perhe on vapaa-ajallaan tutustunut muun muassa Helsingin edustan saaristoon. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Alku vaikutti lupaavalta. Sää suosi ja jo parissa viikossa Berebichzillä oli kädessään ensimmäinen työtarjous suomalaisyrityksestä.

– Sitten totuus iski. Palkkataso on paljon huonompi, kuin osasimme odottaa. Ajattelimme, että täällä ansaitsisi ehkä puolet siitä, mitä palkat New Yorkissa ovat. Emme osanneet ajatella, että palkka olisi vain viidenneksen.

Berebichez ja hänen fyysikkopuolisonsa haluaisivat työskennellä Suomessa muutaman vuoden, mutta eivät ole enää valmiita samanlaiseen penninvenytykseen kuin opiskeluaikoinaan.

Kun yrityksen saa vihdoin houkuteltua Suomeen, pullonkaulaksi muodostuu oleskelulupa

Kilpailu yrityksistä, sijoituksista ja huippuosaajista on kaupunkien kesken kovaa, eikä sitä helpota se, että Helsinki lähtee takamatkalta kisaan.

Yhtenä esimerkkinä Helsinki Business Hubin liiketoimintajohtaja Johanna Huurre nostaa esiin oleskelulupaprosessin. Hänestä on ristiriitaista, että osaajia houkutellaan Suomeen, mutta samanaikaisesti isot investoinnit karkaavat käsistä, kun oleskelulupia ei myönnetä riittävän nopeasti.

– Jos hartiavoimin olemme saaneet yrityksen kiinnostumaan Helsingistä, mutta perustajat eivät saa oleskelulupaa, niin onhan se hukkaan heitettyä työtä.

Helsinkiin kolmeksi kuukaudeksi saapuvien 90 Day Finn -osallistujien ensisijainen tarkoitus ei ole muuttaa Suomeen pysyvästi.

Helsinki Business Hub toivoo, että ohjelman avulla Helsinki saa kansainvälistä näkyvyyttä, kun osallistujat palaavat kotimaahansa ja kertovat kokemuksistaan omalle verkostolleen.

– Haluamme myös oppia osallistujilta, miten he kokevat Helsingin. Mikä täällä on hyvää ja ja mitkä ovat asioita, joihin meidän pitäisi panostaa vielä enemmän.

Osa ohjelmaan osallistujista on tosin jo ilmaissut kiinnostuksensa perustaa yritys Helsinkiin.

Helsinki Business Hub räätälöi 90 Day Finn -ohjelmaan osallistuville tutustumiskäyntejä yrityksiin ja verkostoitumistapahtumia. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Myös Deborah Berebichez suunnittelee omaa yritystä.

– Helsingissä koen kukoistavani ammatillisesti, olen saanut jo nyt paljon aikaan.

Samalla on toteutunut haave viettää enemmän aikaa perheen kesken. Jo nyt suosikkipaikoiksi ovat muodostuneet Helsingin edustan saaristo ja Allas Sea Pool kauppatorin rannassa.

Pitkiin kävelymatkoihin New Yorkissa tottunut Berebichez sanoo saaneensa helsinkiläisiltä tuttaviltaan hämmästyneitä reaktioita, sillä hän mielellään saapuu tapaamisiin kävelleen kaupungin halki.

Perhe toivoo löytävänsä töitä jäädäkseen toviksi Helsinkiin, mutta jos he vielä palaavat New Yorkiin, selvää on, että Deborah Berebichez aikoo jatkossa elää enemmän suomalaiseen tyyliin.

– Voi luoja! Tekisin nyt niin toisin New Yorkissa! Eläisin paljon rauhallisemmin, sillä nyt vasta ymmärrän millaisessa stressissä siellä elin ja se ei vaan ole hyväksi terveydelle.

