Kanadasta löytyi taas lisää hautoja alkuperäisväestön lasten koulun läheltä – kirkkoja poltettu, paavia vaaditaan tilille

Kyse on lyhyen ajan sisään jo kolmannesta vastaavanlaisesta löydöstä Kanadassa. Tuoreeltaan tehdyissä karmaisevissa löydöissä on löydetty yhteensä yli tuhat hautaa.

Kanadassa on löytynyt 182 merkitsemätöntä hautaa alkuperäiskansan lapsille tarkoitetun koulun läheltä, kertoivat alkuperäiskansojen edustajat keskiviikkona.

Haudoissa olevien jäänteiden uskotaan kuuluvan 7–15-vuotiaille lapsille, jotka ovat olleet Ktunaxan kansakuntaan kuuluvien heimojen jäseniä. Osa haudoista on vain noin metrin syvyydessä.

Haudat löytyivät läheltä koulua Brittiläisen Kolumbian Cranbrookissa. Koulu toimi vuodesta 1912 aina 1970-luvun alkupuolelle. Koulua pyöritti katolinen kirkko liittohallinnon puolesta.

Kanadassa oli yhteensä 139 vastaavaa sisäoppilaitosta, joihin pakotettiin noin 150 000 lasta. Näissä alkuperäisväestöä yritettiin sulauttaa pakolla valtaväestöön.

Lapsilta kiellettiin täysin heidän oma kulttuurinsa, eivätkä he saaneet puhua omaa kieltään.

Lapset joutuivat usein myös väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Tuhansia lapsia katosi kouluissa. Kouluja ylläpitivät valtio ja kirkot.

Asiaa selvittäneen komission mukaan yli 4 000 lasta kuoli kouluissa sairauksien ja heitteillejätön vuoksi. Kyseinen komissio on kertonut Kanadan syyllistyneen kulttuuriseen kansanmurhaan.

Kanadan hallitus esitti vuonna 2008 virallisen anteeksipyynnön koulujen vuoksi.

Kirkkoja sytytetty tuleen

Kanadan länsirannikolla Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevasta Kamloopsista löytyi toukokuussa yhteensä 215 lapsen jäänteet merkitsemättömistä haudoista.

Viime viikolla puolestaan Marievalissa Saskatchewanin provinssissa tehtiin hautalöytö, jossa löytyi kaikkiaan 751 merkitsemätöntä hautaa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi lehdistötilaisuudessa, että kanadalaiset ovat joutuneet näiden kamalien löytöjen myötä miettimään alkuperäiskansojen menneisyydessä ja nykypäivänä kokemia epäoikeudenmukaisuuksia.

Hän kehotti kaikkia osallistumaan sovinnontekoon. Samaan aikaan hän tuomitsi kirkkoihin ympäri maata kohdistuneen vandalismin ja epäillyt tuhopoltot.

Varhain keskiviikkoaamusta kaksi kirkkoa syttyi tuleen. Toinen tulipaloista roihusi Albertan provinssissa sijaitsevassa Edmontonissa ja toinen Sipekne'katikin kansakunnan alueilla lähellä Nova Scotian Halifaxia. Kanadan ratsupoliisin edustajat ovat kertoneet tutkivansa paloja epäilyttävinä.

Viime päivinä yhteensä kahdeksan kirkkoa on tuhoutunut tai vaurioitunut epäilyttävissä tulipaloissa. Valtaosa paloista on sattunut alkuperäisväestöjen alueilla. Useita kirkkoja on myös vandalisoitu. Kirkkoja on muun muassa sotkettu punaisella maalilla.

Kirkkopaloja ja hautalöytöjä ei ole tähän mennessä virallisesti yhdistetty. Nova Scotiassa Kanadan ratsupoliisin edustaja Chris Marshall painotti kuitenkin viranomaisten ottavan tutkinnoissa huomioon ne syvät vaikutukset, joita hautalöydöillä on ollut maan alkuperäisväestön edustajille.

Paavilta vaaditaan anteeksipyyntöä

Kanadassa on vaadittu katolisen kirkon johtajalta paavilta anteeksipyyntöä kouluissa tapahtuneiden väärinkäytösten vuoksi. Trudeau liittyi osaltaan viime keskiviikkona alkuperäisväestön johtajien pyyntöihin.

Alkuperäisväestöjä edustavan kokouksen johtaja Perry Bellegarde sanoi, että kukin loppukevään jälkeen löydetyistä hautapaikoista tulee tutkia perusteellisesti. Maassa on myös käynnistetty tai on suunnitteilla lisää hautapaikkojen etsintöjä.

Alkuperäiskansojen järjestön FSIN:in mukaan kirkko ei ole vielä lunastanut lupaustaan maksaa 25 miljoonan Kanadan dollarin eli noin 17 miljoonan euron suuruisia korvauksia sisäoppilaitosten entisille oppilaille. Järjestön tiedotteen mukaan kirkko on maksanut vasta 34 650 dollaria eli alle 24 000 euroa.

– On häpeällistä, että katolilaiset keräävät miljoonia rakentaakseen monien miljoonien dollarien arvoisia katedraaleja, mutta keräävät kokoon vain 34 650 dollaria tai 30 senttiä per selviytyjä, tiedotteessa sanottiin.

