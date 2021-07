Varjossa 40 ja auringossa 50 astetta – Kanadan-kodin seinästäkin irtosi palanen, mutta Timo Orava on eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta ja ikimetsien hakkuista

Henna, Theodore ja Timo Orava ovat selvinneet Vancouverin helteistä hyvin, sillä keskusilmastointi on pitänyt kodin lämpötilan mukavana. Kaikilla niin ei ole. Helleaalto on saanut Timo Oravan pelkäämään alueen vehreiden metsien ja luonnon puolesta, jos lämpöaalloista tulee pidempiä.

Henna, Theodore ja Timo Orava ovat selvinneet Vancouverin helteistä hyvin, sillä keskusilmastointi on pitänyt kodin lämpötilan mukavana. Kaikilla niin ei ole. Helleaalto on saanut Timo Oravan pelkäämään alueen vehreiden metsien ja luonnon puolesta, jos lämpöaalloista tulee pidempiä. Kuva: Henna ja Timo Orava.

Pahin on tältä erää ohi: Kanadan Vancouverissa aamulämpötila on enää 28 asteen kieppeillä. Timo ja Henna Oravan kotimittarissa on ollut kovempiakin lukemia.

– Mittasimme suomalaisella ruuvisensorilla takapihan varjossa yli 40 astetta, auringossa meni rikki 50. Silloin oli kyllä kuuma, sanoo Timo Orava.

Keski-Pohjanmaalta kotoisin olevat Oravat ovat asuneet Kanadassa pian 13 vuotta, mutta läheskään viime päivien kaltaista kuumuutta he eivät ole kokeneet. Maan ennätyslukemat mitattiin alkuviikosta perheen kotoa kolmen ja puolen tunnin ajomatkan päässä.

Sen jälkeen tilanne paheni, ja Lyttonissa lämpötila nousi 49,6 asteeseen. CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Brittiläisessä Kolumbiassa jo yli 230 ihmistä on kuollut lämpöaallon vuoksi, ja luvun uskotaan kasvavan.

Lue myös: Lämpöennätykset paukkuvat Kanadassa ja USA:n luoteisrannikolla – katso, miten ihmiset sinnittelevät liki 50 asteen kuumuudessa

Timo Orava onkin huolissaan ilmastonmuutoksen ja metsien hakkaamisen vaikutuksista.

– Mitä jos tästä tulisikin pidempiaikainen ilmiö, joka kestäisi viikkoja? Kyllä sellainen huolestuttaa. Vancouverissa on vielä vehreää ja mahtavat maisemat, ja olisi ikävää jos lämpötilat nousisivat niin, että kasvillisuus palaisi ja alue aavikoituisi.

Hän suree myös sitä, että ikimetsien vanhoja puita kaadetaan yhä surutta. Jo nyt maassa on isoja ongelmia metsäpalojen kanssa, ja vanhoja ekosysteemejä tarvitaan suojaksi muutoksia vastaan. Protesteja hakkuita vastaan on käyty pitkään.

– Nyt on hyvä aika protestoida, sillä tässä on nähtävissä suora syy–seuraus-suhde, sanoo Timo Orava.

Alla oleva video näyttää, miten ennätykselliset helteet saivat ihmiset hakeutumaan vilvoittavan veden ääreen Yhdysvaltain koillisosissa ja Kanadassa viikon vaihteessa. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Tuulettimista tuli kauppatavaraa netissä

Timo ja Henna Oravan kotona kuumuuden kanssa on pärjätty, sillä keskusilmastointi pitää sisälämpötilan mukavana. Nukuttuakin perhe on saanut, mutta monella on toisin.

Erilaiset viilennyslaitteet loppuivat kaupoista ja niistä tuli huutokauppatavaraa netissä. Vancouverin kaupunki järjesti vilvoittelukeskuksia niille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kotinsa lämpötilaa siedettäväksi.

Rakennuksetkaan eivät ole tottunut viimeaikaisen kaltaisiin lämpöihin. Oravien uudehkossa talossa periksi antoi seinä.

– Istukeltiin sisällä ja yhtäkkiä kuului paukaus: vinyyliseinän palanen tuli alas, ilmeisesti taivuttuaan kuumuudessa, kertoo Timo Orava.

Uutta oli myös se, että parveke alkoi paukkua helteessä. Sillä ei myöskään voinut kävellä paljain jaloin, ja asfaltti oli tietysti esimerkiksi koirille vaarallisen kuuma.

Talon ulkoseinästä irtosi pari levynpalaa, kun lämpötila nousi huippuunsa. Kuva: Henna ja Timo Orava.

Tukalinta oli lämpötilan laskiessa

Pihoilla oli helleaallon aikaan melko hiljaista. Oravat turvautuivat pienen Theodore-poikansa kanssa perinteiseen vesisuihkuvilvoitteluun, että pihallakin sai leikittyä. Myös kaupunki on tarjonnut lapsille puistoja, joissa vesisuihkut tarjoavat viilennystä.

Uiminen on helteellä tietysti hyvä tapa vilvoitella, mutta heti rannalla on saanut varoa palamista.

Yllätys Oraville oli se, että tukalin vaihe tuli lämpötilan alkaessa laskea 40 asteesta.

– Silloin kosteus alkoi lisääntyä, ja se tuntui vielä tukalammalta. Ei tullut helpotusta, kun lämpö laski 30:een, koska kosteusprosentti nousi 35:stä 85:een, sanoo Timo Orava.

Jossain vaiheessa tulikin katseltua Suomen sääkarttoja.

– Siellä oli aika mukavat lämpötilat.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun perjantaihin 2.7. kello 23 saakka.