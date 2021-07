Kauhukirjailija Marko Hautalan novelli ehdolla yhdysvaltalaisen Shirley Jackson Awards -palkinnon saajaksi

Marko Hautalan teoksia on käännetty seitsemälle kielelle.

Marko Hautalan teoksia on käännetty seitsemälle kielelle. Kuva: Yle / Johanna Grönqvist

Palkinto myönnetään poikkeuksellisesta saavutuksesta psykologisen jännityksen, kauhun ja synkän fantasian saralla. Marko Hautala on ensimmäinen suomalainen Shirley Jackson Award -ehdokas.

Vaasalaisen kirjailija Marko Hautalan novelli on ehdokkaana yhdysvaltalaisen Shirley Jackson Awardin -saajaksi. Palkinto myönnetään poikkeuksellisesta saavutuksesta psykologisen jännityksen, kauhun ja synkän fantasian saralla.

Hautala on ensimmäinen suomalainen ehdokas kyseiselle palkinnolle. Hautalan ehdokkaana oleva novelli ilmestyi englanniksi viime vuonna. Hautalan novelli ilmestyi englanniksi The Valancourt Book of World Horror Stories -kokoelmassa. Alun perin tarina ilmestyi Valkoiset varpaat -novellikokoelmassa vuonna 2016.

Kauhukirjailija Marko Hautalan teoksia on käännetty seitsemälle kielelle, muun muassa englanniksi, saksaksi, italiaksi ja tsekiksi. Hautala on kansainvälisen Horror Writers Associationin ensimmäinen suomalainen täysjäsen.

Vuodesta 2008 saakka jaettu palkinto (siirryt toiseen palveluun) on nimetty kirjailija Shirley Jacksonin (1916–1965) mukaan. Se myönnetään poikkeuksellisesta saavutuksesta psykologisen jännityksen, kauhun ja synkän fantasian saralla. Hautala on ensimmäinen suomalainen Shirley Jackson Award -ehdokas.

Palkinnon saajat valitsee asiantuntijaraati, johon kuuluu ammattikirjailijoita, toimittajia, kriitikoita ja tutkijoita.

Voittajat julkistetaan Shirley Jackson -palkintoseremoniassa Readercon 31 -tapahtumassa 13.–15.8.2021. Tapahtuma on tänä vuonna verkkotapahtuma.

Lue myös:

Mystisestä kalmistosta tuli Marko Hautalan kauhukirjan päänäyttämö: "Tämä on suorastaan raivostuttava arvoitus"

Mitä ajatuksia uutinen herätti? Voit osallistua keskusteluun perjantaihin 2.7. kello 23 saakka.