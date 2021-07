Raisa Omaheimon kolumni: Kesävaatteet kuuluvat kaikille ja jokainen voi pukeutua kesällä juuri niinkuin itse haluaa

Opimme jo pienestä pitäen, millaiset kehot ovat oikeanlaisia. Me opimme sen mainoskuvista, elokuvissa seikkailevien näyttelijöiden kehoista, siitä, millaisiksi vaatteet on suunniteltu sekä siitä, miten läheisemme omia ja muiden kehoja kommentoivat.

On selvää että kehoihimme liittyy paljon normeja. Samalla kun helteet lähestyvät, meille normimuotista poikkeavissa kehoissa eläville koittaa uudenlainen pukeutumisstressi. Kun vaatetta on päällä enemmän, on helpompaa peitellä vääränlaisiksi luokiteltuja, hävettäviä ruumiinosia ja korostaa parempia. Kun vaatteet vähenevät, tämä käy vaikeammaksi.

Kesävaatteet tuottavat ihmisille monenlaista päänvaivaa. Auringossa olisi ihanaa pukeutua viileästi, mutta sosiaalinen paine tekee tämän monille vaikeaksi.

Eri ihmiset piilottelevat erilaisia asioita: väärän kokoista vartaloaan, selluliittikuoppia, nopean laihtumisen jälkeensä jättämää löysää ylimääräistä ihoa, ihosairauksia jotka eivät tartu, mutta saavat ihmiset kavahtamaan, kehon tai mielen sairauksien jättämiä arpia, joita eivät halua kenellekään selitellä.

Kesävaatteisiin pukeutuneen ihmisen kohtaamisessa kannattaa pitää mielessä muutamia muistisääntöjä:

Asu ei kerro seuran kaipuusta. Vähenevät vaatteet tuntuvat myös joidenkin mielestä olevan kutsu lähestymiselle ja kehuille. Tämä on kuitenkin väärinkäsitys. Jos nainen pukeutuu lyhyeen mekkoon, se ei tarkoita että hän kaipaisi seuraa tai treffeille.

Kesämekkoa käyttävä nainen ei myöskään kaipaa näkemystä mekkonsa pituudesta tai sopivuudesta kaupunkitilaan. Ja ihan samat säännöt koskevat nuoria miehiä lyhyissä shortseissa, nekään eivät ole kutsu kommenteille tai kosketukselle. Jos ihminen pukeutuu niukkoihin vaatteisiin, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hän viihtyy niissä.

**Karvat ovat jokaisen oma asia. **Naiskehot törmäävät kesäisin myös karvattomuuden normiin. Perinteisesti hyvä nainen pitää erinomaista huolta karvoistaan, jos ne ovat hiuksia tai ripsiä tai kulmakarvoja - muu karvoitus on kamalaa ja vastenmielistä ja sen poistaminen vahalla, pinseteillä, höylillä ja epilaattoreilla on jokaisen kunnollisen naisen vastuulla.

Karvat ovat samanlainen asia kuin muutkin asiat ihmisen kehossa: jokaisen oma asia.

Onneksi tätä karvattomuusnormia kyseenalaistetaan koko ajan enemmän. Karvat ovat samanlainen asia kuin muutkin asiat ihmisen kehossa: jokaisen oma asia. Ne sheivaavat jotka haluavat, ne eivät, jotka eivät halua. Asia ei kuulu sinulle, jatka siis rauhassa elämääsi.

Läski saa pukeutua miten haluaa. Lihavan kehon pukemiseen liittyy valtava määrä normeja. Terassilla kaartuva karvainen vatsa saa kulmakarvat kohoamaan, sillä lihavan ihmisen tulisi pitää hyllyvät käsivartensa, leveät jalkansa, ja - hyvänen aika - vatsamakkaransa visusti piilossa vaatteiden alla.

Lihavan naisen kesävaatteet eivät voi olla kehoa myötäileviä, vaan mieluiten jonkinlaisia puolijoukkuetelttoja tai vähintään viittoja, joiden lepatus vie huomiota pois pursuilevasta kehosta. Tämäkin on väärinkäsitys, koska jokaisella on oikeus pukeutua sellaisiin vaatteisiin, jossa oman kehon on mukava viettää hellepäivää.

Juhliakin saa missä vaatteissa tahansa. Voit törmätä kesäisessä yöelämässä ja päiväsaikaankin ihmisiin jotka ilmaisevat itseään vaatteilla, joita ei omasta vaatekaapistasi löydy. Nahkahameeseen tai lateksisaappaisiin pukeutunut ihminen ei hänkään tarvitse kommenttejasi. Jos kohtaat ihmisen, etkä ole varma hänen sukupuolestaan, ei huolta tästäkään: asia ei koske sinua, jatka vaan matkaasi.

Joten, jos törmäät rannalla, terassilla tai muualla kesäisessä Suomessa kehoon, joka on erilainen kuin olet tottunut näkemään tai ihmiseen, joka käyttää erilaisia vaatteita kuin itse käyttäisit, se ei haittaa. Jatka elämääsi rauhassa.

Raisa Omaheimo

Kirjoittaja on kirjailija jonka mielestä paras kesävaate on pyöräilyshortsit hameen alla.

