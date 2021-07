Laura Saarainen leipoi ja leipoi vauvan pyöriessä jaloissa – hankki ammattikeittiön, jonka tiskikone sai hänet äimistymään: "65 sekuntia!"

Laura Saaraisen tie yksinyrittäjäksi on hyvin tyypillinen. 2000-luvulla yrittäjien lukumäärän kasvu on ollut tasaista, mutta se on muodostunut pääasiassa yksinyrittäjistä.

Leipuriyrittäjä Laura Saarainen ei enää leivo vain kotonaan