Kuplavolkkarista tehty taideteos kelluu nyt keskellä kaupunkia – muistuttaa, miksi katoavia kimalaisia tarvitaan

Teos on osa ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävää Luonnon konserttisali -tapahtumaa, jolla halutaan pureutua luonnon monimuotoisuuskriisiin. Kartanokimalaisen ja muiden hyönteisten toivotaan vetoavan ihmisten tunteisiin.

Kajaanissa saatiin jo torstaina maistiaisia elokuussa järjestettävästä Luonnon konserttisali -tapahtumasta, kun Kajaaninjokeen laskettiin kuhmolaisen taiteilijan Urho Kähkösen kimalaista esittävä taideteos.

Tiedettä ja taidetta yhdistävän tapahtuman pääosassa on sankarilaji bombus hypnorum eli kartanokimalainen ja muut hyönteiset.

Taideteos on tehty vanhasta kuplavolkkarista. Kähkösen mukaan kuvataiteilijoiden perisynti on miettiä, mitä kierrätysmateriaalista voisi tehdä. Hän pitää tärkeänä, että auto on tunnistettavissa ja se muistuttaa jollakin tavalla kimalaista.

– Teoksen väri tulee siitä, että kimalainen näkee kaiken ultraviolettina. Ajattelin, että kimalainen näkee toisen kimalaisen tällaisena.

Pörriäisten toivotaan herättävän tahtoa suojella luontoa

Kainuussa vietetään parhaillaan pörriäisten vuotta. Esimerkiksi Kajaanin kaupunki on huomioinut pölyttäjiä valitsemalla istutuksiinsa hyönteisille sopivia kasveja ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä on vähennetty. Nurmikon leikkaajat jättävät kukkivia alueita leikkaamatta, ja niittyalueita pyritään leikkaamaan vasta kukinnan jälkeen.

Metsähallituksen luontopalvelujen tapahtumatuottajan Veikko Leinosen mukaan Luonnon konserttisali -tapahtuman avulla voidaan pureutua myös luonnon monimuotoisuuskriisiin. Järjestäjät haluavatkin kertoa luonnonsuojelusta juuri kartanokimalaisen kautta.

– Käymme sydämen ja tunteen kautta tiedon luo. Toivottavasti saamme tunnekokemuksen siitä, kuinka voimme elää pölyttäjien kanssa maapallolla.

