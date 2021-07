Kansa hurahti matkailuautoihin ja myyntiennätykset paukkuvat – mutta miksi? Toiminnanjohtaja: "Korona pelkkä kuorrutus ilmiön päällä"

Matkailuautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut vuosien ajan. Karavaanariyhdistyksen toiminnanjohtajan mukaan harrastus istuu ajan henkeen.

Karavaanarimatkailun suosion ripeästä kasvusta puhuttiin jo vuosi sitten, ja buumi ei näytä minkäänlaisia laantumisen merkkejä.

Matkailuautot eivät Suomessa ole koskaan olleet näin suosittuja, arvioi Suomen SF-Caravan-yhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Piilonen, ja näkemys saa vahvaa tukea ajoneuvojen ensirekisteröintitilastosta.

Vuoden alkupuoliskolla Suomessa ensirekisteröitiin noin 1 600 matkailuautoa, kun vuosi sitten määrä oli noin 1 200. Kasvua yhdessä vuodessa on 38 prosenttia. Suunnilleen 17 prosentin kasvu kirjattiin vuodesta 2019 vuoteen 2020, ja sitä edeltävä vuosikasvu oli 9 prosentin luokkaa.

– Taustalla on useita tekijöitä, joille korona on pelkkä kuorrutus ilmiön päällä, Piilonen sanoo.

Kotona ja matkalla yhtä aikaa

Ulkopuolisille karavaanarit saattavat näyttäytyä omana heimonaan, jota ympäröi tietty salaperäisyyden aura.

Joku saattaa pohtia, miksi ei mieluummin matkailla yksinkertaisesti omalla autolla majoitusliikkeessä yöpyen sen sijaan, että ostetaan kaikkine lisäkuluineen ajoneuvo, jonka hinta on helposti kuivan maan kesämökin luokkaa. Saniteettitilatkin ovat hotellissa todennäköisesti mukavammat.

Piilonen arvelee omasta kokemuksesta, että matkailuauto ajaa karavaanarilla hotellihuoneen ohi, koska omassa autossa oleileminen on yksinkertaisesti mukavaa.

Nukkua saa tutussa sängyssä tuttujen tavaroiden ympäröimänä. Vaatteita ja harrastusvälineitä ei tarvitse erikseen raahata, vaan ne ovat mukavasti heti äärellä. Rutiinit, tavat ja porukat ympärillä ovat tutut. Vain maisema vaihtuu.

– Siinä saa olla kotona ja matkalla yhtä aikaa, Piilonen sanoo.

Piilosen mukaan karavaanarimatkailussa on lisäksi jotain erityistä, joka sopii juuri tämän ajan henkeen.

– Olemme tehneet kyselytutkimuksia asiasta, ja sekä kokeneita että uusia karavaanareita viehättävät samat asiat: vapaus, riippumattomuus, aikatauluttomuus. Matkailuauto sopii yksilölliseen ajattelutapaan. Halutaan tehdä itse oma seikkailu, Piilonen sanoo.

Matkailuautoja Norjassa. Kuva: Sara Wesslin

Eri tilastojen perusteella myös luonnossa liikutaan entistä enemmän ja esimerkiksi kalastus ja retkeily vetävät yhä useampia puoleensa. Niiden äärelle on helppo hakeutua matkailuautolla. Korona-aikana kotimaan veto matkailukohteena on vieläpä kasvanut.

Matkailuautojen hinnat liikkuvat viisinumeroisissa summissa, mutta työssä käyvien taloudellinen tilanne on melko hyvä ja kuluttajat luottavat tulevaisuuteen. Korona-aikana rahaa on myös jäänyt säästöön, kun kulutusmahdollisuuksia on ollut tavallista vähemmän.

"Tupa on täysi"

Sami Koivukoski vastaa puhelimeen Jyväskylän Hietasaaren karavaanarialueella samalla kun opastaa tulokasta parkkeeraamaan leirintäalueelle.

– Uusia on tullut huomattavan paljon mukaan, ja tupa on joka ilta lähes täysi. Muutosta on tapahtunut, Koivukoski sanoo.

Koivukoskella itsellään on Hietasaaressa kausipaikka ja hän on myös karavaanarialueen toimikunnan varapuheenjohtaja. Hänen mukaansa karavaanarimatkailun vasta aloittaneilla on alan aakkoset useimmiten hyvin hallussa.

– Joskus saattaa olla pientä epävarmuutta siitä, mitä kaikkea reissuun pitää ottaa mukaan ja joskus saa sähköjohtojen kanssa neuvoa, mutta kyllä he muuten hyvin osaavat, Koivukoski sanoo.

Lue lisää aiheesta

Asuntovaunuja on rekisteröity 60 prosenttia enemmän kuin ennen koronaa, matkailuautojakin runsaasti – karavaanaribuumi näkyy leirintäalueilla

Leirintäalueille tulossa taas erinomainen kesä, erityisesti karavaanareiden määrä kasvanut