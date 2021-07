Tänään Joonas ja Sini saavat toisensa, vihdoinkin – korona siirsi hääparien tärkeää päivää, ja pitopaikkojen varauslistat kirjoitettiin yhä uudelleen

Hääparit ovat joutuneet muokkaamaan suunnitelmiaan kokoontumisrajoitusten paineessa.

Häitä on peruttu, siirretty, siirretty ehkä vielä toistamiseen ja vierasmäärää rajattu.

Joonas Komulainen ja Sini Paavola siirsivät häitään vuodella. Tänään lauantaina hääjuhlia vietetään Lapualla Etelä-Pohjanmaalla, ja kaikki läheiset on kutsuttu paikalle.

– Mulle se oli shokki, sanoo Sini Paavola.

– Olin kuitenkin odottanut jo kauan sitä, että alkoi lähestyä se hääpäivä, Paavola kuvailee tunnelmiaan vuosi sitten keväällä.

Jos vuosi on ollut kova tärkeää päiväänsä odottaville pariskunnille, se on ollut sitä myös häiden perinteisille pitopaikoille. Koko maassa pitopaikkojen varauskalenteri on elänyt pitkin vuotta.

Esimerkiksi Seinäjoella sijaitsevassa suositussa hääravintolassa Uppalan kartanossa lähes kaikki viime vuoden hääjuhlat siirtyivät eteenpäin. Osa siirsi juhlat jopa suoraan vuodelle 2022.

Tänä kesänä tilanne on kuitenkin parantunut.

– Alkuvuosi on luonnollisesti ollut kovin hiljainen ja tilaisuuksien peruminen ja siirtäminen viime hetkellä on ollut yleisempää kuin ennen koronaa. Myös peruutusehdoista on joustettu ja tappio on luonnollisesti jäänyt yrittäjän kärsittäväksi, Anu Luukko kertoo.

Juhlatiloissa täytyy ottaa huomioon vallitsevat koronarajoitukset. Siksi aiemmat juhlatilojen henkilömääräkapasiteetit joudutaan suunnittelemaan uudelleen.

Joonas Komulainen teki itse kyltit hääpaikalle. Hääparilla oli paljon aikaa valmistautua juhliin, sillä ne siirtyivät vuodella. Kuva: Lotta Sillanmäki / Yle

Taloudelliset menetykset ovat yrittäjän mukaan olleet suuret: tilaisuuksia peruttiin, ja tänä vuonna henkilöstöä ei ole ollut saatavilla riittävästi. .

– Epäselvyys koronarajoitusviestinnässä (siirryt toiseen palveluun) on työllistänyt kevään aikana varmasti jokaista juhlapaikan tarjoajaa paljon asiakasviestinnässä. Se, että rajoitukset eivät koskeneet perhejuhlia tai ravintoloita, oli äärimmäisen epäselvästi ilmaistu ja aiheutti hämmennystä asiakkaissa, Luukko kertoo.

Hääparit eivät halua enää siirtää hääjuhlia eteenpäin

Vaasassa Domus Bothnican juhlasalissa viime kesän häät siirtyivät pitkälti syksylle tai tälle kesälle. Lähes kaikki tämän kesän hääjuhlat ovat viime kesältä siirtyneitä.

Tältä kesää häitä ei ole enää koronan vuoksi peruttu.

– Joitain viikonloppuja on voitu siirtää eteenpäin esimerkiksi myöhempään ajankohtaan kesälle tai alkusyksyyn, kertoo Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan talousasiantuntija Tiina Salmi.

Vanhimmat Domus Bothnican varaukset on tehty vuonna 2019. Salmen mukaan hääparit haluavat juhlat pitää viimeistään tämän vuoden puolella.

Sini Paavolalle ja Joonas Komulaiselle oli selvää, että häät pidetään tänä kesänä, vaikka koronatilanteen takia kaikki kutsuvieraat eivät pääsisi paikalle. Kuva: Lotta Sillanmäki / Yle

Mustasaaren Carpellassa viime kesän lähes kaikki häät maaliskuulta-heinäkuulle peruutettiin ja siirrettiin suurelta osalta tälle vuodelle. Tänä kesänä hääjuhlia onkin päästy viettämään koronarajoitukset huomioiden.

– Toivomme, että jokainen pari voi pitää häänsä suunnitelmien mukaan, kertoo Anna Burman.

Vaasan Segliksessä kesän varaustilanne rauhallisempi kuin tavanomaisena kesänä. Ravintolaa johtava Linda Björs arvelee, etteivät juhlijat ole uskaltaneet tehdä varauksia epävarmuuden vuoksi.

– Kaikki isommat juhlat ja erityisesti yritysjuhlat ovat jääneet pois. Varaukset jotka tehdään ovat pienempiä kuin mitä ehkä muuten olisi, Björskertoo.

Kesä ollut jopa kiireinen

Myös Alavuden Kuorasjärven kartanolla ensimmäisenä koronakeväänä vuonna 2020 kalenteri tyhjeni päivässä kolmeksi kuukaudeksi.

– Vasta-aloittaneena (keväällä 2018) yksinyrittäjänä tilanne tuntui katastrofaaliselta. Mutta sitten piti miettiä konseptia hieman uudelleen, Katariina Kimpimäki kertoo.

Vaikka korona kuritti viime vuonna, on tilanne nyt palautunut normaalimmaksi. Kesä on Kimpimäen mukaan ollut jopa erittäin kiireinen.

Viime vuosi oli juhlatiloissa hiljainen, mutta tänä vuonna häitä on jo huomattavasti enemmän. Kuva: Lotta Sillanmäki / Yle

Itämäen talolla Seinäjoella myynti on pienentynyt kolmannekseen. Parhaana kesänä Itämäen talolla on ollut 11 häät, tänä kesänä ei ainoitakaan. Myös kaikki häät peruttiin viime keväänä.

Talon emännän Kaisa Loppin mukaan ilman vuokraisännän joustamista olisi Loppi luultavimmin jo lopettanut yrityksen.

Vaikka kesää myöden on alkanut taas kysyntä vilkastua, on kaikessa toiminnassa tietty epävarmuus.

– Paljon kysellään peruutusääntöjä suunnitellessa juhlia, tätä ei ennen koronaa kysytty juuri lainkaan, Loppi kertoo.

Juhlat väkimäärältään pienempiä

Lohtajalla Jukkolanmäen Navetanvintillä viime kesältä noin puolet varatuista hääjuhlista siirtyi joko tälle kesälle tai suoraan vuodelle 2022.

Kevään epävarma tilanne vaikutti alkukesän juhliin. Kevään ja alkukesän juhlia peruttiin tai siirrettiin, mutta heinäkuusta eteenpäin kalenteri näyttää toistaiseksi täydeltä.

Eveliina Jukkolan mukaan hääjuhlat ovat selvästi väkimäärältään pienemmät, kuin mitä useimmat olivat aluksi suunnitelleet.

– Yleisin vierasmäärä oli rajoitusten mukaisesti noin 50 henkilöä, tämäkin jonkin verran pienempi kuin meillä normaalisti olisi, Jukkola kertoo.

Sini Paavola askarteli puiset nimikyltit häihin. Hääkutsujen lähettämistä odotettiin viime hetkeen saakka, jotta mahdolliset koronarajoitukset selviävät. Kuva: Lotta Sillanmäki / Yle

Vaikka korona on nyt viimeisten kahden vuoden aikana hiljentänyt juhlien järjestelytahtia, on näköpiirissä valoa.

–Seuraavan kahden vuoden kesäsesongin päivät varataan edelleen hyvissä ajoin etukäteen ja kalenterimme on näiden suhteen suhteellisen täysi. Luottoa tulevaan selvästi on, Jukkola kertoo.

Lue seuraavaksi:

Hääpari perui puolet kutsuista, sitten isot häät olisikin saanut pitää – katso, miten korona-aika mullisti yksien häiden valmistelut ja 13 000 euron budjetin

Häitä suunnitellaan täysillä, vaikka kesän koronatilanne on epävarma – morsian: "Kiva pitää isot bileet pitkästä aikaa"

Ompelija löytää häämekon materiaalit kirpputoreilta ja kuolinpesistä: hääpuvuksi halutaan yhä useammin ekologinen vaihtoehto

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun sunnuntaihin 11.7. kello 23 saakka.