Pinja Antikaisen, 12, kesähaasteen palkintona odottaa kiipeilymatka Espanjaan – olympialaji kiipeily innostaa yhä useampia lapsia ja nuoria

Jos Pinja Antikainen, 12, selvittää hiidenkirnujen haastereitin, isä on luvannut viedä hänet kiipeilymatkalle Eurooppaan

Kiipeilyharrastus on nosteessa koko maassa. Uusien kiipeilyhallien avaaminen tuo lisää harrastajia lajin pariin. Etenkin lapset ja nuoret ovat lajista kiinnostuneita. Arvion mukaan kiipeilijöitä on Suomessa jo yhtä paljon kuin jääkiekkoilijoita.

Rovaniemellä kiipeilyharrastajien määrä lähti huimaan nousuun sen jälkeen, kun kaupungissa avattiin uusi kiipeilykeskus tammikuussa.

Rovaniemellä kiipeilyharrastajien määrä lähti huimaan nousuun sen jälkeen, kun kaupungissa avattiin uusi kiipeilykeskus tammikuussa.

Hyvin menestyvät kiipeilykeskukset rohkaisevat uusia yrittäjiä alalle. Kaupunkiin onkin suunnitteilla uusi monitoimikeskus, jossa olisi mahdollisuus seinäkiipeillä.

– Kiipeilyharrastus on suosikkijuttu tällä hetkellä, joten uskomme, että käyttäjiä kiipeilyseinälle löytyy, toteaa Mari Jolanki, yksi tulevan monitoimikeskuksen osakkaista.

Vuoden 2020 Koululaiskyselyssä (siirryt toiseen palveluun) kiipeily nousi kärkisijoille koululaisten kiinnostuksen kohteissa.

Rovaniemeläinen 12-vuotias Pinja Antikainen on iästään huolimatta kiipeillyt jo yli vuosikymmenen. Seinämille tytär kapuaa isänsä Antin jalanjäljissä.

– Aloitin aikalailla yksivuotiaana. Kun isä kävi kiipeämässä, lähdin välillä hänen mukaansa.

Pinja Antikainen on kiipeillyt yksivuotiaasta asti. Sen takia liikkuminen seinämillä on hänelle hyvin luontaista. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Edelleen parivaljakko kiipeilee pääasiassa kahdestaan, joskus mukana on muukin perhe. Kesän kiipeilyreissu suuntautuu Norjaan, jossa on Suomea monipuolisemmat kiipeilymahdollisuudet.

Loman jännittävin haaste on kuitenkin kotona Rovaniemellä.

– Tänä kesänä olisi tarkoitus kiivetä hiidenkirnuilta yksi reitti. Iskä on luvannut, että sitten kun sen pystyn kiipeämään, lähdetään Fontsuun (Foret de Fontainebleau Ranskassa) tai Espanjaan kiipeämään.

Kiipeily koskettaa sisäistä lasta

Lasten innokkuuden ovat huomanneet myös kiipeilykurssien järjestäjät. Lähes poikkeuksetta lasten alkeiskurssit täyttyvät hetkessä ympäri maata ja moni jää kurssipaikkaa vaille.

– Kiipeily on ihmiselle luontainen tapa liikkua. Pieni lapsi alkaa usein kiipeillä ennen kuin edes kävelee, kuvailee Rovaniemen Vuoristoklubin puheenjohtaja Asta Heikkala.

Heikkala itse on innokas kiipeilyn harrastaja. Fyysisyyden ja henkisen haastavuuden lisäksi kiipeily koskettaa sisäistä lasta.

– Kiipeily on aikuisellekin leikkiä. Kiipeillessä on aina hauskaa. Se ei tunnu treenaamiselta tai urheilemiselta.

Lapissa riittää kallioita ja siirtolohkareita, mutta vielä toistaiseksi kiipeilyreittejä on vähän. Asta Heikkalan mukaan reittejä on siellä, missä on aktiivisia harrastajia, kuten Rovaniemellä, Sodankylässä ja Inarissa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Viiden viime vuoden aikana uusia kiipeilyhalleja on noussut ainakin Rovaniemelle, Helsinkiin ja Vaasaan.

– Uusi halli tuo heti uusia kävijöitä, koska kiipeilyn saavutettavuus paranee, kertoo Suomen kiipeilyliiton hallituksen puheenjohtaja Juho Risku.

Valtaosa kiipeilyhalleista rakentuu yhdistysten tai yksityisten rahalla. Kunnat eivät kiipeilyhalleja ole rakentaneet, vaikka lajin harrastajia alkaa olla Juho Riskun mukaan samaa luokkaa kuin pelipassin lunastaneita jääkiekkoharrastajia.

– Kiipeilijät ovat varsin huonosti järjestäytyneitä, sillä harrastaa voi ilman lisenssejä, toisin kuin jalkapalloa tai jääkiekkoa. Kiipeilyhalleilta saatujen lukujen mukaan kiipeilyä harrastaa 40 000–70 000 ihmistä.

Bouldering vai köysikiipeily?

Sisäkiipeilyn lisäksi entistä useampi haastaa itseään ulkokallioilla. Etenkin ilman köysiä, matalilla siirtolohkareilla harrastettava boulderointi on kasvattanut suosiotaan.

Ulkokiipeilyssä itsensä haastamisen lisäksi monia kiehtoo ympäristö, missä kiipeilykalliot sijaitsevat. Harva kiipeilypaikka on tien vieressä. Tieto kiipeilykohteista kulkee harrastajien keskuudessa.

– Luonto on minulle tärkeä osa harrastusta. Olen kiipeilyn myötä päässyt paikkoihin, joihin en varmasti olisi muuten koskaan mennyt, Asta Heikkala sanoo.

Koska boulderoinnissa kiipeillään ilman köyttä, varmistetaan turvallisuus mukana kuljetettavilla patjoilla. Ne asetellaan kiivettävien reittien juurelle suojaamaan mahdollisen putoamisen varalta.

Yksinomaan Rovaniemellä on satoja boulder-reittejä. Niistä vaikuttavin on Rovaniemen hiidenkirnuilla.

– Siellä on Lapin vaikein boulder-reitti, joka voisi kiinnostaa huippukiipeilijöitäkin, kertoo Heikkala.

Isä Antti varmistaa, kun Pinja Antikainen harjoittelee Rovaniemen Lehtojärvellä sijaitsevalla, alueen parhaalla köysikiipeilykalliolla. Entistä erityisemmän paikasta tekee se, että perille asti pääsee autolla. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Köysikiipeilyn osalta rovaniemeläiset harrastajat ovat myös onnekkaita, sillä vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä keskustasta, Lehtojärven Karhuvaarassa, sijaitsee monipuolinen kiipeilykallio, jonka juurelle pääsee autolla.

– Näin hyvin saavutettavissa olevia paikkoja on harvassa. Täällä käy kiipeilijöitä Oulusta saakka, Asta Heikkala kertoo.

Vaikka Lappi on täynnä kallioseinämiä ja siirtolohkareita, valtaosa kiipeilijöistä karauttaa kuitenkin Lapin läpi Norjaan. Siellä kiipeilymahdollisuudet ja rakennetut reitit ovat huomattavasti Suomea paremmat.

– Suomen pohjoisin kiipeilyseura on Sodankylässä. He ovat rakentaneet joitakin köysikiipeilypaikkoja, mutta siitä pohjoisempana niitä ei oikeastaan ole. Köysikiipeilypaikan rakentaminen on haastavaa ja kallista, Heikkala toteaa.

Kiipeilyinnostuksen odotetaan vielä kasvavan Tokion olympialaisten myötä, sillä kiipeily on nyt ensimmäistä kertaa olympialajina. Tokiossa kilpaillaan köysikiipeilyssä, boulderoinnissa ja nopeuskiipeämisessä.

