Teknologiajätit halutaan kuriin lakipaketilla, joka mullistaisi Piilaakson toimintatavat – näin kuusi lakiesitystä vaikuttaisi alustoihin

Demokraattiedustaja David Cicilline on johtanut Yhdysvaltain kongressin alahuoneen työtä teknologiayhtiöiden suitsimiseksi. Tässä hän on saapumassa Donald Trumpin toiseen virkarikosoikeudenkäyntiin kongressitalolle helmikuussa.

Demokraattiedustaja David Cicilline on johtanut Yhdysvaltain kongressin alahuoneen työtä teknologiayhtiöiden suitsimiseksi. Tässä hän on saapumassa Donald Trumpin toiseen virkarikosoikeudenkäyntiin kongressitalolle helmikuussa. Kuva: Bill Clark / Getty Images

Amerikkalaiset teknologiayhtiöt ovat nauttineet pitkään myötätuulesta omalla kotikentällään. Vuosien ajan ne ovat saaneet kasvaa ja laajentua uusille markkinoille ilman rajoituksia tai sen kummempaa sääntelyä. Yhtiöt ovat luoneet työpaikkoja ja ennennäkemätöntä vaurautta, mikä on pitänyt paikalliset poliitikot tyytyväisinä ja vähentänyt kiinnostusta puuttua yhtiöiden toimintatapoihin.

Teknologiayhtiöiden kasvutarinat on nostettu esimerkiksi amerikkalaisesta poikkeuksellisuudesta. Vaatimukset alan sääntelystä ovat kuuluneet lähinnä Euroopasta, jossa ei ole pystytty luomaan samanlaisia edellytyksiä kasvuyrityksille. Vanhan mantereen vaatimukset on kuitattu kateellisten panetteluna.

Nyt tuuli on kuitenkin kääntynyt myös teknologiajättien kotimaassa. Lokakuussa demokraatit julkaisivat 449-sivuisen raportin, jossa käsiteltiin teknologiayhtiöiden nousua piskuisista startupeista monopoleja pyörittäviksi jättiläisiksi. Puolitoista vuotta työn alla olleessa raportissa ratkaisuksi ehdotettiin yhtiöiden pilkkomista ja tiukempaa sääntelyä. Loppupäätelmä sai tukea myös republikaaneilta, mikä on poikkeuksellista Yhdysvaltain nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä.

Nyt raportin vaatima sääntely on tullut lihaksi kuutena lakiesityksenä, jotka edustajainhuoneen oikeusasiankomitea hyväksyi hieman yllättäen viime viikolla. Komitea käsitteli esityksiä lähes 30 tuntia ennen kuin se lähetti ne pienillä muutoksilla eteenpäin koko edustajainhuoneen käsiteltäväksi.

Jokaisesta esityksestä löytyy sekä demokraatti- että republikaaniedustajan allekirjoitus. Tästä huolimatta usean lakialoitteen kohtalo on vielä epäselvä. Vaikka teknologiayhtiöiden sääntely saa kannatusta yli puoluerajojen, puolueiden sisällä asiasta on voimakkaita erimielisyyksiä. Esimerkiksi kaikki Kaliforniaa edustavat poliitikot ovat tyrmänneet lakipaketin haitallisena niin pienille yrityksille kuin yksilöille.

Myös esitysten kohteena olevat teknologiayhtiöt ovat nousseet puolustamaan itseään. Lobbarit on hälytetty apuun ja jopa Applen toimitusjohtaja Tim Cook on soittanut edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosille kertoakseen lakialoitteiden haitallisuudesta yhtiöiden kykyyn innovoida. Lakiesitykset ovat piilaaksolaisten mukaan liian hätäisesti kyhättyjä, vaikka niiden taustalta löytyy vuosien työ.

Seuraavaksi käymme läpi esitykset ja niiden mahdolliset vaikutukset amerikkalaisten teknojättien liiketoimintaan.

1. Yhtiöt eivät voi toimia omilla alustoillaan miten tahtovat

Ensimmäisen lakiesityksen (American Choice and Innovation Online Act) tavoitteena on rajoittaa teknologiayhtiöiden valta-asemaa niiden itse luomilla alustoilla. Esitys loisi tiukat säännöt siihen, miten yhtiöt voivat toimia ja kilpailla omilla alustoillaan.

Tällä hetkellä teknologiayhtiöt suosivat monin eri tavoin omia sovelluksiaan ja palveluitaan hallitsemillaan alustoilla. Google esimerkiksi tarjoaa hakutuloksissaan ensimmäisenä omaa karttapalveluaan, Amazon nostaa verkkokauppahauissa esille omia tuotteitaan ja Apple sallii sovelluskaupassaan vain oman ApplePay-maksupalvelunsa käytön.

Lakialoite tekisi tämän kaltaisesta toiminnasta laitonta. Se myös rajoittaisi yhtiöiden mahdollisuuksia hyväksikäyttää tietoja, joita muut alustalla toimivat yhtiöt ovat keränneet. Tämä rajoitus on kohdistettu etenkin Amazoniin, joka on jäänyt kiinni muiden kauppiaiden keräämien tietojen hyväksikäytöstä omien tuotteidensa hinnoittelussa.

Tämä kuten kaikki muutkin esitykset koskisivat yrityksiä, joilla on kuukaudessa 50 miljoonaa amerikkalaista käyttäjää ja joiden markkina-arvo on yli 600 miljardia dollaria. Periaatteessa tämä rajaa vaikutukset Amazoniin, Googleen, Facebookiin, Appleen ja Microsoftiin.

Apple perii kaikista App Store-sovelluskaupassa tehdyistä digitaalisista ostoksista 30 prosentin osuuden. Samalla se kieltää sovelluksia ohjaamasta asiakkaita tekemään tilauksen App Storen ulkopuolella. Uuden lakiesityksen myötä Apple ei voisi enää estää esimerkiksi Spotifya neuvomasta asiakkaitaan tekemään tilauksen netissä. Apple käytäntö on myös EU-komissio tarkastelussa. Kuva: Ritchie B. Tongo / EPA

2. Yhtiöt eivät voi toimia omilla alustoillaan lainkaan

Lakipaketin toista aloitetta (Ending Platform Monopolies Act) pidetään kokonaisuuden kiistanalaisimpana esityksenä. Aloite on saanut Piilaaksossa lempinimen Hajota ne -asetus, sillä se antaisi Yhdysvaltain oikeusministeriölle laajat valtaoikeudet hajottaa yhtiöitä pienempiin osiin.

Esityksen myötä teknologiajätit eivät voisi omistaa yhtään yritystä, joka voisi aiheuttaa eturistiriitaa alustalla. Kun edellinen lakiesitys kieltää omien palveluiden suosimisen alustalla, tämä esitys kieltää omat palvelut täysin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Amazon ei voisi kilpailla omilla Amazon Basic -tuotteillaan muita myyjiä vastaan verkkokaupassaan. Yhtiö voisi joko olla alusta verkkokaupalle tai myyjä tuolla alustalla, mutta ei yhtä aikaa molempia.

Esityksen lakitekstiä on syytetty epäselväksi, mikä tekee sen tulkinnasta vaikeaa. Tekstin on tulkittu tarkoittavan myös sitä, että Amazon joutuisi luopumaan omasta pilvipalvelustaan tai logistiikkaliiketoiminnastaan. Apple tai Google eivät voisi esiasentaa puhelimiinsa omia sovelluksiaan. Joidenkin tulkintojen mukaan Applen ja Googlen pitäisi luopua kokonaan sovelluskaupoistaan, jotka toimivat niiden luomilla alustoilla eli iOS:llä ja Androidilla.

Kriitikot ovat nostaneet esille myös sen, että vähittäistavarakauppa on harrastanut kymmeniä vuosia omien tuotemerkkien suosimista. Lakiesitys ei kuitenkaan koske niitä. Tosin Amazon voi haudata kilpailijansa tuotteen eri tavalla kuin ruokakauppias.

Joka tapauksessa tämän aloitteen läpimenoon harva uskoo. Aloite eteni komissiosta yhden äänen enemmistöllä alahuoneeseen käsiteltäväksi.

3. Omat tiedot pitää voida siirtää alustalta toiselle

Kolmannen lakiesityksen (Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching Act) tarkoituksena on helpottaa datan siirtämistä alustalta toiseen. Lain myötä jokaisella käyttäjällä olisi oikeus siirtää omat tietonsa alustalta toiselle. Toisin sanoen Facebook-käyttäjä voisi ottaa ystäväverkostonsa, kuvansa ja tykkäyksensä ja siirtää ne uudelle alustalle.

Esityksen tarkoituksena on pienentää isojen alustojen etumatkaa uusiin tulokkaisiin. Ihmisten digitaalisia oikeuksia ajava EFF-järjestö on jo kehunut tätä esitystä askeleena oikeaan suuntaan. Vastaavanlainen käytäntö on jo voimassa Euroopassa tietosuoja-asetuksen myötä.

Myös teknologiayhtiöt ovat jo valmistautuneet tähän. Kolme vuotta sitten muun muassa Apple, Google ja Facebook käynnistivät yhdessä hankkeen, joka tekee omien tietojen, esimerkiksi kuvien, siirtämisestä palvelusta toiseen helpompaa.

Kyseessä on yksi lakipaketin ristiriidattomimmista esityksistä. Datan siirtämiseen liittyy kuitenkin monia kysymyksiä. Kenen dataa ovat yhteystiedoissa olevat puhelinnumerot? Entä kenen tietoja tykkäykset ovat – minun vai ystäväni, jonka julkaisuun tykkäys liittyy? Entä kirjoitetut vastaukset? Jos kommentti on aina kirjoittajan, mitä hyötyä kontekstittoman tekstin siirtämisestä uudelle alustalle lopulta on?

4. Lisää rahaa valvontaviranomaisille

Neljäs lakiesitys (Merger Filing Fee Modernization Act) lisäisi Yhdysvaltain oikeusministeriön ja liittovaltion kauppakomissio FTC:n rahoitusta huomattavasti. Vuosien ajan muun muassa teknologiayhtiöitä valvovan viraston rahoitusta on leikattu siihen pisteeseen, ettei sillä ole käytännössä ollut varaa aloittaa tutkintoja saatikka oikeustoimia yhtiöitä vastaan.

Valvontaviranomaisten lisärahoitus otettaisiin teknologiayhtiöiden kassoista nostamalla yritysfuusioiden ja muiden isojen liiketoimien hyväksymisen hintaa.

Lakiesityksessä kilpailuviranomaiset saisivat 670 miljoonaa dollaria lisää vuosittain. Tästä summasta 400 miljoonaa ohjattaisiin FTC:lle. Summa olisi huomattava lisä virastolle. Facebookille se on muutaman päivän liikevaihto.

Kaikista esityksistä tämä on todennäköisin läpimenijä. Sekä demokraatit että republikaanit ovat ilmoittaneet pitävänsä FTC:n rahoituksen nostamista hyvänä ajatuksena. Oikeusasioista päättävä komissio hyväksyi esityksen äänin 29–12.

Lina Khan nimitettiin kesäkuussa Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio FTC:n puheenjohtajaksi. Columbian yliopiston oikeustieteen apulaisprofessorina toiminut Khan on perehtynyt digitaalisten alustojen markkinoihin ja etenkin verkkokauppajätti Amazonin toimintaan. Khania on kutsuttu kilpailuoikeushipsteriksi, koska hän katsoo kilpailulainsäädännön ulottuvan hintakartelleja pidemmälle. Moni uskoo, että Khanin johdolla FTC:llä on mahdollisuus saada aikaan tuloksia teknologiayhtiöiden suhteen. Kuva: Saul Loeb / EPA

5. Loppu teknologiajättien yrityskaupoille

Viides lakialoite (Platform Competition and Opportunity Act) tekisi kilpailijoiden ostamisesta huomattavasti vaikeampaa isoille teknologiayhtiöille. Jos aloite menee läpi, teknologiayhtiöiden pitää jatkossa osoittaa selvästi ja vakuuttavasti, ettei ostokohteena oleva yritys ole uhkaava kilpailija.

Tämän lakiesityksen esikuvina ovat Facebookin Instagram- ja Whatsapp-kaupat. Tarkoituksena on varmistaa, ettei samanlaista palveluiden keskittymistä yksiin käsiin pääse tapahtumaan uudestaan.

Lakialoitteen ympärillä käytävässä keskustelussa on usein unohtunut, että Instagram ja Whatsapp ovat poikkeuksellisia ostoksia. Jälkikäteen ne ovat vaikuttaneet nerokkailta, mutta aikanaan ostoja pidettiin hölmönä rahan tuhlauksena. Facebook on puolestaan väittänyt, että ilman sitä Instagram ei olisi koskaan noussut niin suosituksi kuin se nyt on.

Menestystarinoiden lisäksi yritysostoihin liittyy pimeämpi puoli. Teknologiayhtiöt ovat tunnettuja siitä, että ne ostavat pienempiä kilpailijoitaan pois markkinoilta ja ajavat ne kaikessa hiljaisuudessa alas. Kun tämä ei enää olisi mahdollista, uusilla yrityksillä olisi mahdollisuus kasvaa todellisiksi kilpailijoiksi.

Mutta. Kun yritysostot ovat pannassa, alkavatko teknologiajättiläiset vain kopioimaan kasvuyritysten tuotteita entistä kovempaan tahtiin (siirryt toiseen palveluun). Tämän kaltaisen uhkauksen Facebookin perustaja Mark Zuckerberg antoi Snapchatin perustajille, kun nämä kieltäytyivät myymästä sovellustaan Facebookille.

Ja jos suora kopioiminen ei onnistu, teknologiayhtiöt voivat valtavilla rahasummilla rekrytoida kaikki pienen yrityksen tärkeät työntekijät omiin riveihinsä.

Lisäksi Googlen tai Facebookin omistukseen päätyminen on tähän asti ollut monelle kasvuyritykselle yksi varteenotettava vaihtoehto. Kun tämä poistuu mahdollisuuksista, voi rahoituksen saaminen vaikeutua.

Teknologiayhtiöt ostavat pienempiä yrityksiä usein tärkeiden patenttien tai erikoisosaamisen vuoksi. Aina kauppojen taustalle ei kuitenkaan ole innovointi, vaan kyse voi olla vain oman markkina-aseman turvaamisesta. Tätä kutsutaan “kopioi, osta, tapa” -taktiikaksi. Google on haudannut niin monta yritystä ja sovellusta, että näille on omistettu oma nettisivu. Kuva: killedbygoogle.com

6. Loppu oikeussalishoppailulle

Paketin viimeinen lakiesitys (State Antitrust Enforcement Venue Act) antaisi osavaltion syyttäjille oikeuden valita, missä oikeusistuimessa kilpailuoikeudelliset oikeudenkäynnit käytäisiin. Tämä aloite estäisi teknologiayhtiöitä siirtämästä oikeusjuttua istuimiin, joissa ne uskovat saavansa myötämielisiä ratkaisuja.

Google on esimerkiksi yrittänyt saada Texasin osavaltion syyttäjän nostaman kanteen käsittelyyn Kaliforniaan (siirryt toiseen palveluun). Tämä tapa hidastaa asian käsittelyä ja lisää oikeudenkäynnin kuluja.

Tämä esitys hyväksyttiin komission käsittelyssä äänin 34–7.

Mitä seuraavaksi?

Tähän mennessä lakipaketti on edennyt todella nopeasti. Seuraavaksi se siirtyy koko edustajainhuoneen käsiteltäviksi. Se milloin tämä tapahtuu, riippuu edustajainhuoneen puhemiehestä Nancy Pelosista.

Jos esitykset saavat määräenemmistön demokraattien hallitsemassa edustajainhuoneessa, ne siirtyvät senaatin käsittelyyn. Senaatissa jokainen aloite tarvitsee 60 ääntä sadasta päästäkseen Valkoisen talon pöydälle presidentti Joe Bidenin allekirjoitettavaksi.

Tähän on vielä pitkä matka.

Lakipaketti sai kuitenkin yllättävän lisäpotkun, kun maanantaina Yhdysvaltain liittovaltion oikeusistuin hylkäsi Facebookia vastaan nostetut syytteet valta-aseman väärinkäytöstä ja kilpailulakien rikkomisesta. Liittovaltion kauppakomissio FTC ei onnistunut määrittelemään tarpeeksi tarkasti sitä, millä markkinoilla Facebookilla oikein on monopoli.

Oikeuden päätös voi johtaa siihen, että nyt esillä olevat lakiesitykset saavat lisää kannatusta. Taustalla oleva ajatus on, että koska Facebookin toiminta ei riko nykyisiä lakeja, lait pitää päivittää.

Tämä ei tarkoita, että kaikki kuusi esitystä olisi menossa sukkana läpi. Jos kuitenkin edes yksi tai kaksi aloitetta päätyy ilman pahempia vesittymisiä lakikirjaan asti, teknologiajätit joutuvat muuttamaan toimintatapojaan. Tai ainakin ne joutuvat toimimaan varovaisemmin.

Ja varovaisemmat teknologiajätit antavat tilaa uusille tulokkaille. Näin kävi 90-luvulla, kun Microsoft kävi pitkää oikeustaistelua kilpailuaseman väärinkäytöstä. Kiista päätyi sopuun, mutta yhtiö hiljensi vauhtiaan. Tämä synnytti tilaa muun muassa sellaisille startupeille kuin Amazon ja Google.

Kuuntele Yle Areenasta Perttu Pölösen podcast: