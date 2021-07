Asuntovaunuja on rekisteröity 60 prosenttia enemmän kuin ennen koronaa, matkailuautojakin runsaasti – karavaanaribuumi näkyy leirintäalueilla

Satu ja Juha Keski-Antila hankkivat matkailuvaunun pari vuotta sitten. Pyörät kulkevat helposti mukana, ja niillä on kätevä tehdä päiväretkiä lähistölle.

Satu ja Juha Keski-Antila hankkivat matkailuvaunun pari vuotta sitten. Pyörät kulkevat helposti mukana, ja niillä on kätevä tehdä päiväretkiä lähistölle. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kotimaan matkailun elpyminen näkyy leirintäalueilla. Suomalaisia matkustajia on liikkeellä enemmän kuin ennen koronaa, ja viime vuodesta yöpymiset ovat kasvaneet peräti neljänneksellä.

Tänä vuonna matkailuautoja on rekisteröity lähes 40 prosenttia ja vaunuja 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 eli ennen koronaa. Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurin määrä matkailuautoja. Matkailuvaunuja on kappalemääräisesti vielä autojakin enemmän.

Suomalaisia matkustajia ja karavaanareita on leirintäalueiden yöpymistilastojenkin perusteella liikkeellä enemmän kuin pari vuotta sitten.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten leirintäalueyöpymisiä on ollut tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana neljä prosenttia toissa vuoden määrää enemmän. Viime vuodesta yöpymisten määrä on kasvanut peräti neljänneksellä.

Kokonaisyöpymisissä ollaan vielä koronaa edeltävästä ajasta jäljessä, koska ulkomaalaiset turistit ovat edelleen harvassa.

Matkailuautojen ja -vaunujen kasvanut menekki näkyy myös matkailijoiden yöpymisinä leirintäalueilla. Tapasimme uusia ja vanhoja karavaanareita.

SF Caravan ry:n eli valtakunnallisen harrastajien kattojärjestön puheenjohtaja Olli Rusi vastaa puhelimeen rakkaan harrastuksen parista.Hän on Lieksan Vuonnislahdessa Rekiniemi-nimisellä SF Caravan alueella.

– Tämä harrastus on koronaympäristössä turvallista ja vastuullista matkustamista. Näyttää siltä, että pandemia on antanut vauhtia kotimaan matkailuun.

Rusi on havainnut, että nuoret ovat löytäneet kotimaan.

– Se enteilee jatkuvuutta tälle harrastukselle.

Tilastot kertovat selvän eron suomalaisten ja ulkomaalaisten leirintäalueyöpymisistä: suomalaisista lähes 70 prosenttia yöpyy matkailuautossa tai -vaunussa, ulkomaalaisista valtaosa käyttää leirintäalueiden mökkejä. Telttaan majoittuu enää alle prosentti kummankin ryhmän matkustajista.

Kotimaisten matkailijoiden määrän kasvaminen näkyy esimerkiksi SF Caravan Napapiirin alueella Tervolan Ryynäsenniemessä, kun vapaat auto- ja vaunupaikat käyvät vähiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vallo sanoo, että kausipaikkalaisten määrä on tapissa.

– Emme pysty ottamaan enempää, että jää tilaa vieraillekin, Vallo sanoo.

Leirintäalueella turvaetäisyyksiä helppo pitää

Ryynäsenniemessä matkailuvaunut ovat paljon matkailuautoja yleisempi näky. Autot ja vaunut ovat väljästi sijoitettuina alueelle.

– Vakuutusyhtiöt vaativat tietyn etäisyyden näiden välille. Jos tulee tulipalo, niin se ei pääse leviämään. Se on hyvä nyt korona-aikana, koska täällä pystyy pitämään etäisyyksiä, sanoo Ruotsin Kalixista matkailuvaunun tuonut Keijo Leppäniemi.

Leppäniemi on vaimonsa Irma Leppäniemen kanssa pitänyt vaunua kesät Ryynäsenniemessä jo parikymmentä vuotta.

Leppäniemet muuttivat Ruotsiin vuonna 1970. He pitävät karavaanimatkailun parhaana puolena yhteisöllisyyttä. Talkoissa voi olla mukana sen verran, kun haluaa.

Keijo ja Irma Leppäniemi ovat matkalla lastenlapsiensa Markus ja Anton Leppäniemen kanssa Kuva: Antti Ullakko / Yle

Myös Leppäniemet ovat panneet merkille, että matkailuautoja ja -vaunuja on nyt paljon liikkeellä. He uskovat, että koronan jälkeenkin matkustetaan paljon myös kotimaassa.

– On paljon suomalaisia, jotka eivät tiedäkään, mikä on kotimaa. Ovat vain töissä ja lähtevät etelän aurinkoon, kun loma alkaa, Keijo Leppäniemi sanoo.

Matkailuvaunun Ryynäsenniemeen ovat tuoneet myös Satu ja Juha Keski-Antila. Vaunu hankittiin vasta pari vuotta sitten.

– Minä olin jo pitkän aikaa haaveillut tällaisesta matkustamisesta, mutta isäntä ei ollut siitä niin innostunut, vaikka hän on lapsuudenperheessä sitä harrastanut, Satu Keski-Antila sanoo.

Yhteinen kipinä syntyi, kun löytyi sopiva vaunu. Koronan vuoksi he eivät ole karavaanareiksi kuitenkaan alkaneet. He eivät ole muutenkaan juuri ulkomailla matkustelleet.

– Ehkä ensi kesänä suunnataan Keski-Eurooppaa kohti, kun kertyy kokemusta tällaisesta matkailusta ja koronakin varmaan hellittää.

Matkailueurot jäävät nyt kotimaahan

Kotimaan matkailu on järkevää myös kansantalouden kannalta.

Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.

Matkustus­tase on ollut noin kaksi miljardia alijäämäinen. Suomalaiset matkailijat kuluttivat ennen koronaa noin viisi miljardia euroa ulkomailla, kun ulkomaiset matkailijat kuluttivat Suomessa vain noin kolme miljardia euroa.

Sekä ulkomaalaisten kulutus Suomessa ja suomalaisten kulutus ulkomailla on toki laskenut selvästi korona-aikana kertoo yliaktuaari Johannes Kolu Tilastokeskuksesta.

– Nyt on pari kvartaalia ollut jopa ylijäämäisiä, mutta toki puhutaan hyvin pienistä luvuista verrattuna koronaa edeltävään tilanteeseen.

Kolu lisää, että kotimaan matkailun ja matkustustaseen yhteys ei ole ihan suora, koska kaikki ulkomaanmatkoista säästetyt rahat eivät mene kotimaan matkailuun. Ulkomaan matkojen väheneminen on voinut näkyä ennemminkin säästämisasteen nousuna ja muiden hyödykkeiden kulutuksena.

SF Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi pitää pelkästään kotimaanmatkailun talousvaikutusta merkittävänä.

– Nämä ulkomaille menevät rahat ovat Suomen kansantaloudesta ja hyvinvoinnista pois, niin ne täytyy kompensoida muilla keinoin. Mieluummin näkisin, että luomme hyvinvointia kotimaanmatkailulla.

