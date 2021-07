Saaristomerellä paikoitellen runsaasti sinilevää – järvien sinileväkausi alkoi pari viikkoa tavallista aiemmin, tilanne nyt kuitenkin tavanomainen

Kotkassa on varoiteltu sinilevästä. Havaintoja on nyt ympäri Suomen.

Järvien sinilevätilanne on pääosin tavanmukainen, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke) tiedotteessaan. Saaristomerellä on paikoin runsaasti sinilevää, mutta rannikoilla sinilevää on havaittu vain hieman.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan sinilevää runsaasti sisältävään veteen on aina syytä suhtautua siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa sinileväisestä vedestä.

Rannikkoalueilla on havaittu kuluneella viikolla sinilevää yhteensä 18 havaintopaikalla, kun viime viikolla levää oli havaittu 14 havaintopaikalla.

Rannikkohavainnoista kymmenen on Saaristomereltä, ja niistä kolmessa on havaittu runsaasti sinilevää ja lopuissa hieman sinilevää. Loput kahdeksan havaintoa jakautuvat pääasiassa Suomenlahdelle Itärajan tuntumaan ja Helsingin edustalle sekä Selkämerelle Rauman edustalle ja Merenkurkkuun Vaasan lähettyville.

Sinilevää on havaittu avomerialueilla kauttaaltaan Itämeren pääaltaalla Ahvenanmaan etelä- ja länsipuolelle saakka. Suomenlahden avomerialueilla sinilevää on vesimassan ylemmässä kerroksessa laajalla alueella.

Sinilevä saattaa nousta pintakerrokseen sään pysyessä tyynenä ja lämpimänä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan meriveden pintalämpötilat ovat Perämerellä 13–17 astetta, Selkämerellä 11–17 astetta, Saaristomerellä 17–21 astetta ja Suomenlahdella 17–21 astetta.

Järvien sinileväkausi on alkanut pari viikkoa tavallista aiemmin

Syken mukaan sisävesillä sinileväkausi on alkanut paria viikkoa aikaisemmin kuin yleensä.

–Tämän viikon sinilevätilanne järvillä on monin paikoin ajankohtaan nähden tyypillinen, sanoo Syken korkeakouluharjoittelija Jere Laine tiedotteessa.

Hieman sinilevää on havaittu noin kolmellakymmenellä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Yhdelläkään virallisen seurannan havaintopaikalla ei ole havaittu runsaasti sinilevää.

Tyyni ja lämmin sää lisää sinilevien pintakukintojen esiintymisen riskiä järvillä. Jos sää on tuulinen tai epävakainen, sinilevä voi olla sekoittuneena vesimassaan, jolloin sen havaitseminen on vaikeampaa.

Etelä- ja Keski-Suomessa järvien pintalämpötilat ovat pääosin 20–24 astetta, Pohjois-Suomessa 20 asteen tuntumassa ja Lapissa 13–17 astetta. Pintavesien lämpötilat ovat valtaosin järvillä 2–6 astetta ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpiä.

Valtakunnallinen sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Sinileväseurantaan kuuluu yli 400 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä, rannikolla ja saaristossa.

