Afganistanin siviilit tarttuvat aseisiin, kun taliban jatkaa veritekojaan: "En tarvitse hallitukselta rahaa, minä puolustan isänmaatani"

Talibanin jatkuvat hyökkäykset, hallituksen voimattomuus ja Yhdysvaltain joukkojen lähtö maasta – Afganistanin siviileillä on syytä huoleen.

Kun Dohassa, Qatarissa käytävät rauhanneuvottelut eivät ole vähentäneet väkivaltaisuuksia, tavalliset kansalaiset alkavat itse varautua pahimpaan.

– Siellä missä taliban on, on myös tuhoa. Ja nyt he ovat vain kilometrin päässä kotoani, Haji Ghoulam Farouq Siawshani kertoi The Guardian -lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Länsi-Afganistanissa, Heratin kaupungin kupeessa asuva Siawshani on kerännyt muutaman kymmenen miehen joukon, joka yrittää puolustautua talibanin taistelijoita vastaan. Aseinaan heillä on vanhentuneita Kalashnikov-rynnäkkökivääreitä.

"Puolustamme kotimaatamme ja naisiamme"

Pääkaupungin Kabulin pohjoispuolella, Parwanin maakunnassa, entiset Pohjoisen liiton sotilaat ovat myös saaneet siviilejä joukkoonsa. Pohjoisen liitto taisteli jo 1990-luvulla talibanin hirmuhallintoa vastaan.

Nyt sadat talibania vastustavat kansalaiset kiertävät ase kädessä alueita, joilla taliban on tehnyt viime päivinä verisiä hyökkäyksiään.

Taliban on kiihdyttänyt iskujaan erityisesti maan pohjoisosissa, missä myös suomalaiset rauhanturvaajat takavuosina pääosin toimivat. Enää sinne ei olisi asiaa ilman raskasta aseistusta.

– En vaadi hallitukselta palkkaa, enkä vaatteita tai ruokaa. Me olemme täällä puolustamassa kotimaatamme ja naisiamme, Mohammad Wasim sanoo uutistoimisto Reutersille.

Väkivaltaisuuksista huolimatta taliban ilmoittaa edelleen sitoutuvansa rauhanneuvotteluihin.