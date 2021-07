Miljardöörit kisailevat avaruuden herruudesta – Branson kiilasi Bezosin edelle ja matkustaa avaruuteen jo ensi viikolla

Peräti kaksi avaruusturismia kehittävää miljardööriä aikoo heinäkuun aikana matkustaa ensimmäistä kertaa avaruuteen markkinoidakseen tulevia yleisölentojaan.

Amazon-verkkokaupan perustaja Jeff Bezos aikoo lentää avaruuden laidalle Blue Origin -yhtiönsä lennolla heinäkuun 20. päivänä pienen miehistön kanssa.

Perjantain vastaisena yönä niin ikään avaruusturismiin lähtenyt Virgin-konsernin perustaja Richard Branson ilmoittikin lentävänsä itse avaruuteen jo 11. heinäkuuta.

Bransonin valitsemalla aikataululla näyttäisi olevan tavoitteena viedä huomiota kilpailijaltaan. Sääolosuhteet vaikuttavat kuitenkin lopulta siihen, onnistuvatko lennot tavoiteltuina aikoina.

Bransonin tavoitteena on BBC:n mukaan nousta Virgin Galactic -yhtiönsä aluksella noin 90 kilometrin korkeuteen, jossa kuusijäseninen miehistö voi kokea muutaman minuutin ajan painottomuutta ja nähdä maapallon kaarevuuden.

Bezosin lento nousee noin 106 kilometrin korkeuteen.

Bezosin kunniavieraana avaruudessa 82-vuotias Wally Funk

Vaikka Bezos ei ehkä ehdikään avaruuteen ennen Bransonia, ennätys hänen lennollaan on määrä rikkoa.

Bezos on valinnut matkakumppanikseen 82-vuotiaan Wally Funkin. Funk kuului 13 naisen muodostamaan Mercury 13 -ryhmään, jonka jäsenet kävivät 1960-luvun alussa läpi saman koulutuksen ja testit kuin NASA:n Mercury 7 -astronauttiryhmän miesjäsenet, mutta joita ei lopulta hyväksytty avaruuslennoille sukupuolensa vuoksi.

Funk on odottanut pääsyä avaruuslennolle 60 vuotta. Bezosin lennolla hänestä tulee vanhin avaruudessa käynyt henkilö.

– Tulen rakastamaan jokaista sekuntia. Whoo! Haha. En malta odottaa, Funk sanoo Bezosin julkaisemalla Instagram-videolla.

Lennolla matkustavat lisäksi Bezosin veli Mark sekä nimettömänä pysyttelevä henkilö, joka huutokauppasi paikan itselleen 28 miljoonalla dollarilla.

Bezosin valitsemana lentopäivänä 20. heinäkuuta tulee kuluneeksi 52 vuotta siitä, kun Yhdysvaltojen Apollo 11 -alus laskeutui kuun pinnalle. Kyseessä oli maailman ensimmäinen kuun pinnalle laskeutunut miehitetty avaruuslento.

Muskin Dragon vie avaruuteen syyskuussa

Miljardöörien avaruuskilvassa on mukana myös Teslan toimitusjohtaja Elon Musk SpaceX -yhtiöllään. Yhtiön on määrä järjestää ensimmäisen asiakaslentonsa Dragon-aluksellaan jo syyskuussa.

Musk itse ei ole vielä asettanut päivämäärää ensimmäiselle avaruuslennolleen.

Virgin Galacticin kaupallisten lentojen on määrä alkaa vuonna 2022. Sen lennoille on tehty jo yli 600 varausta. Nämä liput ovat maksaneet ostajalleen 250 000 dollaria kappaleelta. Matkustajien joukossa on Funk, joka varasi paikkansa jo vuosia sitten.

Bezosin Blue Origin -yhtiö ei ole vielä ilmoittanut lippujensa hintoja tai yleisölentojen alkamisajankohtaa.

Sveitsiläinen suurpankki UBS ennustaa kolmen miljardin dollarin avaruusmatkailumarkkinoita vuoteen 2030 mennessä.