Sarjakuvataiteilija Liisa Seppälä antaa pride-näyttelyssä 10 käskyä kirkolle, sillä "kirkko valikoi raamatusta oppeja kuin rusinoita pullasta"

Kuvataiteilija Liisa Seppänän näyttely 10 käskyä kirkolle on osa Seinäjoen pride-tapahtumaa.

Pöyrööt-sarjakuvien tekijänä tunnettu taiteilija Liisa Seppälä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja kokee heteronaisena olevansa etuoikeutetussa asemassa. Kantaaottavilla maalauksilla Seppälä haluaa näyttää, millaista on rakkaus.

Älä tapa rakkautta. Kunnioita ihmisoikeuksia.

Älä käytä väärin Herran, Jumalasi sanomaa.

Lauseet kalskahtavat etäisesti tutuilta. Ne ovat Liisa Seppälän maalaamien akryyliteosten nimiä näyttelystä 10 käskyä kirkolle. Näyttely pystytetään Seinäjoen Keskustorille pride-viikon huipentavan lauantain tapahtuman yhteydessä.

Liisa Seppälän maalaus "Kunnioita ihmisoikeuksia" on osa näyttelyä, jonka sarjakuvistaan tuttu taiteilija on maalannut pride-viikkoa silmälläpitäen. Kuva: Arttu Seppälä

Liisa Seppälä on hetero, naimisissa oleva cis-nainen, ja kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hän kertoo jo nuorena tiedostaneensa oman etuoikeutetun asemansa kirkon sisällä heteroseksuaalisuutensa vuoksi.

– Minulla on useita homoseksuaaleja ystäviä, jotka kuuluvat kirkkoon. Heitä on lapsuudesta saakka leimattu kirkon taholta vääränlaisiksi. Sellaiset puheet, joissa ihminen täysin inhimillisen ominaisuutensa perusteella leimataan syntiseksi, on vain julmaa, Seppälä sanoo.

Konkreettinen esimerkki tästä on hänen mukaansa se, että mies- ja naisparien ei edelleenkään anneta solmia avioliittoa kirkossa. Seppälä soisi, että papit voisivat päättää vihkimisestä omien arvojensa pohjalta.

Näin toki tehdään jo nyt. Sateenkaaripappien omalla verkkosivustolla kerrotaan, että tällä hetkellä ainakin 161 pappia on ilmoittanut vihkivänsä homopareja.

Tuomiokapituli on antanut varoituksia mies- ja naispareja vihkineille papeille muun muassa Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Helsingin Kai Sadinmaalle annettiin varoituksen sijaan vakava moite.

Tammikuussa Sadinmaa pidätettiin pappisvirasta.

"Älä tapa rakkautta". Näyttely sisältää 10 maalausta, joiden nimet on johdettu 10 käskystä. Kuva: Arttu Seppälä

"Raamattu sisältää sääntöjä, jotka eivät kestä aikaa"

Taulut ovat syntyneet kesän ja kevään aikana. Seppälä poimi niihin tekstejä raamatusta.

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Hänen mielestään raamattu on täynnä hienoja tekstejä. Seppälä syyttää kirkkoa tekstien valikoivuudesta:

– Kirkko valikoi raamatusta oppeja kuin rusinoita pullasta. Sanotaan, että raamatun mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen ja sillä perustellaan homoseksuaalien syrjintää. Kuitenkin raamattu sisältää paljon sääntöjä, jotka eivät kestä aikaa.

Kuvataiteilija Liisa Seppälä haastaa kirkon kannan seksuaalivähemmistöihin

Lauantaina Seinäjoen keskustorilla (siirryt toiseen palveluun) järjestetään kello 12 paneelikeskustelu kirkon suhteesta seksuaalivähemmistöihin.

