Festarit ovat vain laastaria musiikkialan ahdinkoon – lavoille nousevat samat isot nimet, ja muut muusikot odottavat yhä pääsyä keikoille

Musiikkialalla oli ennen juhannusta vielä toiveikas olo, mutta jalkapallofanien koronatartunnat synkistivät tunnelman. Monella muusikolla on jo takana todella pitkä työttömyysputki.

Laulaja Yonaa jännittää ennen keikkaa. Se on hänen ensimmäisensä yli puoleentoista vuoteen.

Hän kuikuilee Helsingin Allas Sea Poolin bäkkärin ikkunasta huolestuneesti, sillä on saanut juuri kuulla, että odotettu keikka saatetaan perua. Syynä ei ole korona tai yleisön vähyys vaan perinteinen suomalainen kesäsää.

Helteisen päivän iltana sataa yllättäen reippaasti vettä. Se ei näytä kuitenkaan suomalaisyleisöä haittaavan, sillä paikalle valuu porukkaa tasaisesti ja ihmiset naukkailevat juomiaan kertakäyttösadetakeissaan.

– Normaalitilanteessa keikkoja olisi tässä vaiheessa paljon enemmän, mutta olemme kiitollisia jokaisesta, joka tulee, sanoo laulaja-lauluntekijä Yona. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Laulaja-lauluntekijä julkaisi maaliskuussa albumin Uni johon herään, jonka hän teki yhdessä Tapiola Sinfoniettan kanssa. Koronan takia levynjulkasikeikka siirtyi marraskuulle, jota muusikko ei jaksa sen enempää harmitella. Tilanne on mikä on.

Yona kertoo olleensa muusikkona onnekas korona-aikana. Hän sai juuri ennen pandemian puhkeamista Taiteen keskustoimikunnalta vuoden apurahan, jonka avulla hän on pärjännyt. Laulaja on kuitenkin kantanut huolta oman bändinsä pärjäämisestä.

– Olen ollut tosi huolissani bändini sekä valo- ja äänimiesten elannosta. Se on luonut minulle paineita, että milloin päästään taas aloittamaan.

Osa pyörittelee edelleen peukaloitaan

Korona on laskenut musiikin ammattilaisten tuloja huomattavasti. Tekijänoikeusjärjestö Teoston jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan musiikintekijöistä neljänneksen vuositulot ovat tippuneet puolella aikaisemmasta.

Musiikkia työkseen soittaville tilanne on ollut vielä karumpi. Moni muusikko on ollut täysin työttömänä, sillä keikkoja ja esiintymisiä ei ole ollut puolentoista vuoden aikana lainkaan.

Tuhannet ihmiset osallistuivat kesän ensimmäisille festareille, jotka järjestettiin juhannuksena Himoksella. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Freelancereiden luottamushenkilö Juho Viljanen Muusikkojen liitosta on iloinen, että festareita ja keikkoja on päästy jälleen järjestämään. Hän kuitenkin muistuttaa, että vasta pieni osa muusikoista on päässyt töihin.

– On paljon muusikoita, joilla työttömyys jatkuu edelleen ja he pyörittelevät kotona peukaloitaan.

Kaikille muusikoille ei ole riittänyt keikkoja, sillä isoimmat festivaalit on tältä kesältä peruttu. Nyt järjestetään vain keskisuuria ja pienempiä tapahtumia, jolloin ohjelmistossa on vähemmän tilaa esiintyjille. Tänä vuonna tilaa vievät ykkösartistit, jotka otetaan pienempienkin festareiden vetonauloiksi.

Tämä näkyy etenkin Nelonen Media Liven järjestämillä keskisuurilla festivaaleilla, joita ovat esimerkiksi Iskelmä-festivaalit Himoksella ja Porissa, Suomipop-festivaalit Jyväskylässä ja Oulussa sekä Tammerfest. Näissä kaikissa pyörivät samat artistit kuten Haloo Helsinki, Antti Tuisku ja Apulanta.

Apulanta esiintyy tänä kesänä useilla festivaaleilla. Kuvassa laulaja Toni Wirtanen juhannusfestivaaleilla Himoksella 25.6.2021. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Juho Viljasen mukaan nyt käynnistyneet festarit ja keikat ovat vasta pieni valonpilkahdus musiikkialan ahdinkoon.

– Eihän tämä kenenkään henkilökohtaista taloutta pelasta tai koko alaa. Tämä on sellaista laastaria pandemian aiheuttamaan haavaan.

Epävarmuus jatkuu

Vaikka jo nyt on päästy festareiden ja keikkojen makuun, muusikot ovat koko ajan varpaillaan. Koronatilanne voi yhtäkkiä kääntyä huonompaan suuntaan ja pahimmassa tapauksessa tapahtumia joudutaan perumaan.

– Vielä viime viikkoon asti muusikoilla oli toiveikas olo, mutta Pietarin tuliaiset ja deltavariantti toivat synkkiä pilviä muuten positiiviseen mielialaan, sanoo Juho Viljanen Muusikkojen liitosta.

Viljasen mukaan muusikoiden katseet ja odotukset ovat ennen kaikkea syksyssä. Suuri kysymysmerkki on, pääsevätkö muusikot soittamaan konserttisalikiertueille ja teatteriproduktioihin.

Pääkaupunkiseudulla sisätilojen yleisötapahtumissa on edelleen kahden metrin turvavälin vaatimus. Se tekee monien tilaisuuksien järjestämisestä mahdotonta. Muusikkojen liiton mukaan rajoitukset eivät ole oikeudenmukaisia ravintola-alaan verrattuna ja se onkin kannellut aluehallintoviraston linjauksista eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Toivoisimme rajoituksiin selkeyttä, että tiedettäisiin, mitä syksyltä odottaa. Hyvin monet muusikot työllistyvät teatterialalla ja konserttisaleissa ja siellä nämä rajoitukset ovat mysteeri, sanoo Viljanen.

Yona ei uskalla vielä juhlia

Yonalla on suunnitteilla keikkoja pitkälle syksyyn, mutta koronan takia mikään ei ole vielä varmaa. Hän on soittajineen kiitollinen jokaisesta toteutuvasta konsertista.

– Kun keikat tässä vähitellen alkavat, niin toivonkipinä syttyy. Mutta kaikki ovat vähän varovaisesti. Kukaan ei uskalla juhlia täysillä, että nyt päästään taas hommiin.

Sade lakkaa juuri ennen keikan alkua ja bändi saa luvan esiintyä. Yona huokaisee helpotuksesta.

– Ihana nähdä yleisöä ja päästä soittamaan bändin kanssa. Musiikki on isoin palkinto tässä hommassa.

– Mulla ei ole mitään hajua, miten tätä tehdään. Ei ole bändilläkään, eikä ole teilläkään, laulaja Yona sanoo yleisölle pitkän keikkatauon jälkeen. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 3.7. klo 23:een asti.