Partiojärjestössä seksuaalisen ahdistelun uhreiksi joutuneille satojen miljoonien korvaukset Yhdysvalloissa

Tuhannet lapset ja nuoret joutuivat seksuaalisen ahdistelun kohteeksi suositussa poikien partiojärjestössä 1960-luvulta alkaen. Tapauksia käsiteltiin vasta nyt oikeudessa.

The Boy Scouts of America –järjestö on saanut sovittua kanteen nostaneiden kanssa 850 miloonan dollarin korvauksista. Kuva: Larry W. Smith / EPA