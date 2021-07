Sote-lain kirjoitusvirheestä tuli suuri sotku – kukaan ei tiedä, ovatko tärkeät terveyslait voimassa, puhemies kehottaa korjaamaan virheen

Sote-lakiin eksynyt kirjoitusvirhe on aiheuttanut melkoisen sekasotkun.

Yle kertoi eilen, että lakiin eksynyt kirjoitusvirhe olisi kumonnut muun muassa kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain jo 1. heinäkuuta 2021 alkaen. Tosiasiassa lait oli tarkoitus kumota vasta vuonna 2023, kun tehtävät siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Sosiaali- ja terveysministeriö kommentoi eilen, että virhe korjattiin puhemiehen lähettämällä kirjeellä, joka toimii eduskunnan vastauksena valtioneuvostolle. Asia ei välttämättä ole näin yksinkertainen.

Ylen saamien tietojen mukaan eduskunnassa ollaan nyt laajalla rintamalla epätietoisia siitä, onko kunnilla enää vastuuta sote-palveluista. Puhemiesneuvosto on ollut asiassa erimielinen.

Varmuutta ei ole siitäkään, minkä tahon tehtävä on päättää, riittävätkö eduskunnan kirje ja säädöskokoelmassa julkaistava korjaus asian selvittämiseksi vai tarkoittaako tilanne nyt sitä, etteivät esimerkiksi kansanterveyslaki- ja erikoissairaanhoitolaki ole tällä hetkellä Suomessa voimassa.

Oikeuskansleri ei suostunut kommentoimaan asiaa Ylelle.

Eduskunta tiedotti keskipäivällä, että puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on saattanut sote-lainsäädännön voimaanpanolakiin sisältyneen kirjoitusvirheen sosiaali- ja terveysministeriön tietoon tänään.

– Voimaanpanolain 69 §:ssä on virheellisesti viitattu kyseisen lain 3 §:ään kun tarkoitus on ollut viitata 2 §:ään. Puhemies esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 17 a §:ssä tarkoitettuun oikaisumenettelyyn virheen korjaamiseksi, tiedotteessa todetaan.

Oppositio: Oikeus ja kohtuus kuulla, miten nyt toimitaan

Oppositio vaati perjantain täysistunnossa maahantulomallin hyväksymisen yhteydessä puhemiehistöä selvittämään, miten sote-virhe korjataan.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitien mukaan on "oikeus ja kohtuus", että sali saa tietää, miten virhe korjataan.

Samaa mieltä oli muun muassa perussuomalaisten Arja Juvonen.

– Nyt on tärkeää kuulla, kun hallitus on suurella vauhdilla, hopulla ja kiireellä saanut lykättyä sote-uudistuksen eteenpäin, että miten toimimme nyt, kun elintärkeitä lakejamme on kumottu? Tähän on hyvin tärkeää saada vastaus. Voi olla, että tulemme vielä kesätauolla tänne eduskuntaan säätämään lakeja uudelleen voimaan.

Juttua täydennetty klo 11.49 maininnalla, ettei oikeuskansleri suostu kommentoimaan asiaa.

Juttua täydennetty klo 12.18 eduskunnan tiedotteella.

