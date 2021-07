Koronatilanne paheni Kymenlaaksossa – maakunta siirtyy takaisin kiihtymisvaiheeseen

Tartuntoja on todettu etenkin Kouvolassa, mutta myös Kotkassa. Alueellinen tilannekuvaryhmä päätti kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä perjantaina.

Kymenlaakso siirtyy koronavirusepidemian perustasolta takaisin kiihtymisvaiheeseen.

Kiihtymisvaihe on kolmiportaisella asteikolla keskimmäinen ennen vakavinta eli leviämisvaihetta.

Kymenlaakson alueellinen tilannekuvaryhmä päätti kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä kokouksessaan perjantaina, vahvistaa infektioylilääkäri Risto Pietikäinen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotesta.

Asiaa harkittiin vakavasti jo kuluvan viikon keskiviikkona. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote tiedotti tuolloin, että maakunta pysyy vielä perustasolla, mutta asiaa harkitaan tarvittaessa nopeasti uudelleen.

Tilanne huonontunut viime viikkoina

Kymenlaakso ehti olla koronaepidemian perustasolla kesäkuun 9. päivästä lähtien. Noin kahden viikon aikana maakunnan koronavirustilanne on kuitenkin selvästi huonontunut.

– Suunta on sama kuin Euroopassa muuallakin, Pietikäinen kuvailee.

THL:n ilmoittama koronatartuntojen ilmaantuvuusluku (siirryt toiseen palveluun) on noussut Kymenlaaksossa 31:een, kun kesäkuun alkupuolella luku oli 13. Ilmaantuvuusluku kuvaa uusien tartuntojen määrää 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Kymsoten tilastojen mukaan maakunnassa on todettu tänään perjantaina 15, torstaina 20 ja keskiviikkona 10 uutta koronatartuntaa. Tätä ennen päiväkohtaiset tartuntamäärät liikkuivat pitkään alle kymmenessä.

Tartuntoja nyt maakunnan sisältä

Viime viikolla Kymenlaakson koronatartunnoissa korostuivat ulkomailta saadut tartunnat. Tartuntoja tuli jalkapallon EM-kisamatkoilta ja muilta Venäjän-matkoilta mutta myös muualta kuin Venäjältä.

Tällä viikolla tilanne on muuttunut, ja paikalliset tartunnat korostuvat. Tilanne on Pietikäisen mukaan hankala etenkin Kouvolassa, mutta koronatapausten määrä on kasvanut myös Kotkassa.

Ravintola-asiakkaita testiin Kouvolassa

Useita tartuntoja on jäljitetty Kouvolassa toimivaan The Bank -ravintolaan, jossa on voinut altistua sekä sisätiloissa että terassilla etenkin juhannusviikonloppuna ja sitä edeltäneenä viikonloppuna eli 18.–20. kesäkuuta ja 25.–27. kesäkuuta.

Pietikäinen kertoo, että ravintolaan jäljitettyjä tartuntoja on noin kymmenen. Altistuneiden määrästä ei ole tietoa.

Kymsote on kehottanut kaikkia The Bankissa tuolloin asioineita menemään pikaisesti koronatestiin myös oireettomana, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua.

Kahdesti rokotettujen tai alle puoli vuotta sitten koronan sairastaneiden täytyy mennä testiin vain, jos he saavat oireita.

Uutista päivitetään.

