Helle ottaa koville eläimilläkin – vesiastia pihan perällä on hyvä apukeino helpottamaan pikkulintujen, siilien ja oravien oloa

Pitkään jatkunut helle ja kuivuus kurittaa luonnonvaraisia eläimiä. Suomen eläinsuojeluyhdistyksen SEY:n eläinsuojeluneuvojan Hanna Al-Saedin mukaan eläimet kärsivät nestehukasta yhtä lailla kuin ihmiset.

– Viime kesä oli erilainen kuin tämä vuosi, ja kesän alku on ollut hurja. Silloin jo tuli ilmoituksia nääntyneistä eläimistä kuumalla asfaltilla. Eläimet ovat kovilla, kun on näin pitkä kuuma jakso, sanoo Al-Saed, joka on erikoistunut luonnonvaraisten eläinten eläinsuojeluneuvontaan.

Al-Saedin mukaan yhteydenottoja luonnonvaraisten kaupunkieläinten auttamiseksi tulee säännöllisesti. Esimerkiksi juottopisteen rakentaminen pihapiiriin on oiva apukeino helpottamaan eläinten olotilaa.

– Ihminen pystyy helpottamaan eläinten oloa viemällä mieluiten laakeita vesiastioita pensaiden ja puiden alle. Vesi on hyvä vaihtaa aamuin ja illoin. On tärkeää, että vesi on puhdasta. Minulla itselläni on käytössä vanha tiskiharja, jolla myös pesen astiat, sanoo Al-Saed.

Hänen mukaansa vesikuppien äärelle voi tulla yllättävän nopeasti paljon liikennettä, kun esimerkiksi pikkulinnut, siilit ja oravat löytävät paikan.

– Se on myös itselle palkitsevaa, kun pystyt seuraamaan, ketä siellä käy. Eläimet liikkuvat aika paljon alkuillasta ja -yöstä. Silloin on se rauhallinen hetki, jolloin ne voivat käydä juomassa rauhassa, Al-Saed sanoo.

Tauteja ei tarvitse pelätä, kun vaihtaa veden säännöllisesti

Veden säännöllisellä vaihtamisella vähennetään riskiä, että taudit leviävät vesipisteen kautta.

Ruokaviraston tutkimusprofessorin Antti Oksasen mukaan esimerkiksi lintuinfluenssaa ei ole tavattu pikkulinnuilla. Linnut voivat kuitenkin ulostaa vesiastiaan ja huonossa tapauksessa salmonella voi levitä. Salmonella on linnuilla yleinen tauti (siirryt toiseen palveluun).

– Sama koskee siilejä, niillähän on tavattu salmonellaa. Veden vaihtaminen päivittäin auttaa tähän. Myös hyttysentoukat, jotka olisivat ehkä kehittymässä, saadaan hävitettyä vettä vaihtamalla, sanoo Oksanen.

