Ruotsin poliisiampujaa etsitään edelleen – tämä tapauksesta tiedetään nyt

Ruotsalaispoliisi menehtyi keskiviikkona ammuskelussa saamiinsa vammoihin. Noin 20 henkilöä on kuulusteltu. Tutkijat epäilevät, ettei poliisi ollut ampujan alkuperäinen kohde.

Göteborgissa 33-vuotiaan poliisin ampunutta henkilöä etsitään edelleen. Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan poliisille on myönnetty täydet resurssit poikkeuksellisen tapauksen tutkinnassa.

Nuori poliisi sai surmansa myöhään keskiviikkoiltana Göteborgissa, kun partiota kohti ammuttiin useita laukauksia. Alueella olleiden kuulohavaintojen perusteella laukauksia oli kolme.

Poliisi on pidättänyt ja kuulustellut tapaukseen liittyen jo 20 henkilöä. Epäiltyä ei kuitenkaan vielä ole.

Poliisi uskoo, että kyseessä on vain yksi ampuja, SVT kertoo.

Ruotsin yleisradioyhtiön mukaan tapahtumapaikalta on kerätty hylsyjä rikosteknistä tutkintaa varten. Tavoitteena on löytää niistä epäillyn sormenjälkiä tai DNA:ta. SVT:n tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuloksia on jo saatu, mutta poliisi ei avaa yksityiskohtia enempää.

Lisäksi poliisi käy läpi kuva- ja videomateriaalia tapahtumapaikalta.

Motiivi vielä epäselvä

Teon motiivi ei ole selvinnyt. Tutkijat ovat kuitenkin kertoneet epäilevänsä, että uhriksi joutunut poliisi ei ollut ampumisen alkuperäinen kohde, vaan kyseessä oli ammuskelu rikollisryhmien välillä.

– Aiemmin on sattunut ampumisia rikollisryhmien välillä. Mitä todennäköisimmin ampuminen ei ollut kohdistettu poliisiin. Esitutkinnassa meillä on käsittelyssä erilaisia vaihtoehtoja, mutta tällä hetkellä ei ole viitteitä muusta, Suur-Göteborgin alueen poliisipäällikkö Erik Nord kertoi uutistoimisto TT:lle.

Myös kamarisyyttäjä Ulrika Åberg pitää SVT:n mukaan todennäköisenä, että ammuttu poliisi ei ollut ampujan varsinainen maalitaulu.

Tapaus siirtyi perjantaina syyttäjäviranomaisten tutkittavaksi.

Ammuskelu tapahtui Göteborgissa Hisingenin alueella, joka tunnetaan aseellisesta väkivallasta rikollisryhmien välillä. Poliisi oli ammuskelun aikaan työparinsa kanssa rutiinitehtävissä jututtamassa ihmisiä paikan päällä.

Ruotsissa on 2000-luvulla surmattu kolme poliisia työtehtävissä. Aiemmat kuolemat tapahtuivat vuosina 2007 ja 2004.

Lue lisää aiheesta:

Poliisin murha pysäytti Ruotsin – Löfven: "Emme peräänny taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan