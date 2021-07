Uusi kikka öisten onnettomuuksien estämiseksi: sähköpotkulaudoilla kiihdyttely mahdotonta Helsingin ravintola-alueilla tänä viikonloppuna

Sähköpotkulautayhtiö Voin tarkoituksena on kokeilla, voiko yöllä tapahtuvien onnettomuuksien määrää vähentää skuuttien nopeutta rajoittamalla.

Sähköpotkulautojen nopeutta lasketaan tänä viikonloppuna Helsingissä alueilla, joissa on paljon ravintoloita. Nopeusrajoitukset ovat voimassa yöaikaan kello 23–06.

Ruotsalainen sähköpotkulautayhtiö Voi aikoo alentaa lautojensa nopeutta tänä viikonloppuna Helsingissä.

Alennettu kilometrinopeus on käytössä yöaikaan Helsingissä alueilla, joissa on suuria ravintolakeskittymiä.

Sähköpotkulaudat ovat viime aikoina puhuttaneet julkisuudessa paljon niihin liittyvien onnettomuuksien takia. HUS kertoi juhannusviikolla sähköpotkulautojen työllistävän päivystyslääkäreitä viikonloppuöisin.

– Polkupyörillä luultavasti ajellaan Helsingissäkin huomattavasti enemmän, mutta silti vammoja on alle puolet. Ehkä pyörää hallitaan vähän paremmin, Meilahden yhteispäivystyksen osastonlääkäri Kustaa Lehtonen sanoi tuolloin Ylen haastattelussa.

Esimerkiksi Mannerheimintiellä, Bulevardilla ja Helsinginkadulla Voin sähköpotkulaudalla ajavien nopeus laskee tänä viikonloppuna automaattisesti yöllä 15 kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä sähköpotkulaudalla voi ajaa 25 kilometrin tuntinopeutta.

Alennetut nopeudet ovat voimassa viikonloppuna iltayhdentoista ja aamukuuden välillä.

– Valitettavasti pääkaupunkiseudun sairaaloiden mukaan viikonloppuöisin on kuitenkin tapahtunut monia onnettomuuksia, joihin on liittynyt alkoholi ja sähköpotkulauta. Vaikka humalassa ajo on käyttöehtojemme vastaista, emme voi sitä täysin estää. Siksi kokeilemme nyt pilottina Helsingissä nopeuksien rajoittamista viikonloppuöisin, Voin operatiivinen johtaja Reetta Alastalo kertoo yhtiön tiedotteessa.

Kokeilu on sähköpotkulautayritykselle ensimmäinen Euroopassa. Turussa pilotoidaan paraikaa matalan nopeuden alueita tietyillä jalankulkijoiden suosimilla katuosuuksilla, mutta Helsingin kokeilu on ensimmäinen kerta, kun nopeutta rajoitetaan kellonajan mukaan.

