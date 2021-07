Ohisalo vastaa vihreiden sisältä tulevaan kritiikkiin hallitustyöstä: "Ilman kunnianhimoisia ilmastopäätöksiä tämä hallitus ei voi olla pystyssä"

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vastaa puolueväen arvosteluun sanomalla, että vihreät ei ole onnistunut viestimään tarpeeksi selkeästi tähänastisista saavutuksistaan hallituksessa.

Ylen selvityksessä vihreiden vaikuttajat antoivat tukea Ohisalolle puolueen johdossa. Siitä huolimatta puolet taustavaikuttajista katsoo, ettei puolue ole saanut tarpeeksi tavoitteitaan läpi hallituskauden aikana.

Ohisalo katsoo, että puolessavälissä hallituskautta noin puolet tavoitteista olisi saavutettu. Esimerkkeinä hän nostaa panostukset koulutukseen ja luonnonsuojeluun.

Hän lataa kovat odotukset syksyn budjettiriiheen, jossa hän haluaa nähdä isoja ilmastopäätöksiä.

– On ihan selvää, että ilman kunnianhimoisia ilmastopäätöksiä tämä hallitus ei voi olla pystyssä. Se on keskeinen rakennuspalikka tämän hallituksen työlle, Ohisalo sanoo.

Ohisalo ei tunne painetta puolueen sisältä

Ylen kyselyyn vastanneista vihreiden vaikuttajista puolet ei halunnut Ohisalolle vastaehdokasta syyskuun puoluekokouksessa. Kolmannes puolestaan toivoi Ohisalolle kilpailijaa.

Ohisalolla on varma olo asemastaan vihreiden puheenjohtajana, eikä hän tunne painetta puolueen sisältä.

– Avoimessa puolueessa on hyvä käydä vaalitappion jälkeen hyvin avointa ja rehellistä keskustelua siitä, missä ollaan ja mihin suuntaan halutaan mennä. Puheenjohtajakisa on tervetullut, en sitä itse tietenkään pelkää.

Vihreät koki viime kuussa pidetyissä kuntavaaleissa tappion. Kannatus suli varsinkin isoissa kaupungeissa.

Ylelle vastannut puolueväki toivoi puolueen linjan kirkastamista. Julkisuudessa on arvioitu, että vihreiden vaalitappion yhtenä syynä olisi siirtyminen talouspoliittisesti vasemmalle.

– Puolueen linjat eivät ole mihinkään muuttuneet. Tässä on keskusteltu siitä, missä vihreät on poliittisella kartalla. Enemmän kyse on siitä, mitkä ovat mielikuvia ja miten niitä asioita on pystytty viestimään, Ohisalo sanoo.

Ylen selvitykseen vastasi 70 vihreää vaikuttajaa, jotka toimivat joko puolueen eduskuntaryhmässä, puoluehallituksessa tai puoluevaltuuskunnassa.

