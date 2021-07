Moni autoilija ohittaa, kun pitäisi hiljentää ja odottaa – pyöräilijät vaativat 1,5 metrin turvavälin lisäämistä lakiin

Pyöräilijöiden ja autoilijoiden kohtaamiset ja vaaratilanteet ovat lisääntyneet Suomen maanteillä. Syy tähän on pyöräilyn suosion nopea kasvu sekä Suomen kapeat maantiet.

Onnettomuusriski on suurin ohitustilanteessa.

– Muutaman kerran minut on ohitettu niin, että kyynärpään ja auton peilin väliin ei olisi luottokorttikaan mahtunut, kertoo Sami Tiainen Joensuun Pyöräilijöistä.

Maantien reunassa pyöräilevät ovat oppineet pitämään Suomessa kyynärpäät supussa.

Moni ihmettelee, miksi maantiepyöräilijät ajavat parijonossa. - Syy siihen on turvallisuudessa, koska ohitettava letka on näin puolet lyhyempi, tietävät Joensuun Pyöräilijät.

Autoilijat ohittavat pyöräilijän Suomessa turhan usein liian, jopa laittoman läheltä. Voimakas imu ja läheltä piti -tilanteet ovat yleisiä, onnettomuudet ovat onneksi vielä harvinaisia. Mutta jokainen turma on liikaa.

Tieliikennelaki vaatii, että että ohittavan ajoneuvon on pidettävä turvallinen välimatka ohitettavaan ajoneuvoon tai jalankulkijaan. Suomen Pyöräilyliitto vaatii lakiin tarkennusta.

– Monissa Euroopan maissa lakiin on säädetty vähintään 1,5 metrin ohitusetäisyys. Se on myös meidän toive, koska se helpottaa valvontaa ja parantaa turvallisuutta eikä tule säikähdyksen vuoksi ojaan ajamista tai jopa kontaktia, toteaa vt. toiminnanjohtaja Vellu Taskila.

Ohittajan on huolehdittava kaikin tavoin ohituksen turvallisuudesta esimerkiksi ajonopeutta laskemalla.

Vaaralliset ohitustilanteet ovat pyöräilyn harrastajien kestopuheenaihe.

– Liikenne on yhteispeliä, jossa meillä kaikilla liikkujilla on omat vastuumme. Ei ole yhtä oikotietä onneen, tuumaa aktiivipyöräilijä Sami Tiainen.

Laki ei aina pysy mielessä liikenteessä, jossa näkee hitaamman ajoneuvon ohituksia esimerkiksi ohituskieltoalueella eli sulkuviivan kohdalla.