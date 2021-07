Sähköautot tarvitsevat erikoisrenkaita ja se tietää töitä Ivaloon – Testikeskuksen uusi omistaja tähtää alan kärkitoimijaksi maailmassa

Kolmisenkymmentä vuotta Ivalossa toiminut rengas- ja ajoneuvotestausyritys Test World on nyt Utac Ivalo. Euroopan suurin testialan yritys, ranskalainen Utac-konserni, hankki omistukseensa britannialaisen Millbrookin viime joulukuussa.

Nimi vaihdettiin juhannusaatonaattona fyysisesti niin Ivalossa kuin konsernin muissakin toimipisteissä yhtä aikaa.

Ivalossa hiljattain vieraillut Utac-konsernin pääjohtaja Laurent Benoit arvioi, että uusia työpaikkoja ja työtehtäviä tulee pohjoiseen lisää. Jo tällä hetkellä testaustoiminta työllistää Ivalossa enemmän kuin koskaan aiemmin, 103 henkilöä.

Utac Ivalo tulee olemaan konsernin syömähammas ja vastaamaan koko konsernin rengastestauksesta tulevaisuudessa.

Pohjoista toimipistettä tullaan Benoitin mukaan kehittämään keihäänkärjen lisäksi erilaisen autoalan tapahtumien suuntaan. Ivalon maantieteellinen sijainti on omiaan lisäämään kiinnostusta maailmalla ja paikkakunnalta löytyy tarpeeksi tasokasta majoitustarjontaa vaativampaankin makuun.

Tavoitteena maailman kärki

Laurent Benoitin mielestä Ivalon testikeskus täydentää hienosti konsernin maailmanlaajuista klusteria alalta. Yhtiöllä on muun muuassa kuuman ilmanalan testausta Marokossa.

– Meillä ei ole tähän saakka ollut osaamista kylmätestaamisesta ja nyt Test Worldin avulla voimme nousta yhdeksi maailman johtavaksi yhtiöksi koko testausalalla, Laurent Benoit kehuu.

Utac hankki Ivalon näkemättä, sillä koronarajoitusten vuoksi Benoit pääsi Ivaloon vierailulle vasta juhannuksen alla. Ostos ei mennyt pieleen, vaan vuosikymmenten aikana kertynyt kokemus ja osaaminen kylmätestauksesta teki säväyksen pääjohtajaan.

Yksi Pohjoismaiden suurimmista Vuonna 1991 perustettu rengastestaukseen alussa keskittynyt Ivalon toimipiste on kasvanut vuosien saatossa yhdeksi Suomen ja Pohjoismaiden suurimmaksi testausalan tekijäksi. Ivalon toiminta on laajentunut renkaista ajoneuvotestaukseen ja vakiinnuttanut asemansa suurten valmistajien testipaikkana. Alun vaatimattomista ulkotestausradoista on Mellanaavan testialue kehittynyt huimasti. Nyt siellä on jo yli 1000 hehtaaria testikenttiä ja useita indoor-testaushalleja, joissa talvitie voidaan taata ympäri vuoden.

Ivalossa on mahdollista luoda halliin ympärivuotiset talviolosuhteet, mistä Benoit oli erityisen innoissaan vierailullaan. Laurent Benoitia miellyttää mahdollisuus luoda ja simuloida erilaisia olosuhteita esimerkiksi indoor-sisäradoilla. Jos niin halutaan, hallissa on talvi ympäri vuoden ja kaikki mahdolliset kelit. Autojen testauksessa tärkeä elementti on uutuuksien ensiesittelytilaisuudet. Niihin Ivalon testauskeskus on kuin luotu.

Katso video. Tällainen on salaisuuksien testikeskus. Kävimme paikalla tammikuussa 2020.

Ulkoratojen lisäksi Test Worldilla on Ivalossa viisi hallia, joiden olosuhteita voidaan säätää tilaajan toiveiden mukaan. 96 prosenttia testipalveluiden käyttäjistä on ulkomaalaisia autoalan yhtiöitä.

Sähköautot ja niiden renkaat vaativat testausta

Mellanaavalla Ivalossa sijaitseva testausalue on nyt Utac-konsernin keskuksista suurin. Sen pinta-ala on yli tuhat hehtaaria.

Euroopan suurin ja yksi maailman suurimmista testausalan yrityksistä antaa hyvän selkänojan uusille investoinneille ja kehittämiselle Ivalossa. Tämä on tärkeää myös työllisyyden kannalta.

Toimitusjohtaja Janne Seurujärvi uskookin, että uusi omistaja tulee kehittämään myös Ivalon toimipistettään nykyajan vaativan testausalan kärjessä.

–Test World on toiminut 30 vuotta rengastestauksen kärjessä ja sinä aikana osaaminen on kasvanut niihin mittoihin, että siitä on hyötyä myös konsernitasolla. Utac Ivalo on ja tulee olemaan vahva toimija myös tulevaisuudessa, Seurujärvi sanoo.

Polttomoottoriautojen vähitellen väistyessä tulee sähköautojen testauksesta entistä tärkeämpi osa testauspisteen toiminnassa. Niiden toimintavarmuus nimenomaan kylmissä olosuhteissa on toistaiseksi ongelmallista.

Sähköautoihin tarvitaan myös erityyppisiä renkaita. Sähköautoissa painopiste on alhaalla, minkä vuoksi renkaalta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin aiemmin. Kun tähän lisätään erilaisten automaatiotoimintojen lisääntyminen autotekniikassa, voidaan uskoa, että testaajilla riittää töitä jatkossakin.

